فوري تتعاون مع منظومة المدارس الذكية (سمارت سكولز ) لتعزيز حلول المدفوعات الرقمية في قطاع تكنولوجيا التعليم

القاهرة، جمهورية مصر العربية: أعلنت شركة فوري الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، عن تعاونها مع منظومة المدارس الذكية (سمارت سكولز ) بهدف بناء بوابة مدفوعات إلكترونية وكذلك تقديم مجموعة من حلول التكنولوجيا الرقمية المتطورة لتحصيل المصروفات الدراسية بطريقة آمنة.

تساهم الشراكة بين فوري وشركة سمارت المالكة لمنظومة المدارس الذكية (سمارت سكولز ) على زيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية في قطاع التعليم، مما يعود بالفائدة على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك من خلال استخدام فوري ، ستقوم مدارس سمارت سكولز بتمكين الطلاب وأولياء الأمور من سداد كافة المصروفات الدراسية ومدفوعاتهم الرقمية بسهولة عبر بوابة فوري، مما يلغي الحاجة إلى الاعتماد على طرق الدفع التقليدية.

وفقا لهذه الشراكة تعمل فوري على رقمنة قطاع التعليم والمدارس من خلال أحدث حلول المدفوعات الإلكترونية لأكثر من 625 مدرسة ذكية وما يقرب من 2 مليون و 400 ألف طالب، وذلك عبر قنوات فوري المختلفة مثل ماكينات فوري POS التي تغطي كافة أنحاء مصر، إضافة إلى فروع فوري بلس المنتشرة في كافة المحافظات، وتطبيق الهاتف المحمول myFawry.

وقال حسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة فوري: "سعداء للغاية بشراكتنا مع شركة سمارت المالكة لمنظومة المدارس الذكية (سمارت سكولز ) والتي تمثل وجهة حقيقية لاستراتيجية فوري في عقد الشراكات والاتفاقيات مع مختلف المؤسسات والشركات في العديد من القطاعات، كما تسعى فوري إلى رقمنة عمليات الدفع الخاصة بقطاع التعليم والعمل على التحول من الحلول النقدية إلى حلول دفع رقمية آمنة ومتطورة".

وصرح أحمد الليثي الرئيس التنفيذي لشركة سمارت المالكة لمنظومة المدارس الذكية (سمارت سكولز ): "نحن نفخر بشراكتنا مع شركة فوري لما تقوم به في تنفيذ استراتيجيات الدولة المصرية في التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، كما يساهم التعاون في تحسين تجربة الطلاب وأولياء الأمور وتعزيز حلول الدفع الرقمي، مما يخدم رؤية مدارس سمارت سكولز في تقديم خدمات آمنة وميسرة للطلاب وأولياء الأمور عبر أحدث حلول الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة فوري والمصممة خصيصًا لاحتياجاتهم".

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