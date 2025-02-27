أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ثلاث شركات رائدة في مجال التكنولوجيا الدفاعية في أبوظبي عن توقيع شراكات استراتيجية مع فنتشر ون، ذراع التسويق التجاري لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز قدرات الإمارات في مجال الحرب الإلكترونية عبر تطوير مواد التخفي وحلول المجال الكهرومغناطيسي.

‎ووفقًا لهذه الاتفاقيات، ستقوم أداسي، الشركة المتخصصة في حلول الطائرات المسيّرة والدفاع، وشركة أبوظبي لبناء السفن، الرائدة في بناء السفن العسكرية والتجارية، بتوظيف تكنولوجيا طلاء التخفي الذي طوره خبراء معهد الابتكار التكنولوجي. يساهم هذا الطلاء في تعزيز متانة المنصات وإدارة البصمة الرادارية وتحسين الأداء في الحرب الإلكترونية، وهي متطلبات رئيسية في قطاع الدفاع الحديث. الجدير بالذكر أن أداسي وشركة أبوظبي لبناء السفن هما جزء من مجموعة ايدج الرائدة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون أداسي مع كاليداس، إحدى شركات التكنولوجيا الدفاعية المتميزة في أبوظبي، للاستفادة من خدمات اختبار التوافق الكهرومغناطيسي التي تقدمها فنتشر ون. حيث تُنفذ هذه الاختبارات باستخدام مختبرات متطورة وإمكانات بحثية متقدمة لدى معهد الابتكار التكنولوجي، لضمان التكامل السلس للأنظمة الإلكترونية المعقدة داخل المعدات الدفاعية.

وتم توقيع هذه الاتفاقيات خلال معرض آيدكس 2025، الحدث العسكري الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. كما يُعتبر طلاء التخفي الذي تقدمه فنتشر ون مادة متقدمة لامتصاص الموجات الرادارية (RAM)، حيث يتميز بقدرة عالية على امتصاص الترددات الكهرومغناطيسية، إضافة إلى تصميمه خفيف الوزن ومتانته العالية، مما يساهم في تعزيز قدرات التخفي للمنصات البحرية والجوية عبر تقليل إمكانية رصدها بالرادار. في الوقت نفسه، تسهم اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي التي تقدمها فنتشر ون في ضمان عمل الأنظمة الفرعية بانسجام تام، مما يعزز الأداء العام ويؤمن المعدات الدفاعية ضد التهديدات الكهرومغناطيسية الخارجية.

وفي هذا السياق، قال رئيس التكنولوجيا والابتكار في مجموعة ايدج ورئيس الابتكار في معهد الابتكار التكنولوجي، د. شوقي القاسمي: "تُعد طلاءات التخفي عالية الامتصاص للموجات الكهرومغناطيسية، جنباً إلى جنب مع اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي المتقدمة، من الحلول التقنية المتطورة التي ترفع من كفاءة المنصات الدفاعية. فهي تعزز قدرات الصمود وتضمن الامتثال لأعلى المعايير العالمية، مما يشكل نقلة نوعية في مسيرة التفوق التكنولوجي لدولة الإمارات في هذا القطاع الاستراتيجي."

ومن جانبه، أكد رودريغو كامبوس، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في فنتشر ون قائلاً: "تشكل هذه الشراكات نقطة البداية لمسيرة طموحة تبني على التزانتا في فنتشر ون تجاه تحويل الابتكارات البحثية إلى حلول عملية متطورة لنضمن للقوات الدفاعية وصولًا إلى أحدث تقنيات التخفي والتوافق الكهرومغناطيسي، مما يعزز أيضاً ريادة دولة الإمارات في قطاع تكنولوجيا الدفاع."

تجدر الإشارة إلى أن فنتشر ون ومعهد الابتكار التكنولوجي يتبعان لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وهو الجهة المسؤولة عن قيادة منظومة البحث والتطوير في إمارة أبوظبي.

نبذة عن فنتشر ون

تعمل فنتشر ون، الذراع التجارية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، على سد الفجوة بين الجانب البحثي والتطبيقات العملية، وذلك من خلا تقديم حلول تحويلية للشركاء والعملاء في القطاعين العام والخاص. وتجمع فنتشر ون بين الأبحاث الرائدة والخبرة التقنية الواسعة لتعزيز الابتكار بما يسهم في الارتقاء بحياة الناس وترك أثر إيجابي ملموس.

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