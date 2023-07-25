المركز يوفر الوصول إلى خدمات سحابية مرنة وقابلة للتطوير لتسريع عملية التحول الرقمي لدى الشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 يوليو، 2023: أعلنت فورس بوينت، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأمن الإلكتروني، اليوم عن تعاونها مع شركة أمازون ويب سيرفسز (AWS) لافتتاح مركز بيانات جديد في دبي. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهودها المتواصلة لتوسيع خدمات فورس بوينت ون، منصة الوصول الآمن القائمة على البيانات في منطقة الشرق الأوسط.

وتركز منهجية خدمة الوصول الآمن القائمة على البيانات لدى فورس بوينت على تقديم حلول أمنية فعالة على السحابة وحلول اتصال تؤمن حماية شاملة للبيانات. ويمكن للشركات في جميع أنحاء العالم اعتماد إحدى منصات خدمة الوصول الآمن، مثل فورس بوينت ون لتسهيل تحولها من منتجات الحلول الأمنية التقليدية إلى الحلول الأمنية على السحابة.

ويلعب مركز بيانات فورس بوينت الجديد في الإمارات دوراً محورياً في توفير الوصول إلى خدمات سحابية تمتاز بقابلية التطوير والمرونة وسهولة الوصول، ما يضمن تسريع عملية التحول الرقمي في المنطقة وتعزيز اعتماد الشركات تقنيات السحابة الذكية. كما يعكس هذا التوسع التزام فورس بوينت بدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الأمن في المنطقة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويلتزم فريق شركة أمازون ويب سيرفسز، التي فتحت أبوابها في الإمارات العام الماضي، بنشر التقنيات السحابية الأكثر تقدماً وتحقيق أعلى مستويات الأمان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي في الإمارات، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في أبريل 2022 إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة. كما ترمي إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزاً بارزاً للاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم. وتحرص الشركة على استخدام بنية تحتية تقنية متقدمة لتعزيز إمكاناتها في الخدمات السحابية ومواصلة دعم الشركات، مثل فورس بوينت، لتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة، ما يدعم مواصلة جهود التنمية والتنويع الاقتصادي المستدام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سامر ضيا، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في الأسواق الناشئة لدى فورس بوينت: "نلتزم بتوفير حلول الأمن السحابي الرائدة في القطاع لمواكبة جميع متطلبات العملاء والشركاء من المؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارات والمنطقة، وذلك لتوفير تجربة مستخدم نهائي فائقة وعالية الأداء وسريعة الاستجابة، ما يتيح لعملائنا تحفيز نمو أعمالهم وتطويرها. ويمكن اليوم لعملائنا وشركائنا اعتماد منصة فورس بوينت ون، لبدء تحولهم نحو تطبيق نموذج أمان الثقة الصفرية من خلال تقييد الوصول إلى الويب والتطبيقات السحابية والخاصة، إلى جانب التحكم المستمر في البيانات".

وتساعد منصة فورس بوينت ون الشركات على حماية موظفيها العاملين بنظام القوى العاملة الهجينة، الأمر الذي يكتسب أهمية متزايدة في استقطاب أفضل المواهب في المنطقة والحفاظ عليها. كما تتيح المنصة للشركات تحقيق وتيرة إنتاجية أسرع وأكثر أماناً من أي مكان، وتوفر لها فرصة تطوير بنيتها التحتية القديمة والمتباينة ومراقبة الامتثال بشكل دائم. وتوفر المنصة حلاً أمنياً استراتيجياً يدعم التحول الذي تشهده المنطقة اليوم نحو الأسواق المنظمة المتنامية وبيئات العمل العصرية.

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لمحة حول فورس بوينت



تهدف شركة فورس بوينت إلى تبسيط الحلول الأمنية للشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم. وتساهم منصة فورس بوينت السحابية الموحدة والشاملة في تبسيط اعتماد نماذج أمان الثقة الصفرية ومنع سرقة أو فقدان البيانات الحساسة والملكية الفكرية لجميع المستخدمين أينما كانوا. وتتميز الشركة، التي تتخذ من مدينة أوستن في ولاية تكساس مقراً لها، بتوفير بيئاتٍ آمنة وموثوقة للعملاء وموظفيهم في أكثر من 150 دولة. يمكنكم التواصل مع فورس بوينت على الموقع الإلكتروني www.forcepoint.com وتويتر ولينكد إن.