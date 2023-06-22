المدعومة بأحدث التقنيات المبتكرة لتحقيق أفضل النتائج الاستثمارية للعملاء

نالت المنصة الرقمية المتطورة بأحدث التقنيات الترخيص التنظيمي من سوق أبوظبي العالمي "المركز المالي العالمي"

توفر الدخل الشهري الدائم وتتيح الفرصة لكسب 4.53٪ من العائد المئوي السنوي – APY

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: أطلقت اليوم " فولت ويلث" الشركة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، المنصة الرقمية للاسثمار الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في إدارة الثروات الخاصة، بدعم من Outliers VC الشركة العالمية الرائدة في رأس المال الاستثماري، ويهدف إطلاق المنصة المبتكرة إلى دعم العملاء لمواجهة التحديات الاستثمارية الأساسية ومساعدة الأفراد على تأمين مستقبلهم المالي وتعزيز قطاعات الاستثمار بالدولة، وقد نالت المنصة الرقمية المتطورة بأحدث التقنيات الترخيص التنظيمي من سوق أبوظبي العالمي "المركز المالي العالمي".

وتساهم استراتيجية الاستثمار في منصة "فولت" في مساعدة العملاء لتحقيق أفضل عائد من مجموعة متنوعة من الأصول المدرة للدخل مع الأولوية للحفاظ على العائدات على المدى الطويل، وضمان تقليل المخاطر من خلال تنوع الاستثمار وكذلك الاستفادة من الفرص العالمية لتحقيق أفضل النتائج الاستثمارية. وبالإضافة إلى تقديم الاستشارات للعملاء حول أفضل الاستراتيجيات لتنوع الاستثمار، توفر منصة "فولت" الرقمية المبتكرة وصول العملاء إلى الاستثمارات المواضيعية "المستدامة"، وأيضاً الخاصة مثل رأس المال الاستثماري والذكاء الاصطناعي والعقارات الخاصة، وبالرغم من الحد الأدنى للاستثمار في الفرص الخاصة والذي يصل إلى 60 ألف دولار أمريكي، تعمل منصة "فولت" على تمكين الأفراد من الوصول لهذه الاستثمارات، علاوة على ذلك توفر الدخل الشهري الدائم ويتيح الفرصة لكسب 4.53٪ من العائد المئوي السنوي – APY، وهو أكثر من خمسة أضعاف المتوسط الذي تقدمه البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة دون أي فترات اغلاق.

ووفقاً للتقرير الصادر من "Credit Suisse Research Institute"، حيث أن عدد البالغين من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يصل إلى 8 ملايين نسمة، فأن الإمارات تمتلك إجمالي حجم ثروات يتجاوز 1 تريليون دولار أمريكي ، وتمثل الأصول المالية 63.4% من هذا المبلغ، علاوة على ذلك ، يمتلك 9.6% من البالغين أكثر من 100,000 دولار أمريكي ، بمتوسط ثروة للفرد تبلغ حوالي 122,841 دولار أمريكي، في السياق ، يمكن تصنيف حوالي 177,000 فرد على أنهم مليونيرات بالدولار الأمريكي. وبالرغم من ذلك، فإن الاتجاه السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الاحتفاظ بمعظم الثروة المالية نقدًا، بينما ترى الولايات المتحدة أن أكثر من 80% من الثروة المالية يجب أن يكون نشط استثمارياً، ولذا هناك حاجة هامة لزيادة الوعي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار الفعال.

وأعرب سامي عبد الهادي، الشريك المؤسس ومدير المنتجات في شركة " فولت ويلث"، عن فخره بإطلاق منصة "فولت" الرقمية للاستثمار الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد سامي عبد الهادي، أن هدف إطلاق هذه المنصة المتطورة هو دعم العملاء لتحقيق أفضل الفرص الاستثمارية، حيث غالباً لا يتمكن الأفراد من الوصول إلى الاستشارات الفعالة التي تحقق أهدافهم الاستثمارية على المدى الطويل، على سبيل المثال، يتم تقديم خطط التأمين على الحياة كاستثمارات أو سندات فردية عالية العائد وكاستثمارات مضمونة برأس المال، وبجانب ذلك قد يعانى العملاء من صعوبة التواصل مع المستشارين بعد القيام بعمليات الاستثمار، ولذا حرصنا على توفير التقنيات والخدمات اللازمة في هذه المنصة المبتكرة لتلبية كافة احتياجات الاستثمار لعملائنا.

وتلتزم الشركة بدعم الاحتياجات الاستثمارية وفقاً للمتطلبات الخاصة لكل عميل، لذا توفر منصة "فولت" الاستشارة الفعالة من الخبراء في الشركة عبر المكالمات من أجل الوصول لأفضل الحلول المناسبة التي تحقق أهداف الاستثمار حسب الاحتياجات الفردية لكل عميل، كما يساهم نهج الشركة الموثوق الذي يتمتع بالمعايير العالية للشفافية ويركز على مصلحة العملاء من خلال تقديم أفضل الاستشارات للفرص الاستثمارية والممارسات في تحقيق أفضل النتائج الاستثمارية حسب متطلبات كل عميل.

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للمزيد من المعلومات حول شركة فولت ويلث، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.vaultwealth.com/

نبذة عن منصة فولت:

فولت هي أول منصة رقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة لإدارة الثروات الخاصة، بدعم من

شركة رأس المال الاستثماري العالمية، وتوفر أحدث التقنيات المبتكرة لدعم العملاء لتحقيق Outliers VC

. الفرص الاستثمارية، وتلتزم بتوفير الممارسات الفعالة وتقديم أعلى معايير الاستشارة في المنطقة للفرص الاستثمارية، من خلال أحدث التقنيات والنهج الذي يركز على العميل لتقديم المشورة الشخصية وفرص الاستثمار الحصرية.

لاستفسارات الاعلاميين، يرجى التواصل مع :

دعاء محمد

doaa@@publshme.com