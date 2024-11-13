التكنولوجيا المتطورة لدى كوانتوم غيت طورها فريق خبراء معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت فنتشر ون، ذراع التسويق التجاري التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، عن إطلاق شركتها الجديدة كوانتوم غيت، المتخصصة في تقديم حلول ومنتجات الأمن السيبراني المتطورة لحماية الأصول الرقمية للمؤسسات وبياناتها في عصر الحوسبة الكمية، و تم الإعلان عن إطلاق الشركة أثناء مؤتمر 'سايبر كيو' في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "أصبح عصر الحوسبة الكمية واقعاً ملموساً وليس مجرد تهديد مستقبلي، وإن إطلاق كوانتم غيت يمثل خطوة محورية نحو حماية الأصول البيانية القيّمة ضد التهديدات المتصاعدة في عالم الأمن السيبراني، وتوظيف الحلول السيادية لحماية المعلومات الحساسة في الدولة ومؤسساتها والحرص على أمنها."

ومن جانبها، قالت د. نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "تعتمد معظم المؤسسات على الخوارزميات التشفيرية لتأمين وتشفير بياناتها، إلا أن التقدم في الحوسبة الكمية قد يتسبب في تقادم العديد من هذه الخوارزميات خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. ورغم الإجراءات الأمنية الحالية، يسهم انتشار الحواسيب الكمية على نطاق واسع في تمكين المنظمات المعادية من جمع وتخزين بيانات المؤسسات لفك تشفيرها لاحقاً، مما يعني أن الخطر أصبح وشيكاً وأن بيانات المؤسسات والشركات معرضة الآن لخطر حقيقي."

وتجدر الإشارة إلى أن منتجات أمن البيانات من كوانتم غيت تعتمد على تقنيات مطورة ومملوكة لمعهد الابتكار التكنولوجي، متيحةً للمؤسسات حماية أصولها البيانية من التهديدات الحالية والمستقبلية، وتضمن الامتثال للوائح وقوانين التشفير الحالية والقادمة. وتتضمن مجموعة المنتجات ما يلي:

نظام كيو سفير ( QSphere ) : يشمل شبكة افتراضية خاصة بعد كمية وتطبيقاً لتشفير وفك تشفير البريد الإلكتروني والملفات والمجلدات النصية.

: يشمل شبكة افتراضية خاصة بعد كمية وتطبيقاً لتشفير وفك تشفير البريد الإلكتروني والملفات والمجلدات النصية. نظام سالينا ( Salina ): أداة لإدارة الهويات وحركات الدخول، وهي مصممة لتبسيط عملية المصادقة دون الحاجة إلى استخدام كلمات المرور.

وبدوره، قال رضا نيدهك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لفنتشر ون، المؤسسة الأم لشركة كوانتوم غيت: "في ضوء التطورات الحديثة في مجال الحوسبة الكمية، يدرك جميع المتخصصين الأمنيين بأن حلول التشفير الحالية ستتعرض قريباً لتحديات خطيرة، ولتجنب وقوع خسائر جسيمة، من المهم للغاية أن تنتقل المؤسسات الحساسة إلى استخدام الأنظمة الأمنية بعد الكمية. ونحن نهدف إلى تيسير هذه العملية بأكبر قدر ممكن عبر توفير الحلول المتطورة والمرنة والقادرة على التكيف مع آخر التطورات."

وبالإضافة إلى منتجات حماية البيانات، ستقدم كوانتم غيت الخدمات الاستشارية لمساندة المؤسسات في التحول من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكمي والحد من الأثر الذي قد يطرأ على سير العمليات.

الجدير بالذكر أن كوانتوم غيت هي الشركة الثالثة التي تطلقها فنتشر ون، إذ أطلقت مؤخراً في أكتوبر شركة SteerAI المتخصصة بتطوير تكنولوجيا التنقل المستقل، كما أطلقت AI71 في عام 2023، وهي شركة مختصة بإيجاد الحلول الفعالة باستخدام نماذج فالكون للذكاء الاصطناعي التوليدي.

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