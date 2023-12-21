القاهرة: استضافت مؤخراً شركة فودكس مصر، الرائدة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نسخة جديدة من مبادرتها بيونيرز السين، حيث توفر هذه المنصة المجتمعية مساحة لقادة القطاع ومختلف العاملين به لمشاركة آرائهم وخبراتهم المختلفة للتعامل مع التحديات والمخاطر وسُبل التغلب عليها. ومن خلال ذلك، تهدف المنصة إلى تهيئة القطاع ليكون أكثر مرونة وديناميكية في التعامل مع المتغيرات بما يسهم في مزيد من النجاح لأصحاب المطاعم في مصر.

وقد نجحت بيونيرز السين في تعزيز مكانتها كمبادرة رائدة ومبتكرة تشجع تبادل المعرفة بين أصحاب المطاعم، وشهدت هذه النسخة من مبادرة بيونيرز السين مشاركة 150 شخص من قادة قطاع المطاعم في مصر، حيث شارك الحضور في العديد من المناقشات والموضوعات المتنوعة مثل إدارة المخزون وسُبل الابتكار في قوائم الطعام إلى جانب الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية بالإضافة إلى دور التكنولوجيا في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع.

وقال بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس مصر، "نحن متحمسون لتعزيز دور مبادرة بيونيرز السين التي تهدف لدعم قطاع المطاعم في مصر والتي تجمع قادة قطاع المطاعم مع بعضهم البعض لتشكيل مستقبل القطاع ومناقشة كافة التطورات والتحديات، وهو ما يؤكد التزام الشركة في مواصلة تقديم الدعم اللازم لنمو هذا القطاع".

قامت فودكس مصر بالتعاون مع منصة "آي هوريكا" باستضافة حلقة نقاشية قام بإدارتها بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس مصر، وشارك فيها مجموعة من خبراء القطاع للحديث عن دور التكنولوچيا في الإدارة الفعالة لتكاليف المطاعم، حيث ضمت الجلسة كلًا من مصطفى الرفاعي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمطاعم زووبا وإبراهيم ناجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمطاعم دسوقى و صودا، فاسكو، و حميد وجوهر سعيد، المؤسس المشارك لمطاعم Maine والرئيس التنفيذي لشركة سبلايد.

وتقوم مبادرة بيونيرز السين بدور هام في تعزيز التواصل وفرص النمو داخل قطاع المطاعم في مصر لما له من أثر إيجابي على النمو الاقتصادي وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

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نبذة عن فودكس مصر:

فودكس هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم والدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع نظام 360 SaaS البيئي المبتكر مما يجعلها الرائدة إقليمياً في قطاع المطاعم والمقاهي. تعمل فودكس في مصر منذ عام 2020 واستطاعت تحقيق نمو كبير في حجم عملياتها يصل إلى 3 أضعاف على أساس سنوي. تساعد شركة فودكس في مصر في تمكين مجموعة من العلامات التجارية المتميزة في قطاع المطاعم والمقاهي على التحكم في جميع عملياتها المختلفة في أي وقت ومن أي مكان. تتمثل رؤية الشركة في بناء نظام متكامل لإدارة المطاعم يمكّن أصحابها من إدارة عملياتهم بسلاسة وتنمية أعمالهم. وتتمثل مهمتها في تمكين أصحاب المطاعم والتجار من خلال نظام نقاط البيع وإدارة مطاعم شامل وقائم على السحابة لإثراء عملياتهم. تقدم شركة فودكس فى مصر خدماتها لجميع أنواع المطاعم ، بدءًا من المطاعم التقليدية، والمقاهي، ومطاعم الخدمة السريعة، والمخابز، وعربات الطعام، وحتى المطابخ السحابية، وتجار التجزئة الصغار غير العاملين في مجال المطاعم. نجحت منصة فودكس منذ إنشائها في المملكة العربية السعودية في عام 2014 في معالجة أكثر من 6 مليارات طلب من خلال المنصة، وجمعت مبلغًا قياسيًا قدره 170 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل الاستثماري الثالثة مما يجعلها واحدة من شركات SaaS الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.