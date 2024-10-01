(القاهرة، مصر): أعلنت شركة فوري، (المدرجة في البورصة المصرية تحت الرمز FWRY.CA)، والرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في مصر، عن تحقيق إنجاز جديد في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد تجاوز إجمالي التسهيلات المقدمة عبر خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" مليار جنيه مصري منذ إطلاقها قبل أكثر من عام بقليل وحتى سبتمبر 2024. وهو ما يعكس نجاح استراتيجية فوري في تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة وتوسيع نطاق خدماتها المالية.



ويعزى هذا النجاح الكبير إلى عدة عوامل، منها الاستفادة من قاعدة عملاء فوري الواسعة والتي تزيد عن 10 ملايين تحميل لتطبيق "ماي فوري" بمجرد إطلاق الخدمة، بالإضافة إلى إطلاق بطاقة "ماي فوري" مسبقة الدفع، وقد ساهمت هذه العوامل في تعزيز انتشار خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وزيادة الوعي بها بين المستهلكين.

وفي ذات السياق، قال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري في إطار تعليقه: "أنا فخور للغاية بجهود فريق عمل فوري للتمويل الاستهلاكي وكذلك ماي فوري لتحقيق هذا النجاح، وهو دليل واضح على قدرة الشركة على الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية، مع تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الفئات التي لم يتم الوصول إليها بقدر كافِ. كما يعزز من مكانة فوري كشركة رائدة في مجال الشمول المالي والتمويل المدمج في مصر."

ويعكس النمو الملحوظ في مجال التمويل الاستهلاكي إلى التزام فوري بتلبية احتياجات عملائها المتنوعة من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، وقدرتها على تنويع محفظة منتجاتها، إلى جانب تعزيز انتشارها، وهو ما يؤكد على دور فوري المحوري في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي في مصر ويعزز حضورها بشكل ملحوظ في منظومة التمويل المدمج.

عن شركة فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 52.5 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 370 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا. للمزيد، يرجى زيارة: www.fawry.com

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