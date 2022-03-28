نجحت شركة فودافون عُمان بالتعاون مع إريكسون في تركيب وتشغيل شبكة الجيل الخامس اللاسلكية متعددة النطاقات والحائزة على جوائز عالمية في مركز فودافون الرئيسي في مول عُمان وفي مكاتب الشركة في القرم.

ستوفر التقنية الجديدة "راديو دوت 4475 / وحدة راديو داخلية (IRU) 8848"من إريكسون للمشتركين، تجربة متميزة لشبكة الجيل الخامس داخل الأماكن المغلقة.

يُعتبر هذا المشروع أول استخدام تجاري على مستوى الشرق الأوسط للتقنية الجديدة التي تُعتبر مزيج بين نطاق 41 (2600 ميجاهرتز) ونطاق 3 (1800 ميجاهرتز) باستخدام "الموجات الرادوية متعددة النقاط 4475"

مسقط: أعلنت شركة فودافون عُمان عن تشغيل شبكة الجيل الخامس في مركز فودافون الرئيسي في مول عُمان بالإضافة إلى المقر الرئيسي للشركة في القرم، باستخدام أحدث التقنيات التي تم تطويرها من قبل إريكسون، حيث يمكن لزوار المركز الاستمتاع بسرعات تصل إلى 600 ميجابت في الثانية والتي تتيح تنزيل وتحميل وتصفح أسرع، بوقت استجابة منخفض.

تسمح أنظمة الشبكة الجديدة بالوصول إلى هذه السرعة الفائقة باستخدام الموجات الرادوية متعددة النقاط 4475 التي توفرها وحدة الإرسال "راديو 8848" التي تستخدم أحدث تكنولوجيا نجحت إريكسون في تطويرها وللمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

في تعليقه على استخدام هذه الشبكة المتطورة، تحدث ستيليوس سافيديس، مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فودافون عُمان قائلاً: "مع قضاء الكثير من الوقت في المنزل أو المكتب أو مراكز التسوق أو في المطارات، أصبح وجود شبكة للجيل الخامس ذات تغطية عالية أمرًا ضروريًا لعملائنا. يُعد تعزيز تجربة المستخدم أولوية رئيسية لشركة فودافون عُمان، وتشغيل هذه الشبكة في مركز فودافون بمول عُمان ومقر الشركة في القرم يُعتبر الخطوة الأولى لنا في خطتنا لنشر استخدام هذه الأنظمة في الأماكن المطلوبة. نظام الموجات الرادوية متعددة النقاط من إريكسون هو الحل الصحيح لتقديم تجربة فائقة لعملائنا الكرام داخل الأماكن المغلقة."

يعد جهاز راديو دوت 4475، أحد أصغر الخلايا ثلاثية الموجات، حيث يزن 1.5 كجم فقط، وهو جهاز إرسال لاسلكي متعدد النطاقات منخفض الطاقة مزود بثمانية مخارج لتوصيل ما يصل إلى ثماني نقاط لاسلكية من الجيل التالي في وحدة واحدة تسهل نشر شبكة الجيل الرابع والخامس.

من جهته، تحدث فويتشك باجدا، نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "يعد نظام راديو دوت من إريكسون الحل الرائد في الصناعة لتحسين تجربة المستخدم في الأماكن المغلقة بشكل ملحوظ. يتيح هذا الحل لشركة فودافون عُمان توفير خدمة وصول لاسلكي للإنترنت بجودة عالية للمستخدمين داخل الأماكن المغلقة سواء على مستوى الصوت أو البيانات، وبصفتنا شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لشركة فودافون عُمان، نحن ملتزمون بدعمهم في توفير أفضل تجربة مستخدم للمستهلكين من الأفراد والشركات".

يدعم نظام أريكسون عمليات الإرسال متعددة التقنيات والنطاقات والمشغلين، فضلاً عن دعمه لمجموعة كبيرة من برامج الاتصالات المختلفة.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com

نبذة عن فودافون في سلطنة عُمان:

تأسست فودافون عُمان عبر شراكة استراتيجية بين الشركة العُمانية لاتصالات المستقبل، وشركة فودافون العالمية التي تعتبر أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت والنطاق العريض والتلفزيون الرقمي.

حصلت الشركة في العام 2021م على ترخيص من الفئة الأولى لإنشاء وتشغيل خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في السلطنة لتصبح بذلك المُشغل الثالث للاتصالات في السوق المحلي.

تسعى فودافون في عُمان لتوظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية في عالم الاتصالات للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، من خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للابتكار والإبداع. تصل نسبة الكفاءات العُمانية ضمن فريق فودافون في السلطنة إلى 95%، الأمر الذي يترجم اهتمام الشركة الكبير بتطوير المواهب المحلية ونقل المعارف وتوطين التكنولوجيا، عبر توفير بيئة عمل راقية تحفز على التطوير والإبداع الذاتي.

تؤمن فودافون بأن الكفاءات البشرية مع التقنيات المتطورة باستطاعتها قيادة رحلة بناء المستقبل الذي تسعى إليه البشرية، ولذلك اختارت شعارها ليكون "معاً نستطيع". https://www.vodafone.om/