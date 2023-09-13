الاتحاد للطيران تسيّر رحلات مباشرة تسهل الوصول إلى المنتجع الفاخر من فئة الخمس نجوم هذا الصيف

أعلن فندق ومنتجع ميت ماربيا-إستيبونا، الفندق الأوروبي الأول من مجموعة صن سيت للضيافة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن افتتاح أبوابه لاستقبال الضيوف.

ويتميز المنتجع الفاخر بموقعه الفريد بين مدينتي ماربيا وإستيبونا مع إطلالة مباشرة على ساحل كوستا ديل سول، وبإمكانية الوصول إليه بسهولة برحلات الاتحاد للطيران المباشرة هذا الصيف.

ويأتي هذا الافتتاح بعد النجاح الكبير الذي حققه فندق ومنتجع ميت بودروم في تركيا، ويسعى الفندق لتغيير مفاهيم عروض السفر الفاخرة في كوستا ديل سول من خلال تلبية تطلعات الفئات الجديدة والمميزة من المسافرين.

وتضم الوجهة الأندلسية العصرية والفريدة من نوعها 249 غرفة وجناحاً يتميز كل منها بإطلالات خلابة على حوض السباحة أو البحر أو الحديقة، بالإضافة إلى المطاعم والمرافق الترفيهية التي تضم أبرز وجهات تناول الطعام المميزة في دبي بما فيها نادي آزور الشاطئي ومطعم أموس اليوناني ومطعم إيزولا الإيطالي.

وتتميز علامات آزور وأموس وإيزولا بشهرة عالمية حققت بفضلها العديد من الجوائز المرموقة. وتعمل علامة نادي آزور الشاطئي المميزة على افتتاح موقعها الخامس بعد النجاح الكبير الذي حققته في دبي وبيروت، بالإضافة إلى استعدادها لافتتاح موقعين في الدوحة وفيتنام قريباً. وافتتح مطعم أموس اليوناني في ماربيا ثالث موقع له بعد فرعيه في دبي وإبيزا، بينما يفتتح مطعم إيزولا الإيطالي العصري في ماربيا ثالث فروعه بعد دبي وبودروم (كما من المقرر أن يفتتح فرعين جديدين في المغرب وميلانو قبل نهاية العام).

ويستطيع الضيوف القادمون من دول الخليج العربي الاستمتاع بهذه التجارب الشهيرة التي تأسست في دولة الإمارات والتي تم إضفاء لمسات إسبانية أصيلة عليها، بدءاً من المنتجات الطازجة المحلية والشهية المستخدمة في جميع مطاعم الفندق، ووصولاً إلى الطابع الأندلسي في تصميم الفندق العصري الذي يتميز بألوان البحر الزرقاء والخشب الطبيعي بألوانه الدافئة وبلاط التراكوتا التقليدي وأقمشة الكتان الفاخرة والإكسسوارات الطبيعية المحاكة يدوياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سيرجيو تامايو دومينجيز، مدير عام فندق ومنتجع ميت ماربيا-إستيبونا: "يسرنا افتتاح أبواب فندق ومنتجع ميت ماربيا-إستيبونا ليكون أول منتجعات مجموعة صن سيت للضيافة في إسبانيا. ويقدم المنتجع الجديد أعلى مستويات الفخامة والأناقة والرقي التي تشتهر بهم مدينة ماربيا وعلامة ميت، بالإضافة إلى وجود علامات آزور وأموس وإيزولا المميزة".

ويبعد فندق ومنتجع ميت ماربيا-إستيبونا 40 دقيقة عن مطار جبل طارق، ويقع على مسافة 14 كيلومتراً من مركز مدينة ماربيا و13 كيلومتراً من مدينة إستيبونا التاريخية، كما يبعد عن بويرتو بانوس مسافة 9 كيلومتر فقط.

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لمحة حول فنادق ومنتجعات ميت سوشيال ليفينغ™:

تتميز علامة ميت بمحفظة فاخرة من الفنادق والمنتجعات الموزعة في مواقع فريدة في مختلف أنحاء العالم. وتأسست العلامة من قبل مجموعة صن سيت للضيافة عام 2020 وتتمحور فلسفتها حول تقديم أفضل تجارب الطعام والترفيه والتجارب الاجتماعية التفاعلية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.mettsocialliving.com

لمحة حول مجموعة صن سيت للضيافة:

تأسست مجموعة صن سيت للضيافة في عام 2011 وفق رؤية طموحة تهدف إلى توفير تجارب ضيافة فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم تتراوح من المنتجعات والنوادي الشاطئية إلى المطاعم ووجهات السهر. ونمت المجموعة بسرعة لتصبح شركة رائدة في مجال الاستثمار والإدارة في قطاع الضيافة، حيث تقوم بتطوير مفاهيم جديدة ورائدة وعلامات تجارية عالمية وشهيرة. وتتميز المجموعة بحضورها في 15 دولة من خلال 26 علامة تجارية مع سجل حافل بتقديم خدمات عالية الجودة في مواقع استثنائية. حيث تضم محفظتها باقة من العلامات الشهيرة، بما فيها فندق ومنتجع ميت، وآزور بيتش، وأموس، ونادي دريفت بيتش، وأورا، وسوشي سامبا، ودريم، ولامو بيسترو ديل ماري، وبلاك تاب، ولولا تابرينا اسبانيولا، وجولدفيش، وإيزولا، ونادي ريز للياقة والعافية، وغيرها الكثير. يرجى زيارة: www.sunsethospitality.com