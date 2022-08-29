القاهرة، مصر : تم اختيار شركة جيزة سيستمز كأفضل عرض فنى مالي للمناقصة المطروحة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لتنفيذ واحد من اهم مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة "أنظمة النقل والمرور الذكي" والذى يتم تنفيذه لأول مرة في مصر، وذلك بالشراكة بين شركة جيزة سيستمز والانتاج الحربي بصفته الذراع التكنولوجي لوزارة الإنتاج الحربي.

وقال المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا والنظم بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، "يسعدنا العمل مع شركة جيزة سيستمز في أحد اهم مشروعات العاصمة الإدارية بتنفيذ نموذج متكامل لأنظمة النقل والمرور الذكى للمجتمعات العمرانية والذي يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لكى يصبح نموذج قابل للتعميم في المدن الجديدة للمساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وننظر بفخر لسابقة اعمال شركة جيزة سيستمز كأحد دعائم صناعة تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات".

يهدف مشروع أنظمة النقل والمرور الذكى إلى حل التحديات والعقبات الحالية التي تواجه المدن العمرانية في تكامل عناصر النقل والمرور، والتي تؤدي إلى خسائر اقتصادية، وتعيق تحقيق معدلات التنقل القياسية العالمية مما يؤثر بشكل كبير على بيئتنا، وستقدم أنظمة النقل والمرور الذكى المخطط تطبيقها بالعاصمة الادارية عددًا من الإيجابيات مثل سرعة الاستجابة للتعامل مع حوادث المرور، وتقليل نقاط الازدحام، وضمان التنفيذ الأمثل لقوانين المرور، وتحسين حركة المرور، والحصول على تقارير إحصائية وتحليلية تساعد على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

"ستقوم شركة جيزة سيستمز بتنفيذ أنظمة النقل والمرور الذكي بدمج وتكامل العديد من الأنظمة والوظائف الذكية تحت منصة موحدة والتي ستحول تجربة المرور بأكملها من كونها متعلقة بفواصل زمنية ثابتة إلى تجربة قابلة للتكيف والديناميكية،" قال أحمد عبد العظيم، مدير مبيعات قطاع النقل بشركة جيزة سيستمز. وأضاف، "باستخدام تقنية البيانات الضخمة وتكنولوجيا حركة المرور التكيفية، يستخدم الحل بيانات حركة المرور المُنشأة لتغذية نظام حركة مرور ديناميكي ذكي قادر على الاستجابة للحوادث وقادر على التنبؤ بالأحداث المستقبلية لإدارة حركة المرور بشكل أكثر أمانًا وفعالية".

هذا بالإضافة الى تضمين تطبيق خدمات العاصمة الإدارية للقاطنين والعاملين والزائرين بالعاصمة الإدارية بيانات حركة المرور الخاصة بنظام المرور الذكي والمتصل بخدمات النقل العام وأنظمة وقوف السيارات الذكية، وتحليل البيانات الخاصة بنظام المرور الذكي والتي تمتد لتشمل العوامل البيئية للمساهمة في تعزيز الصحة البيئية للعاصمة الإدارية.

تتمتع جيزة سيستمز بالخبرة الفريدة والدراية الفنية والكوادر المؤهلة في مختلف القطاعات والمجالات لتنفيذ هذا المشروع الحيوي للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد وضعت خبرات جيزة سيستمز ومشروعاتها السابقة والمتنوعة في مصر والمنطقة الشركة في مكانة متميزة كأداة تمكين للتحول الرقمي قادرة على التعامل مع المشاريع الضخمة للمدن الذكية والتي تتعامل مع جوانب وظيفية متكاملة متعددة للمدن الذكية.

