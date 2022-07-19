"فورينسك ريسك ألاينس" تؤسس مكتبها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

الشركة ستدعم السوق المتنامية لاستشارات التحليلات الجنائية مع تعزيز علاقاتها الحالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة تجمع بين منهجيات المحاسبة الجنائية العميقة وحوكمة البيانات والخبرة الاستقصائية مع أحدث التقنيات المتاحة لجمع البيانات بطريقة مسؤولة، وبذلك تدعم العملاء في التعامل مع التزامات التحقيق والتقاضي والامتثال المعقدة

مركز دبي المالي العالمي يحتضن العديد من عملاء الشركة الحاليين والمحتملين

دبي، الامارات العربية المتحدة: افتتحت "فورينسك ريسك ألاينس" (FRA)، وهي شركة استشارية متخصصة في مجال المحاسبة الجنائية وتحليل الأعمال والاستكشاف الإلكتروني لدعم عمليات التحقيق والامتثال والنزاعات الدولية المعقدة، مكتبها الإقليمي الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويواصل المركز المالي استقطاب مجموعة واسعة من الشركات المرتبطة بالخدمات المالية، والتي تشكل جزءاً من المنظومة المالية الأكبر في المنطقة والتي تساهم في بناء مستقبل التمويل. ويساهم المكتب الإقليمي الجديد لشركة "فورينسك ريسك ألاينس" بتنمية سوق استشارات التحليلات الجنائية في المنطقة.

يساعد المكتب الإقليمي شركة "فورينسك ريسك ألاينس" على تقديم خدمة أفضل للعملاء المحتملين والحاليين، واغتنام الفرص المتاحة في جميع أنحاء المنطقة. كما يدعم مساهمة الشركة في استراتيجية المركز 2030 لمضاعفة حجمه ومساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتعزيز مكانته بين أفضل المراكز العالمية الرائدة لشركات التكنولوجيا والابتكار.

تعتبر "فورينسك ريسك ألاينس" واحدة من الشركات الدولية الرائدة في استشارات الامتثال، وتخفيف المخاطر، ودعم التحقيقات والنزاعات المتعلقة بالفساد والاحتيال لكبريات الشركات ومكاتب المحاماة العالمية. وتجمع الشركة منهجيات المحاسبة الجنائية العميقة وحوكمة البيانات والخبرة الاستقصائية مع الأخذ بأحدث التقنيات المتاحة لجمع البيانات بطريقة مسؤولة، وبذلك تدعم العملاء في التعامل مع التزامات التقاضي والامتثال المعقدة. ويساهم افتتاح مكتب الشركة في المركز المالي بدعم نموها وخططها التوسعية وتعزيز علاقاتها الحالية عبر جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتم تعيين بهافين شاه، الشريك السابق في "ديلويت الشرق الأوسط"، رئيساً لمكتب "فورينسك ريسك ألاينس" الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي. ويساعد المكتب الجديد الشركة في البقاء على مقربة من غالبية عملائها الحاليين والمحتملين. كما يشكّل مركزاً رئيسياً لاستشارات التقاضي عالية القيمة، والنزاعات المعقدة عبر الحدود، ومنع الجرائم المالية، ودعم الامتثال عبر الأسواق الرئيسية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يواصل مركز دبي المالي العالمي الاضطلاع بدور إقليمي رائد في إرساء معايير الامتثال والحوكمة اللازمة لدعم شركات الخدمات المالية في مزاولة أعمالها هنا. ويساهم تأسيس المكتب الإقليمي لشركة ’فورينسك ريسك ألاينس‘ في المركز المالي بتعزيز وصولها إلى أكبر مجموعة من شركات الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. كما تساعد خدمات الدعم والمشورة التي تقدمها الشركة لعملائنا في الارتقاء بمكانتنا كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة".

من جانبه قال بهافين شاه، رئيس "فورينسك ريسك ألاينس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشرفني أن أقود مهمة إطلاق مكتب ’فورينسك ريسك ألاينس‘ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن مركز دبي المالي العالمي. ونشكر كلاً من المركز وحكومة دبي على الدعم والترحيب الحار الذي قدماه لـ ’فورينسك ريسك ألاينس‘. وتعد دبي، ولا سيما مركز دبي المالي العالمي، واحدة من أهم الوجهات التجارية والديناميكية على مستوى العالم، لذا نتطلع إلى لعب دور في نمو هذه المنظومة المزدهرة. ونحن هنا لخدمة السوق في الحالات المعقدة متعددة الاختصاصات ودعم أجندة الحكومة على صعيد الشفافية والابتكار والرقمنة".

وبدوره قال ستيوارت إيلز، الرئيس التنفيذي لشركة "فورينسك ريسك ألاينس": "تماشياً مع خطط توسعنا الدولية، يسعدنا افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، حيث يتمتع العديد من عملائنا الحاليين والمحتملين بحضور قوي. ومع تزايد الحاجة إلى خدمات الطب الشرعي والاستشارات عبر المنطقة، سنكون قادرين على توفير رؤيتنا وخبراتنا العالمية لمساعدة عملائنا على استكشاف الإجراءات التنظيمية مع ترك بصمة محلية قوية ذات قيمة إستراتيجية كبيرة".

كما أعلنت "فورينسك ريسك ألاينس" عن تعيين ستيفن ميلينجتون كشريك مقيم لدى مكتب الشركة الجديد في مركز دبي المالي العالمي.

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حول "فورينسك ريسك ألاينس":

"فورينسك ريسك ألاينس" هي شركة استشارية تعمل بمجالات المحاسبة الجنائية والاكتشاف الإلكتروني وحوكمة البيانات والامتثال، ومتخصصة بمعالجة الفساد الدولي والعقوبات ومكافحة غسل الأموال وجميع أنواع تحقيقات الاحتيال المالي والمحاسبي لصالح شركات المحاماة والشركات العالمية الكبرى. ووفرت الشركة على مدى أكثر من 20 عاماً خبرات واسعة في مجالات خصوصية ونقل وحماية البيانات في اختصاصات متنوعة لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم بشأن الامتثال والتقاضي والتحقيقات. ومع أكثر من 200 متخصص، تتواجد الشركة بشكل رئيسي في لندن وواشنطن العاصمة، مع وجود 9 مكاتب إضافية موجودة عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة. ويحظى فريق "فورينسك ريسك ألاينس" بخبرات غنية عبر قطاعات ودول مختلفة مع قابلية التوسع في أي مكان حول العالم من خلال فرق متكاملة عالمياً تتواجد عبر الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، عملت في أكثر من 75 دولة وقادرة على التحدث بأكثر من 35 لغة.