دبي- تشارك "فوغرو" (Fugro) في المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني (IGIC) الذي يُعقد في دبي يومي 30 و31 أكتوبر المقبل. حيث تستعرض "فوغرو" خلال المؤتمر مجموعة من حلولها المبتكرة للمسح المبكر للمواقع، والتي تهدف إلى تقليل حالات عدم اليقين المرتبطة بالطبقات الجيولوجية الجوفية، التي غالبًا ما تتسبب في تأخير المشاريع وزيادة التكاليف.

وسيلقي الدكتور رود إديز، رئيس قسم توصيف المواقع البرية في شركة "فوغرو"، كلمةً رئيسية خلال اليوم الأول من الحدث، حيث سيتولى إدارة جلسةٍ حول "تغيير نموذج إدارة المخاطر الجغرافية". وسيسلط إديز الضوء على الدور المحوري للهندسة الجيوتقنية المبتكرة وحلول تحسين التربة في مواجهة الظروف الفريدة للتربة في الشرق الأوسط، بما يفضي إلى تحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز نتائج المشاريع.

وفي ثاني أيام المؤتمر، سيستعرض ديمير كورهان، كبير المهندسين الجيوتقنيين في شركة "فوغرو"، أحدث التطورات في مجال آلات حفر الأنفاق وتقنيات تثبيت التربة، مع التركيز على كيفية مساهمة هذه الابتكارات في إنشاء بنية تحتية مرنة وقادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي.

في هذا الصدد فإنَّ تعقيدات تطوير البنية التحتية لا تحظى بالاهتمام الكافي، رغم أهمية ظروف الطبقات الجوفية في نجاح المشاريع. ووفقاً لدراسة "KPMG" لعام 2023، فإن 50% من مشاريع البناء تتجاوز الجداول الزمنية المحددة، في حين تتخطى 37% منها الميزانيات المتوقعة، وغالباً ما يُعزى ذلك إلى عدم فهم ظروف الأرض بصورةٍ كافية. وتم تصميم حلول "فوغرو" لمساعدة العملاء في التغلُّب على هذه التحديات من خلال توفير بيانات جغرافية دقيقة خلال مراحل التخطيط والتصميم الأولية، مما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة ويقلل مخاطر المشاريع.

نبذة عن فوغرو:

تعتبر "فوغرو" الشركة الرائدة عالمياً في مجال جمع وتحليل البيانات الجغرافية والمعلومات الشاملة حول الأرض والأصول المبنية على سطحها. وتتبنى الشركة نهجاً متكاملاً في جمع البيانات الجغرافية وتحليلها، وتقديم الحلول والاستشارات في هذا المجال. وتملك "فوغرو" خبراتٍ رائدة في تحديد ورصد خصائص المواقع وسلامة الأصول، وتدعم عملائها في ضمان سلامة واستدامة وكفاءة التصاميم والانشاءات والعمليات على مدى دورة حياة الأصول.

وتعتمد الشركة على فريق عمل يتضمن قُرابة 11,000 من أصحاب المواهب والكفاءات في 55 دولة. وتقدم "فوغرو" خدماتها للعملاء حول العالم، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمياه، والخدمات البرية والبحرية. وفي العام 2023، وصلت عائدات الشركة إلى 2.2 مليار يورو. يُذكر أن "فوغرو" مدرجة في بورصة الأسهم الإلكترونية الأوروبية "يورونكست أمستردام".

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