"نحن فخورون جدًا بالعمل مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مرة أخرى في مشروع استراتيجي آخر بالعاصمة الادارية الجديدة، واختيار شركة جيزة سيستمز كأفضل عرض فني/مالى من قبل لجنة مجلس الوزراء المشرفة على مشاريع المدن الذكية، والتي شكلها رئيس وزراء مصر، د. مصطفى مدبولي، عام 2016"، قال أحمد الشافعي، مدير مبيعات القطاع الحكومي والقطاع العسكري بجيزة سيستمز، وأضاف "تعتبر المدن الذكية في صميم التنمية المستدامة، لأنها تستفيد من التكنولوجيا والحلول الرقمية والتكامل لدفع الكفاءة والنمو والاستدامة. نشعر بالفخر حقًا للمساهمة في مسار مصر نحو هذه الرؤية لمستقبل ذكي ومستدام."

حصلت جيزة سيستمز على هذا المشروع بعد العديد من المشاريع الأخرى بالعاصمة الإدارية، مثل مشروع المباني الذكية لهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس النواب، والماسة مول، والأوبرا، بالإضافة لحصولها مؤخرًا على مشروع مركز عمليات المدينة الدولية للألعاب الأولمبية في مصر؛ وقد مهدت جميع تلك المشاريع الطريق لفهم جيزة سيستمز لاحتياجات المدن الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

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نبذة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتكون المالك والمطور لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتتولى الشركة تخطيط وإنشاء وتنمية المشروعات بالعاصمة الإدارية في مصر والتي تبلغ مساحتها 170 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 45 كم، وعن مدينة السويس حوالي 70 كم، ومن المخطط أن تستوعب ما يقرب من 6 مليون نسمة عند الانتهاء من مراحلها الإنشائية بالكامل.

صممت العاصمة الجديدة كمدينة ذكية تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية ويظهر ذلك في وجود شبكات متكاملة من البنية التحتية، والشوارع، والمرافق والمباني تعمل جميعها بشكل ذكي يضمن أفضل الحلول والتطور المستمر للمدينة، تعمل أيضاً على الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك والذي يضمن تطور مستدام للمدينة.

أُنشئت العاصمة الإدارية للتخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة وخلق فرص استثمارية، وسوف تكون مقراً للوزارات الحكومية والبرلمان ومجلس الشيوخ والقصر الرئاسي والحى الدبلوماسي كما تضم عدة معالم أهمها مسجد الفتاح العليم، كاتدرائية ميلاد المسيح، مدينة الفنون والثقافة، المركز الثقافي الإسلامي، مدينة المعرفة، المدينة الرياضية، حي المال والأعمال وفندق الماسة... إلخ.

نبذة عن جيزة سيستمز

جيزة سيستمز هي شركة رائدة في تمكين التحول الرقمي ومجال دمج الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقوم بتصميم ونشر حلول تكنولوجية خاصة بالصناعات ذات الأصول الكثيفة مثل قطاعات الاتصالات والمرافق والنفط والغاز والنقل وقطاعات السوق الأخرى. تساعد جيزة سيستمز عملائها على تنظيم عملياتهم وأعمالهم من خلال مجموعة الحلول والخدمات المدارة والممارسات الاستشارية. ينتشر فريق جيزة سيستمز المكون من 1400 محترف في جميع أنحاء المنطقة من خلال مكاتب الاتصال في القاهرة والرياض ودبي والدوحة ونيروبي ودار السلام وأبوجا وكمبالا ونيوجيرسي، مما يتيح للشركة خدمة قاعدة عملاء متزايدة في أكثر من 25 دولة، وقد وضعت خبرات جيزة سيستمز ومشروعاتها السابقة والمتنوعة في مصر والعاصمة الإدارية مثل (مشروع المباني الذكية لهيئة الرقابة الإدارية - مجلس النواب - الماسة مول - الأوبرا)، بالإضافة لحصولها مؤخرًا على جائزة مركز عمليات المدينة الدولية للألعاب الأولمبية، مما وضع الشركة في مكانة متميزة كأداة تمكين للتحول الرقمي قادرة على التعامل مع المشاريع الضخمة للمدن الذكية والتي تتعامل مع جوانب وظيفية متكاملة متعددة للمدن الذكية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.gizasystems.com