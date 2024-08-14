المملكة العربية السعودية، الرياض: يستعد فندق نوڤا إم العليا الرياض، تحت العلامة التجارية "إيدج من روتانا"، لفتح أبوابه أمام الضيوف خلال الربع الأخير من عام 2024. يمتاز الفندق بموقع مركزي في شارع العليا الشهير، ما يجعله خيارًا متميزًا للضيوف والمسافرين لغايات العمل أو الترفيه عل السواء، حيث يوفر لهم الراحة التامة والمرافق العصرية وأرقى خدمات الضيافة.

يبعد الفندق مسافة 27 دقيقة بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ما يمكّن الضيوف من الإقامة على مقربة من مناطق الأعمال الرئيسية والعديد من المطاعم المرموقة والمتاجر الراقية ودور السينما.

ويضم فندق نوڤا إم العليا الرياض 104 غرفة وجناحًا مصممة بشكل يجمع بين التصميم العصري والوظيفة العملية، وهي مجهزة بأحدث المرافق التي تمنح المسافرين مكانًا أنيقًا للعمل أو للترفيه.

يستمتع الضيوف في فندق نوڤا إم العليا الرياض بمجموعة متنوعة من مرافق الطعام، إذ يفتح مطعم مسك أبوابه طوال اليوم ليقدم لضيوفه "نكهات العالم" في بوفيه يضم تشكيلة من الأطباق العالمية اللذيذة. أما مقهى سولا في بهو الفندق فيقدم أجود أنواع القهوة والشاي والأطباق الخفيفة، كما يمنح الضيوف خيارًا للوجبات الجاهزة والشهية ليأخذوها معهم في أي وقت. تتوفر أيضاً خدمة تقديم الطعام داخل الغرف على مدار الساعة لتضمن خدمة سريعة لمن يفضلون تناول طعامهم في غرفهم المريحة.

ومن مرافق الفندق كذلك بوديلاينز نادي اللياقة والصحة الذي يضم صالة رياضية مجهزة بالكامل، وغرف الساونا والبخار والتدليك. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمرطبات المنعشة حول المسبح على سطح الفندق، في أجواء فريدة للباحثين عن الاسترخاء أو الأنشطة الممتعة.

ويوفر فندق نوڤا إم العليا الرياض للمسافرين لغايات العمل مرافق تتسم بالمرونة والراحة، منها ثلاث قاعات منفصلة للاجتماعات تناسب الاجتماعات المتوسطة، وجميعها مزودة بأحدث التقنيات المتطورة لتمنحهم تجربة لا تنسى في إقامة الفعاليات.

يتولى قزحيا طنوس منصب المدير العام لفندق نوڤا إم العليا الرياض، حيث يتمتع بخبرة واسعة والتزام كبير تجاه التميز. وقد شغل قبل ذلك منصب المساعد التنفيذي لمدير عام فندق أمواج روتانا دبي، ولعب دورًا بالغ الأهمية في الإشراف على عمليات الفندق وإدارة أعمال تجديد الفندق الشاملة.

وفي تعليقه على الاستعدادات لافتتاح الفندق، قال طنوس: "نعمل بالتعاون مع فريقنا في مكتب روتانا الرئيسي ومع الشركة المالكة من أجل افتتاح ناجح لفندق نوڤا إم العليا الرياض، فهدفنا هو تقديم خدمات لا تضاهى وتحقيق تجربة لا تنسى لضيوفنا في الفندق. وسيسهم الموقع الاستراتيجي والمرافق العصرية والخيارات المتميزة من وجهات الطعام في تلبية احتياجات مختلف المسافرين الكرام."

من الجدير بالذكر أن علامة "إيدج إيدج من روتانا" انطلقت في مايو 2022 وهي أحدث علامات مجموعة روتانا، التي تعدّ من الشركات الرائدة لإدارة الفنادق في المنطقة مع أكثر من 100 فندق قائم وقيد التنفيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. إن علامة إيدج من روتانا هي مجموعة من الفنادق المستقلة التي تحتفظ بهويتها المتفردة وتستفيد من الأنظمة والخدمات المتميزة المقدّمة من روتانا.

نبذة عن فندق نوڤا إم العليا الرياض

يتميز فندق نوڤا إم العليا الرياض، تحت العلامة التجارية "إيدج من روتانا"، بموقع مركزي قريب من أهم مناطق التسوق والأعمال، ويبعد 27 دقيقة بالسيارة عن مطار الملك خالد الدولي. يضم الفندق 104 غرفة وجناحًا مجهزة بأحدث المرافق والخدمات لإقامة مريحة.

وتشمل خيارات المطاعم في الفندق كلًا من مطعم مسك الذي يقدم البوفيهات العالمية على مدار اليوم، ومقهى البهو "سولا" الذي يقدم قهوة ستاربكس والشاي والوجبات الخفيفة، بينما توفر خدمة الطعام داخل الغرف والوجبات الجاهزة المتوفرة على مدار الساعة خيارات طعام سريعة ومريحة. أما مرافق اللياقة والترفيه فتشمل بوديلاينز نادي اللياقة والصحة الذي يضم صالة رياضية وغرف الساونا والبخار والاسترخاء مسبح خارجي، بينما يضم الفندق ثلاث قاعات للاجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات.

نبذة عن علامة إيدج من روتانا

انطلقت علامة إيدج من روتانا في مايو 2022 وهي أحدث علامات مجموعة روتانا التي تعدّ من الشركات الرائدة لإدارة الفنادق في المنطقةمع أكثر من 100 فندق قائم أو قيد التنفيذ في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. إن علامة إيدج هي مجموعة من الفنادق المستقلة التي تحتفظ بهويتها المتفردة وتستفيد من الأنظمة والخدمات المتميزة المقدّمة من روتانا. وبفضل منهجها القائم على أربع ركائز، تضمن إيدج من روتانا استمرار التفوق في الأداء بينما تعزز الإيرادات وترسخ ثقة الضيوف وولاءهم.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا