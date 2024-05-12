بحضور الملحق التجاري السعودي

فودكس تفتتح مقرًا جديدًا لها كجزء من خطتها التوسعية في السوق المصري

افتتحت فودكس، الشركة الرائدة في حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رسميًا مكتبها الجديد بالقاهرة الجديدة فى مصر، كجزء من خطتها التوسعية داخل السوق المصرى كخطوة جديدة لمواصلة النمو المستمر للشركة، وذلك بحضور أنور بن حصوصة، الملحق التجاري السعودي، وأحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فودكس.

وتأتي هذه الخطوة التوسعية الجديدة من فودكس مصر لتعزيز وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية لا تعتمد فقط على الكفاءة التشغيلية ولكن تقدم أيضًا مساحة لدعم موظفيها. كما سيساهم المقر الجديد في توسيع حجم أعمال الشركة وتقديم خدمات وحلول استثنائية، وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع المطاعم و المقاهي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وصرح أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فودكس: "نفخر أن نعلن عن افتتاح مقرنا الجديد في مصر وهو ما يمثل علامة فارقة في رحلة نمونا المستمرة. نحن على ثقة من أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستعزز بشكل كبير وجودنا في السوق المصري، مما يتيح لنا تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وأشكر كل من ساهم في الوصول لهذه الخطوة الهامة".

وقال بلال زهران، المدير العام لشركة فودكس مصر: "إن افتتاح هذا المكتب لا يُعد بمثابة الانتقال لمقر عمل جديد فقط، ولكنه يعكس التزامنا بالاستمرار في تقديم حلول وخدمات فائقة الجودة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا في السوق المصري. لقد شهدت فودكس مصر نموًا ملحوظًا، حيث زاد حجم الأعمال بمقدار متوسط ثلاثة أضعاف سنويًا في أخر عامين، كما حققت معدلات نمو تصل إلي 50% في الربع الأول لعام 2024. وقد بدأت الشركة بأربعة موظفين فقط لخدمة منطقة صغيرة بالقاهرة، والآن وصلنا إلى حوالي 100 موظف في مختلف التخصصات يقومون بخدمة أكثر من 15 محافظة. هذه لحظة فارقة بالنسبة لنا ودفعة جديدة لنواصل الابتكار والنمو جنبًا إلى جنب مع قطاع المطاعم والمقاهي في مصر".

و من الجدير بالذكر أن فودكس توفر مجموعة شاملة من الحلول المصممة خصيصًا لقطاع المطاعم و المقاهي في مصر، حيث يتضمن ذلك نظام إدارة المطاعم (RMS) القائم على التكنولوجيا السحابية ونظام نقاط البيع (POS) الشامل الذي يعمل على مركزية العمليات بدءًا من الطلبات وحتى إدارة المخزون. كما يعمل نظام فودكس Online على تعزيز المبيعات المباشرة من خلال تمكين العملاء من الطلب والدفع الإلكتروني مباشرة دون أي وسيط إلى جانب نظام فودكس Kiosk والذي يُعد حلاً للطلب والدفع الذاتي لتحسين الكفاءة والربحية. كما قامت الشركة بإطلاق خدمة فودكس للمحاسبة والتي تُعد حلاً محاسبيًا متخصصًا لإدارة البيانات المالية. علاوة على ذلك، يوفر متجر تطبيقات فودكس مجموعة من التطبيقات الأخرى الخارجية التي يمكنها تحسين تجربة إدارة المطاعم والمقاهي، حيث يمكن دمج هذه التطبيقات ضمن أنظمة فودكس المختلفة.

نبذة عن فودكس فى مصر:

فودكس هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم والدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع نظام 360 SaaS البيئي المبتكر مما يجعلها الرائدة إقليمياً في قطاع المطاعم والمقاهي. تعمل فودكس في مصر منذ عام 2020 واستطاعت فودكس مصر تحقيق نموًا ملحوظًا، حيث زاد حجم الأعمال بمقدار متوسط ثلاثة أضعاف سنويًا في أخر عامين، كما حققت معدلات نمو تصل إلي 50% في الربع الأول لعام 2024. تساعد شركة فودكس في مصر في تمكين مجموعة من العلامات التجارية المتميزة في قطاع المطاعم والمقاهي على التحكم في جميع عملياتها المختلفة في أي وقت ومن أي مكان. تتمثل رؤية الشركة في بناء نظام متكامل لإدارة المطاعم يمكّن أصحابها من إدارة عملياتهم بسلاسة وتنمية أعمالهم. وتتمثل مهمتها في تمكين أصحاب المطاعم والتجار من خلال نظام نقاط البيع وإدارة مطاعم شامل وقائم على السحابة لإثراء عملياتهم. تقدم شركة فودكس فى مصر خدماتها لجميع أنواع المطاعم ، بدءًا من المطاعم التقليدية، والمقاهي، ومطاعم الخدمة السريعة، والمخابز، وعربات الطعام، وحتى المطابخ السحابية، وتجار التجزئة الصغار غير العاملين في مجال المطاعم. نجحت منصة فودكس منذ إنشائها في المملكة العربية السعودية في عام 2014 في معالجة أكثر من 6 مليارات طلب من خلال المنصة، وجمعت مبلغًا قياسيًا قدره 170 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل الاستثماري الثالثة مما يجعلها واحدة من شركات SaaS الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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