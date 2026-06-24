الرياض، المملكة العربية السعودية– أعلنت فنادق شذا، علامة الضيافة الفاخرة والرائدة المستوحاة من ثقافات طريق الحرير وشبه الجزيرة العربية، اليوم عن توقيع اتفاقية الإدارة الفندقية مع شركة إف إس إم للضيافة لتطوير وتشغيل منتجع شذا الرياض للفروسية، الوجهة الجديدة التي تجمع بين أسلوب الحياة الراقي وعالم الفروسية في الرياض.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال قمة مستقبل الضيافة السعودية 2026 التي أقيمت في الرياض، في خطوة تمثل محطة مهمة جديدة في مسار التوسع الاستراتيجي لفنادق شذا في أنحاء المملكة العربية السعودية.

تعود ملكية منتجع شذا الرياض للفروسية لشركة إف إس إم للضيافة بقيادة صاحب السمو الأمير فهد بن سعد آل سعود، رئيس مجلس الإدارة، وصاحبة السمو الأميرة فهدة بنت سعود آل سعود، العضو المنتدب، ومن المتوقع أن يصبح أحد وجهات الضيافة الأكثر تميزًا في الرياض.

يقع المنتجع في الجبيلة بمدينة الرياض ممتدًا على مساحة تقارب 63,500 متر مربع، حيث سيقدم تجربة متكاملة تجمع بين الإقامة الفاخرة والعافية والترفيه ومرافق الفروسية العالمية ضمن بيئة طبيعية ساحرة تحتفي بأسلوب الحياة المرتبط بالفروسية والأنشطة الخارجية.

وقال السيد سيمون كومبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق شذا: "يمثل توقيع اتفاقية الإدارة الفندقية لمنتجع شذا الرياض للفروسية محطة مهمة في استراتيجية نمونا داخل المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا المشروع الاستثنائي التزامنا بابتكار وجهات فريدة وهادفة تحتفي بالثقافة المحلية وتقدم تجارب ضيافة عالمية المستوى. يختلف منتجع شذا الرياض للفروسية عن أي مشروع آخر في المملكة، إذ يتميز بمفهوم فريد يجمع بين الرقي والعافية والرياضة وإرث الفروسية بطابع أصيل ومميز جدًا. نحن فخورون بتعميق شراكتنا مع شركة إف إس إم للضيافة، ونتطلع إلى تحقيق هذه الرؤية الاستثنائية."

من جانبه قال محمد النشوان، ممثل المالك في شركة إف إس إم للضيافة: "صُمم منتجع شذا الرياض للفروسية بعناية ليكون وجهة تحتفي بإرث المملكة العريق في الفروسية وتقدم تجربة ضيافة راقية تلبي تطلعات المقيمين والزوار الدوليين على حد سواء. ويسعدنا التعاون مع فنادق شذا لما تمتلكه من خبرة واسعة في ابتكار تجارب فاخرة مستوحاة من الثقافة المحلية، وهو ما ينسجم مع تطلعاتنا لهذا المشروع. ويراعي تصميم المنتجع تطلعات العائلات والباحثين عن العافية وعشاق الفروسية والمسافرين بغرض الترفيه، ليصبح معلمًا رائدًا يضيف بعدًا جديدًا للضيافة التجريبية في الرياض."

وفي تعليقه على مسار نمو فنادق شذا، قال شاجي أبو صالح، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والنمو في فنادق شذا ومسك من شذا: "تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر أسواق الضيافة ديناميكية وأهمية على مستوى العالم. ويؤكد توسعنا في المملكة التزامنا بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير وجهات نوعية تقدم تجارب ضيافة فريدة."

سيضم المنتجع ناديًا متكاملًا للفروسية مؤلفًا من 100 كشك للخيول وثلاث حلبات احترافية للفروسية، إلى جانب مسارات مخصصة لركوب الخيل والدراجات والتنزه وسط الطبيعة الخلابة.

كما سيحوي المنتجع 120 وحدة فندقية تشمل 30 فيلا فاخرة و90 غرفة وجناحًا، ومنتجعًا صحيًا مميزًا، ومرافق لياقة بدنية منفصلة للرجال والنساء، وملاعب للبادل وكرة القدم، إضافة إلى مسبح واسع صُمم ليقدم تجارب ترفيهية للعائلات والزوار. وتكمل هذه المرافق مجموعة من المطاعم الداخلية والخارجية والمقاهي، إضافةً إلى نادي المنتجع، لتوفير مساحات اجتماعية نابضة بالحياة تنسجم مع الطبيعة المحيطة بالمنتجع.

ويعزز هذا المشروع الحضور المتنامي لسلسة فنادق شذا في المملكة العربية السعودية، حيث تواصل العلامة استكشاف الفرص التي تتماشى مع أجندة التحول السياحي الطموح الذي تشهده المملكة. ومع مشاريعها القائمة في الرياض ومكة المكرمة، إلى جانب محفظتها الدولية المتنامية في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية، تواصل فنادق شذا تقديم تجارب ضيافة غنية ثقافيًا تجمع بين الأصالة والأناقة والفخامة المعاصرة.

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:نبذة عن فنادق شذا

فنادق شذا هي شركة متخصصة في إدارة الفنادق الفاخرة، تشتهر بتقديم الضيافة العربية الأصيلة. تستوحي فنادق شذا رؤيتها من التقاليد والثقافات العريقة التي ازدهرت على طول طريق الحرير التاريخي، لتوفر تجربة استثنائية تتميز بالديكورات الشرق أوسطية الراقية، والأجواء الهادئة، والخدمة الرفيعة المصممة خصيصًا لتلبية تطلعات المسافرين الأكثر تميزًا.

تضم محفظة شذا مجموعة من الفنادق الأيقونية، من بينها شذا الدوحة في قطر، وفندق مِسك الموج في مسقط الذي يعتبر الفندق الرائد للعلامة، مِسك البلد في المدينة المنورة، ومِسك الفاتح في البحرين. تتواصل السلسلة شذا توسعها السريع بافتتاح فنادق جديدة هذا العام في كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وأورلاندو (و.م. أ)، مما يعزز مكانتها كعلامة رائدة في مجال الضيافة الفاخرة.

وبصفتها عضوًا فخورًا في تحالف الفنادق العالمي (GHA)تتيح فنادق شذا لضيوفها فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من

الفنادق الراقية والمتميزة حول العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

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