- المنتجات المبتكرة والمتكاملة تساهم في مساعدة أصحاب المطاعم في القطاع على تحقيق الحرية المالية في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19

- فودكس تستعرض منتجاتها المتميزة في مجال الطلبات الذاتية والتكنولوجيا المالية خلال الفعالية السنوية الأولى لمنتجات فودكس - آفاق غير محدودة 22، بالرياض في 3 يوليو 2022

الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت فودكس، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا ادارة المطاعم والمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حزمة جديدة من خدمات التكنولوجيا المالية خلال الدورة الافتتاحية من فعالية فودكس السنوية للمنتجات - آفاق غير محدودة 2022. وأُقيمت الفعالية المخصصة للمدعوين فقط، في 3 يوليو بسينما إي إم سي في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض.

وتابع عرضَ الفيلم 450 ضيف، كان من بينهم كبار الشخصيات، وأصحاب مطاعم، الشخصيات المؤثرة في القطاع، والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين في القطاع التكنولوجي، حيث استعرضت فودكس أحدث منتجاتها المبتكرة وكيفية تأثيرها على مستقبل قطاع المطاعم. كما طوّرت نظاماً شاملاً نموذجياً ومدعوماً بأدوات سهلة الاستخدام وتقنية المدفوعات، لمساعدة أصحاب المطاعم في القطاع على تنمية أعمالهم بسلاسة وتحقيق الحرية المالية بشكل أسرع، بالاعتماد على تجربة تكنولوجية مستقلة ومتطورة.

وتزود حزمة فودكس الجديدة من خدمات التكنولوجيا المالية أصحاب المطاعم في القطاع بحلول الطلب والدفع الذاتي ، لتمكينهم من تسيير عملياتهم بسلاسة وكفاءة عالية ما يساعدهم على تسريع وتيرة نمو أعمالهم بشكل مستدام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فودكس: "يأتي الكشف عن الحزمة الجديدة عقب الاستحواذ الاستراتيجي على شركة POSRocket، وبعد النجاح الكبير في الجولة التمويلية الثالثة الأضخم في قطاع البرمجيات المقدمة كخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليساهم في ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع، على الصعيد المحلي في المملكة العربية السعودية، والإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالمي أيضاً. ونحن سعداء بنجاحنا في تسريع وتيرة تطوير خدماتنا التقنية الشاملة بالاستفادة من استثماراتنا الأخيرة، ما يساهم في ترسيخ دعمنا لرواد الأعمال ومالكي المطاعم في قطاع المطاعم. نود أن نعبر عن امتناننا لجميع عملائنا على ثقتهم القيّمة في فودكس كشريك للتنمية والتوسع، ونتطلع إلى مساعدتهم على تحقيق جميع أهدافهم".

وتساعد الحزمة الجديدة من منتجات الطلب الذاتي و المدفوعات أصحاب المطاعم وشركاء فودكس في القطاع على زيادة مبيعاتهم وتحسين كفاءة عملياتهم. وتم خلال الفعالية الكشف عن حزمة منتجات تقدم خدمات متنوعة من الطلب الذاتي عبر

الإنترنت، وتشمل كلّاً من: فودكس One، وفودكس Online، وفودكس لأجهزة الطلب الذاتي، وغيرها ما يجعل فودكس المنصة الأكثر تكاملاً في مجال برمجيات ادارة المطاعم المقدمة كخدمة في الشرق الأوسط.

وحصلت فودكس على ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي (ساما) كشركة تكنولوجيا مالية، وهي تقدم خدماتها لجميع فئات قطاع المأكولات والمشروبات، من المطاعم التقليدية والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة والمخابز وشاحنات الطعام إلى المطابخ السحابية. ونجحت الشركة منذ انطلاقها في عام 2014 بمعالجة أكثر من 5 مليارات طلب عبر منصتها،

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لمحة عن فودكس:

تعد فودكس شركة رائدة بمجال تكنولوجيا المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتمد على نظام شامل قائم على مفهوم البرمجيات كخدمة والذي يحقق تطوراً كبيراً في قطاع المأكولات والمشروبات من خلال تمكين الرقمنة الشاملة. وحصلت فودكس على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) بوصفها شركة تكنولوجيا مالية، وتتمثل رؤيتها في تأسيس منظومة متكاملة لإدارة المطاعم تمكّن أصحاب المطاعم من إدارة عملياتهم بسلاسة وتنمية أعمالهم. وتتمثل مهمة فودكس في تعزيز قدرات أصحاب المطاعم من خلال نظام نقاط بيع وإدارة مطاعم إلكتروني سحابي شامل بما يثري عملياتهم اليومية. يخدم النظام مختلف الأنشطة في قطاع الأطعمة والمشروبات؛ من المطاعم والمقاهي التقليدية ومطاعم الوجبات السريعة والمخابز وشاحنات الطعام وصولاً إلى المطابخ السحابية ومتاجر التجزئة غير الغذائية. ونجحت فودكس منذ انطلاقها في عام 2014 بمعالجة أكثر من 5 مليارات طلب عبر منصتها، فضلاً عن نجاحها بجمع تمويل بقيمة 170 مليون دولار أمريكي في الجولة التمويلية الثالثة، ما يجعلها إحدى أنجح الشركات في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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