جمعت القمة أكثر من 3000 مشارك، حضروا جلسات ومناقشات تفاعلية سلطت الضوء على مكانة دبي كمركز رائد للصحة والسياحة العلاجية.

تناول الخبراء ورواد الأعمال وقادة القطاع العام أحدث التقنيات والسياسات التي تسهم في تقديم خدمات عالمية المستوى.

الرائد الدكتور عيسى أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ومدير إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي: "الذكاء الصناعي يتخطى حدود الممكن".

دبي: اختتمت فوربس الشرق الأوسط النسخة الأولى من قمة السياحة العلاجية والرفاهية الصحية (Medical Tourism and Wellness Summit) بالشراكة مع المستشفى الأمريكي دبي، بتسليط الضوء على دبي بوصفها مركزًا عالميًا رائدًا للسياحة العلاجية ووجهة للرفاهية الصحية.

وتميز اليوم الثاني بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء لاستكشاف الاتجاهات الناشئة، والتحديات الحالية، والفرص الواعدة في قطاعي السياحة العلاجية والرفاهية الصحية، من بينهم: الرائد الدكتور عيسى أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ومدير إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ، والدكتور جورج باسكال هابر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتور مراد الغريري، المدير الطبي في مركز إتش إم إس فيفا الطبي المتميز في دبي، والدكتورة غيدا حرفوش، الشريكة في تي في إم كابيتال هيلث كير، وشيرين بامبوات، رئيسة المشاريع الاستراتيجية للموارد البشرية في (VFS GLOBAL)، وكذلك ناصر مسعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونسبت ريلايزيشن للاستشارات الإدارية.

وعلى مدار يومين من النقاشات الثرية، والأنشطة التفاعلية، وجلسات اللياقة البدنية في الهواء الطلق، وبحضور أكثر من 3000 مشارك، سلط الحدث الضوء على التزام دبي الراسخ بتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجال الصحة والرفاهية الصحية. وشهدت القمة، التي عُقدت في فندق جميرا بيتش بدبي يومي 23 و24 نوفمبر، حضور نخبة من قادة الفكر والمبتكرين والمهتمين بمجال الرفاهية الصحية لمناقشة أبرز الاتجاهات واستكشاف التحديات والفرص في قطاعي السياحة العلاجية والرفاهية الصحية.

ركزت المناقشات على استعراض كيفية توظيف دبي أحدث التقنيات وبناء الشراكات الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في السياحة العلاجية، وشملت كذلك موضوعات متنوعة، منها مستقبل الرعاية الصحية في ضوء التقنيات الذكية والروبوتات المتطورة، و"أسرار النجاح السبعة"، وتأثير الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة، والتطورات في مجال رعاية المرضى وعلم الوراثة، والجوانب القانونية، بالإضافة إلى دور الشراكات الاستراتيجية في تحفيز الابتكار.

وتعليقًا على الحدث، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "جسدت هذه القمة مفهوم الرفاهية الصحية واللياقة البدنية، وأظهرت كيف تنمو هذه المنطقة لتصبح رائدة عالميًا ووجهة مفضلة للزوار الباحثين عن مزيج متناغم بين رعاية صحية ذات مستوى عالمي وتجارب سفر تتمحور حول الرفاهية الصحية". وأضافت: "حرصنا على تحقيق توازن مثالي بين تبادل المعرفة وممارسة النشاط البدني، ما أتاح للجميع فرصة لتنشيط عقولهم وأجسادهم. هذا النهج يعكس قدرة دبي الفريدة على دمج الابتكار مع الفخامة والرفاهية الصحية، لإعادة صياغة مشهد السياحة الصحية على المستوى العالمي".

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي: "مع تطور قطاع الرعاية الصحية، يؤدي المستشفى الأمريكي دورًا محوريًا في تطوير تجربة رعاية المرضى وتعزيز إمكانية الوصول إليها". وأشار إلى أن القمة "شكلت فرصة مثالية لمناقشة سبل الاستفادة من هذه التطورات لتحسين النتائج الصحية وبناء مستقبل مستدام للسياحة العلاجية".

ومن جانبه، قال الرائد الدكتور عيسى أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ومدير إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي: "نرى تقدمًا واعدًا غير مسبوق، إذ يتخطى الذكاء الصناعي حدود الممكن، فهو لا يقتصر على تحسين الكفاءة فحسب، بل يسهم أيضًا في إعادة تشكيل النتائج. يمكنه تقليص حالات دخول المستشفى بنسبة 20%، ما يعزز قدرة الأطباء على اتخاذ القرارات الدقيقة ويساعد المرضى في التعافي والعودة إلى عائلاتهم بسرعة أكبر. هذا تحول ثوري، إذ قد تكون هذه الأدوات الفارق بين الحياة والموت".

فيما ركزت القمة بشكل أساسي على إبراز منظومة السياحة والرفاهية الصحية في دبي، مع تسليط الضوء على قدرتها الفريدة على المزج بين الضيافة الفاخرة، والسياحة العلاجية، وخدمات الرعاية الصحية المدعومة بالابتكار. وخلال القمة، تبادل الخبراء الأفكار والنصائح العملية عبر ثلاث منصات، كما قدمت ورش العمل في منطقة الرفاهية الصحية لاستعادة النشاط (Refresh and Recharge Wellness Area) ومنطقة الشفاء (Healing Hub) تجارب تنسجم مع روح تحدي اللياقة في دبي.

تضمنت الأنشطة تمارين البيلاتس على الأرض، وركوب الدراجات، والملاكمة، وجلسات الشفاء بالصوت، كما أتيحت للحضور فرصة للتعبير عن إبداعاتهم من خلال ورش العمل التي شملت الفن متعدد الوسائط، والتأمل بالشاي، والتنويم المغناطيسي الذاتي. واختتم اليوم بأداء مميز من دي جي رودج.

تتعاون فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك الشريك الرئيسي المستشفى الأمريكي دبي، والشركاء الاستراتيجيون: دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي.

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