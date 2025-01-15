دبي: أعلنت Forte Healthcare، الشركة الرائدة في تقديم حلول الرعاية الصحية المبتكرة، عن إطلاق خدماتها المحسّنة لإدارة دورة الإيرادات (Revenue Cycle Management - RCM)، والمصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستشفيات والعيادات في دبي. تهدف هذه الخدمات المتقدمة إلى تحسين العمليات المالية، وتقليل رفض المطالبات، وضمان الامتثال للوائح هيئة الصحة بدبي.

أكد كاران ريخي، الرئيس التنفيذي لشركة Forte Healthcare، على أهمية هذه المبادرة، قائلاً: "في Forte Healthcare، ندرك تماماً التحديات المعقدة التي تواجه إدارة دورة الإيرادات في بيئة الرعاية الصحية الحالية. تم تصميم حلولنا لتبسيط العمليات وضمان الامتثال، مما يمكّن مقدمي الرعاية من التركيز على مهمتهم الأساسية - تقديم رعاية استثنائية للمرضى. ومن خلال معالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها مقدمو الرعاية الصحية، فإننا نساعدهم على تحقيق التميز التشغيلي والمالي".

تُلبي خدمات RCM التي تقدمها Forte Healthcare الحاجة الملحّة لتحسين الكفاءة والدقة في العمليات المالية. ومن خلال ضمان توثيق وترميز دقيقين، تسهم هذه الخدمات في تقليل رفض المطالبات وتحسين جداول السداد، مما يُمكّن منشآت الرعاية الصحية من الحفاظ على استقرارها المالي مع إعطاء الأولوية لرعاية المرضى.

إلى جانب تحسين الإيرادات، تضمن Forte Healthcare توافق خدماتها مع اللوائح الصارمة لهيئة الصحة بدبي ومعايير DRG - Diagnostic Related Group. يساهم هذا النهج القائم على الامتثال في تقليل المخاطر التشغيلية مع توفير إطار عمل لسداد سهل وشفاف، مما يعزز الثقة مع مزودي التأمين.

كما تدعم Forte Healthcare مقدمي الرعاية الصحية الجدد في عمليات الاعتماد مع شركات التأمين وتدريب الفرق لضمان توافق المستشفيات ومقدمي الخدمات مع أفضل الممارسات، بهدف تقديم تجربة مميزة للمرضى في المعاملات النقدية المباشرة وخدمات التأمين بدون دفع مقدم. تسعى الشركة من خلال ذلك إلى جعل الرعاية الصحية في دولة الإمارات أكثر سهولة وفعالية، مما يضمن وصول المرضى إلى الخدمات في الوقت المناسب، وتعزيز صحة المجتمع، وهو ما يجعل الدولة في موقع ريادي عالمي في مجال الرعاية الصحية.

تركّز خدمات RCM المقدمة من Forte Healthcare أيضاً على رعاية المرضى، حيث تعمل على تبسيط العمليات الإدارية وتحسين التواصل بين الأطراف المعنية. يمكن لمقدمي الرعاية الصحية من خلال هذه الخدمات تقديم تجربة أكثر سلاسة للمرضى، مما يعزز الثقة ويعزز سمعة المنشآت الصحية في سوق تنافسي.

ومع تعزيز دبي لمكانتها كمركز عالمي للرعاية الصحية، تُعتبر خدمات RCM من Forte Healthcare معياراً للتميز، حيث تقدم الأدوات اللازمة لمقدمي الرعاية للتعامل مع المشهد المتغير باستمرار.

-انتهى-

#بياناتشركات