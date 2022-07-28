تيسيرًا على المواطنين.. فوري أول شركة في مصر تتيح خدمة الشحن مسبق الدفع لعدادات الغاز

تماشيا مع توجهات الدولة نحو رقمنة المدفوعات والتحول الرقمي، أعلنت شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية عن تعاونها مع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" ويمثلها الدكتور محاسب وسيم وهدان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، بهدف إطلاق خدمة الشحن مسبوق الدفع لكروت عدادات الغاز التابعة لشركة بتروتريد لأول مرة في مصر، إلى جانب خدمات تحصيل مستحقات الاستهلاك المتاحة بالفعل، وذلك بهدف تسهيل عمليات الدفع على المواطنين.

وتتيح فوري خدمة شحن الكارت مسبق الدفع الخاص بعدادات الغاز الطبيعي الخاصة ببتروتريد من خلال قنوات دفع فوري المختلفة، مثل مئات الآلاف من ماكينات فوري المنتشرة في أنحاء الجمهورية عبر تجار فوري بجانب فروع فوري بلاس، بالإضافة إلى بوابة فوري الإلكترونية؛ والتي ستوفر على سكان القرى والنجوع إمكانية شحن الكروت مسبقة الدفع من خلالها بدلا من الذهاب إلى الفرع الرئيسي لشركة بتروتريد.

وتؤكد شركة فوري على دعمها الكامل لكافة جهود الدولة المصرية نحو رقمنة عمليات التحصيل والسداد فيما يخص مستحقات شركات قطاع البترول، وتسعى إلى مواكبة خطة الحكومة في التوسع في نشر عدادات الغاز مسبقة الدفع في كافة أنحاء جمهورية مصر، وكذلك المبادرات التي تطلقها الدولة لتحسين حياة المواطنين خاصة مبادرة حياة كريمة، التي تتضمن التوسع في استخدام أنظمة الدفع المسبق.

وصرح المهندس حسام عز المدير التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري " نحن سعداء بالتعاون مع شركة بحجم وقيمة بتروتريد، والتعاون مع المهندس محمد سلامة مساعد رئيس الشركة لنظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، من أجل إتاحة خدمة الدفع المسبق الجديدة للتيسير على المواطنين حيث أن عدادات الغاز أصبحت الأن من أساسيات المعيشة للمواطنين، وفوري تعمل جاهدة على عقد الشراكات والبرتوكولات في العديد من القطاعات التي تعمل على التحسين من جودة حياة المواطن المصري، والتواجد بالقرب من المواطنين الذين يصعب عليهم سداد مدفوعاتهم، وذلك من خلال تعزيز الخدمات الرقمية في سبيل تطبيق استراتيجية بناء مصر الرقمية".

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