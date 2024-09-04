في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تبني الحلول الرقمية في القطاع التعليمي، أعلنت شركة فوري الرائدة في حلول تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع المجلس الأعلى للجامعات، برعاية وزارة التعليم العالي، بهدف تعزيز خدمات التحصيل الإلكتروني بطريقة آمنة بالاعتماد على مجموعة من الحلول التكنولوجية الرقمية المطورة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الرؤية المشتركة للمجلس الأعلى للجامعات و شركة فوري نحو تحسين وتعزيز البنية التحتية المتعلقة بخدمات التحصيل الإلكتروني في المؤسسات التعليمية في مصر، كما تعكس التزام شركة فوري بتطوير أنظمة مالية تتماشى مع متطلبات هذه المؤسسات، كذلك تسلط الاتفاقية الضوء على الدور الريادي للمجلس الأعلى للجامعات في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتيح فوري حلول تحصيل رسوم الخدمات المتعددة للمجلس الأعلى للجامعات منها علي سبيل المثال وليس الحصر(خدمات تحصيل رسوم اختبارات القدرات، ومسابقات الدبلومات والمعاهد الفنية، وخدمات أعضاء هيئة التدريس)، وذلك عبر شبكة فوري التي تضم أكثر من 370 ألف وكيل “POS”في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب أكثر من 280 فرعًا لفوري بلس بجميع المحافظات وتطبق myfawryوالقنوات البنكية المختلفة.

وتتيح فوري خدمات السداد باستخدام البطاقات البنكية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات و جميع الجهات المتعاملة والمشتركة مع المجلس ، وخدمات السداد النقدي باستخدام الرقم المرجعي من خلال منافذ فوري، وفروع فوري بلس في جميع أنحاء الجمهورية.

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