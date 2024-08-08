عجمان، الإمارات العربية المتحدة: في إطار تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية وحماية المناخ، تعمل فنادق عجمان على تعزيز الاستدامة ودعم الجهود الوطنية الخاصة بالاستدامة وفي هذا الإطار أعلن فندق باهي قصر عجمان والذي تديره إدارة الضيافة القابضة عن انضمامه لمبادرة "360 ويف" والخاصة بإعادة تدوير الأقمشة والبياضات، والتي أطلقتها شركة "دكتور لينين".

إلى ذلك جرى تسليم "دكتور لينين"، والمتخصصة بإعادة التدوير، ما مجموعه 745 كيلوجرام من الأقمشة والبياضات والأزياء الرسمية والتي انتهى عمرها الافتراضي، حيث سيتم معالجتها وإعادة استخدامها وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من تلك المواد، وهي جهود تصب في مصلحة البيئة وترسخ الاستدامة.

ويقول افتخار حمداني المدير العام لفندق باهي قصر عجمان " نعمل ما في وسعنا للحفاظ على البيئة والمناخ كما أن تسليم الزي الرسمي والبياضات التي انتهى عمرها الافتراضي دليل واضح على جهودنا المستمرة لتعزيز الاستدامة. وأود التنويه إلى أن المبادرة تساهم بتقليل بصمتنا البيئية وتعزز إعادة التدوير الفعالة إضافة إلى تقليل النفايات. ومن جانبنا، فإننا نتطلع إلى شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع دكتور لينين".

يُذكر أن فندق باهي قصر عجمان سيواصل جهوده الحثيثة والتزامه القوي بدعم بالاستدامة، مع استكشاف الفرص الجديدة لتعزيز البرامج البيئية والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة واشراقاً للجميع.

حول فنادق ومنتجعات باهي:

فنادق ومنتجعات باهي، بإدارة (HMH) - إدارة الضيافة القابضة-افتتحت عام 2012 في عجمان كأول مشروع فندقي لا يقدم الكحول. فنادق ومنتجعات باهي هي فنادق فخمة ذات 5 نجوم تتمتع بجو مميز ومريح. خدماتها الممتازة واهتمامها للتفاصيل جعلتها من المشاريع الفخمة الرائدة عالمياً. تقدم الفنادق، التي تشمل فنادق باهي قصر عجمان، خدمات من الطراز الأول ومرافق فخمة. يقع الفندق على شاطئ خاص ويشمل عدة غرف مجهزة بأحدث الخدمات. كما يقدم تجربة استثنائية للمأكولات الغنية في مطاعمه المتنوعة بالإضافة إلى مرافق ترفيهية تشمل نادي وسبا فخم ومسبح. يمكن للزوار من خلال قاعاته المتنوعة عقد اجتماعات صغيرة أو حفلات زفاف كبيرة. يقدم الفندق للزوار التجربة التراثية بروحٍ عصرية. للمزيد من المعلومات: www.hmhhotelgroup.com/bahiajmanpalacehotel

أو: https://www.hmhhotelgroup.com/subscribenow

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