ضمن خطتها التوسعية دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «فلكس باي» الرائدة في مجال التأثير الإجتماعي للحصول على الدخل المكتسب اليوم عن افتتاج مكتبها الجديد في جريك كامبوس - داون تاون القاهرة في جمهورية مصر العربية وذلك ضمن خطتها التوسعية إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقب النجاح والنمو التي حققتها الشركة من مقرها في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. حيث تتوقع «فلكس باي» باستفادة حوالي 20 مليون شخصًا وحصولهم على خدمة الدخل المكتسب في جميع أرجاء جمهورية مصر. وفي تعليقٍ له حول افتتاح المقر الجديد للشركة في مصر، قال مايكل تروشلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «فلكس باي»: "نحن فخورون بإفتتاح مقرنا الجديد في مصر، حيث تُعد هذه اللحظة هامة وحاسمة في تاريخ الشركة.وبينما نتطلع نحو فرصٍ حقيقية لدعم الشركات في جميع أنحاء مصر بالتكنولوجيا المالية التي يمكن أن تُحسن وبشكل كبير الإنتاجية واسلوب حياة الموظفين فضلًا عن دعم التحول الرقمي للشركات من خلال دعم الموظفين للحصول على دخلهم المكتسب بمرونة تامة للوصول إلى معاشاتهم المتجمعة والتغلب على أوجه القصور المالي بين أيام دفع الرواتب وبالتالي تخفيف الضغوطات المالية لتوفير بيئة عمل أكثر سعادة وإنتاجية". وأضاف قائلًا: "نظرًا للأبحاث الجارية يتمتع فقط ثلث السكان في مصر بحساب مصرفي، مما يشير إلى معاناة شريحة كبيرة من العاملين في الحصول على معاشاتهم وعمولاتهم والتغلب على أوجه القصور المالي في دفع فواتيرغير متوقعة أو في حالات الطوارئ. كما تهدر إدارات الموارد البشرية والمالية وبسبب أعباء العمل في تسليف الرواتب ما يعادل 10 أيام عمل سنويًا. ومن خلال «فلكس باي» يمكن للشركات الآن الاستفادة من التكنولوجيا التي نقدمها في جميع أنحاء مصر وتوفير الوقت والجهد والمال وتحقق رضا الموظفين والعمل على تحفيزهم واستبقائهم". وحققت «فلكس باي» منذ إنطلاقتها في 2020، شعبية وسمعة طيبة عبر أنشطتها التجارية من خلال تواجدها في كل من الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية. وأعلنت الشركة مؤخرًا والتي أشرف على تأسيسها كل من مايكل تروشلر و شربل نصر عن استقطابها 100 شركة وتسجيل 15000 موظفًا على تطبيقها، مما يُعد إنجازًا هامًا للمنصة وتطبيقًا ناجحًا لعمليات الشركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأثبتت الأبحاث التي أجرتها شركة «فلكس باي» على عدد من الشركات المشاركة في منصتها بأنها مجدية في تقليل عدد أيام تَغَيُب الموظفين بنسبة 20 % وزيادة مستوى إنتاجيتهم بنسبة 50 % فضلًا عن رفع المبيعات بنسبة 17 %. وتُواصل «فلكس باي» باستمرار في استقطاب وتوظيف الكفاءات في مناصب استراتيجية في مكاتبها في مصر. وللمزيد من المعلومات حول الوظائف الشاغرة لدى الشركة، يرجى مراسلتنا عبر career@flexxpay.com ويمكن للشركات المهتمة التواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني: contact@flexxpay.com . #بياناتشركات - انتهى - معلومات للمحرر في حين يعاني أكثر عن نصف الموظفين من الإجهاد وبينما يواجه حوالي 6 من أصل 10 من أعضاء فريق العمل قلقًا بشأن المسائل المالية. إلا أنه يمكن ومن خلال توفير حلول ملائمة للوصول إلى الدخل المكتسب، في تقليل أيام تغيب الموظفين بنسبة 20 %

وتحسين وزيادة إنتاجية العمل بنسبة 50 %

وارتفاع المبيعات بنسبة 17 %

وخفض عبء العمل من على عاتق فريق الموارد البشرية والشؤون المالية بعدل 10 أيام سنويًا. للمزيد من المعلومات حول الخبر الصحفي، يرجى التواصل مع اراكسي كوشكريان على araxi@dukemir.com أو الإتصال على 971504957461+ للاستفسارات الصحفية يرجى التواصل مع السيدة سارة تروشلر: sara.trueschler@flexxpay.com +971567785652 حول منصة فلكس باي هي منصة رائدة تقدم خدمات للحصول على الدخل المكتسب وغيره من المزايا في المنطقة. تعمل فلكس باي على تحسين إنتاجية الموظفين وزيادة معدلات استبقائهم وزيادة المبيعات عن طريق إزالة الضغوط المالية من على كاهل الموظفين وزيادة تحفيزهم. يمكنك الحصول على راتبك المستحق - بين يديك وقتما تشاء وأينما تريد.