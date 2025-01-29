دبي: وقّعت فوربس الشرق الأوسط اتفاقية شراكة إعلامية إقليمية دولية حصرية مع المستشفى الأمريكي دبي، بهدف تعزيز التعاون الإعلامي الإقليمي والدولي بين الجانبين ودعم رؤية دبي في تطوير قطاع الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي. تم توقيع الاتفاقية بحضور شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الذي يجمع قادة الرعاية الصحية وخبراء القطاع وممثلي الحكومات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى فوربس الشرق الأوسط دور الشريك الإعلامي الدولي الحصري للمستشفى الأمريكي دبي، حيث ستقدم دعمًا إعلاميًا إقليميًا ودوليًا واستشارات متخصصة لتعزيز الوعي بالأنشطة والفعاليات الطبية الإقليمية التي ينظمها المستشفى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التطورات والابتكارات الطبية في المستشفى عبر منصاتها الإعلامية المتعددة، بما في ذلك المطبوعة والرقمية، إضافة إلى قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشمل الشراكة تنظيم فعاليات إقليمية ودولية مشتركة بين الطرفين، بما في ذلك قمة السياحة العلاجية والرفاهية الصحية (Medical Tourism and Wellness Summit)، التي ستسهم في إبراز مكانة دبي كوجهة رائدة إقليميًا وعالميًا في مجال السياحة العلاجية والرفاهية الصحية. ومن خلال هذه الفعاليات، ستعمل فوربس الشرق الأوسط على نشر المحتوى الإعلامي الإقليمي المتعلق بالابتكار في الرعاية الصحية، وتقديم منصة لتبادل الخبرات والمعرفة في القطاع الطبي.

تعليقًا على هذه الشراكة، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي: “إن فوربس الشرق الأوسط هي الشريك المثالي لما تتمتع به من خبرة واسعة واحترافية عالية في مجال الإعلام، مع تسليط الضوء بشكل رئيسي على الإعلام الطبي الإقليمي. نحن على يقين أن هذه الشراكة ستساعدنا على تقديم محتوى إعلامي مميز يعكس إنجازاتنا ويعزز الدور الذي نقوم به في قطاع الرعاية الصحية، بما يعزز رفاهية المجتمع ودعم تطلعات القطاع في دولة الإمارات”.

من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "نحن فخورون بتعزيز علاقتنا مع المستشفى الأمريكي دبي من خلال هذه الشراكة. هدفنا هو تقديم محتوى إعلامي يركز على الابتكار والتميز في قطاع الرعاية الصحية، ما يدعم المرضى ومقدمي الرعاية في جميع أنحاء الشرق الأوسط."

تهدف هذه الرؤية المشتركة إلى تحقيق تعاون استراتيجي إقليمي دولي بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تبادل المعرفة واستكشاف حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم الرؤية المستقبلية للإمارات. كما تهدف إلى تعزيز المبادرات المشتركة ذات الأثر الإيجابي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز جودة الخدمات الصحية في المنطقة.

نُبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية بصفتها إصدارًا خاصًا في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول موضوعات تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتنشر باللغتين الإنجليزية والعربية. وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحافية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

نبذة عن المستشفى الأمريكي دبي:

تأسّس المستشفى الأمريكي دبي عام 1966، وهو العلامة التجارية الرائدة لمجموعة محمد وعبيد الملّا، ووجهة رعاية صحية رائدة في المنطقة، تقدم حلول طبية عالمية المستوى، مدعومة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. المستشفى الأمريكي دبي هو عضو في شبكة مايو كلينيك الطبية (MCNM)، والرائد في الحصول على العديد من الاعتمادات الدولية المرموقة. يستثمر المستشفى الأمريكي دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، والتعليم، وابتكار وتوفير حلول طبية مبتكرة لخدمة الناس. ويواصل المستشفى رفع معايير جودة العلاج من خلال تركيزه على راحة ورفاهية المرضى وفقًا لأعلى المعايير الدولية، حيث تساهم بحوث المقارنات المعيارية التي يجريها المستشفى في تحسين الكفاءة الطبية ورفع مستوى نتائج الخدمات الطبية التي يوفرها.

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