الرياض، المملكة العربية السعودية / دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "فلس"، الرائدة في التكنولوجيا المالية المركزة على الحوكمة البيئية والاجتماعية، عن شراكة جديدة مميزة مع "مدخول"، وهي منصة تقنية سعودية متخصصة في خدمات الاستثمار الاستشاري الروبوتي. تم توقيع الاتفاقية الرسمية في مؤتمر "24 فينتك" المرموق، مما يمثل نقطة تحول هامة للشركتين والمنطقة.

تتيح هذه الشراكة لعملاء "مدخول" الاستثمار بسهولة في أرصدة الكربون والمساهمة في تعويض بصمتهم الكربونية مباشرة عبر المنصة. من خلال دمج مجموعة الاستدامة الخاصة بـ"فلس"، تقوم "مدخول" بوضع معيار جديد لشركات التكنولوجيا المالية في الأسواق المالية في السعودية وخارجها، مما يتيح للمستخدمين دمج العمل المناخي المؤثر في محافظهم الاستثمارية.

فرصة السوق ومبادرة السوق الطوعي للكربون في السعودية

تلعب الأسواق المالية دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي والمبادرات المستدامة. وفقًا لتقديرات الصناعة، يحتاج العالم إلى 9.2 تريليون دولار سنويًا لتحقيق الأهداف المناخية والاستدامة. سيتطلب تحقيق ذلك مشاركة جميع الصناعات، مع كون الأسواق المالية محركًا رئيسيًا لهذا التحول الضخم. تعتبر الاستثمارات المستدامة، التي بلغت قيمتها أكثر من 35 تريليون دولار في الأصول في عام 2020، جزءًا أساسيًا من هذه الحركة.

تقود السعودية هذا التحرك من خلال مبادرة السوق الطوعي للكربون (VCM)، والتي تهدف إلى إنشاء واحدة من أكبر منصات تجارة الكربون في المنطقة. تحت قيادة صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ومجموعة تداول السعودية، تتماشى هذه المبادرة مع أهداف رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات في أرصدة الكربون ودعم الشركات في تحقيق طموحاتها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. شهد المزاد الافتتاحي لأرصدة الكربون في السوق الطوعي للكربون السعودي بيع 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون، مما يبرز الإمكانات الهائلة لهذا القطاع.

تتوافق الشراكة بين "فلس" و"مدخول" استراتيجيًا مع مبادرة السوق الطوعي للكربون في السعودية. من خلال الاستفادة من البنية التحتية للاستدامة الخاصة بـ"فلس"، تتيح هذه الشراكة للمستخدمين المشاركة في سوق أرصدة الكربون بشفافية كاملة وثقة ونزاهة، مما يضع معيارًا جديدًا للاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وصرح المدير التنفيذي لفلس، نمير خان:"تأتي شراكتنا مع مدخول في وقت حاسم حيث أصبحت المالية المستدامة ركيزة أساسية في الأسواق المالية، وتضع مبادرة السوق الطوعي للكربون في السعودية الأساس للمنطقة. معًا، نحن نمكّن المستخدمين من القيام باستثمارات تساهم في تحقيق عوائد مالية ومستقبل مستدام. تسلط هذه الشراكة الضوء على التزام "فلس" بالشفافية والثقة، وهما عنصران أساسيان لبناء حل موثوق ومتطور في مجال الاستدامة."

وأضاف: "التحدي العالمي لتحقيق استثمارات بقيمة 9.2 تريليون دولار سنويًا في المناخ لا يمكن تحقيقه إلا من خلال قيادة الصناعات الرئيسية، وتعتبر الأسواق المالية في طليعة هذا التحول. تضمن المنصة القائمة على النزاهة لفلس أن الشركات والمستثمرين يمكنهم المشاركة في أسواق الكربون بثقة، مما يساهم في تعزيز عالم أكثر استدامة."

وأضاف المدير التنفيذي لمدخول، سعد بن عتيان: "نحن في مدخول ملتزمون بتقديم حلول استثمارية مبتكرة ومسؤولة لعملائنا. الشراكة مع فلس تسمح لنا بالارتقاء بمنصتنا إلى المستوى الأعلى من خلال دمج استثمارات أرصدة الكربون وتزويد عملائنا بطريقة عملية لتعويض انبعاثاتهم. توقيع هذه الشراكة في مؤتمر 24 فينتك يبرز تفانينا في ريادة التكنولوجيا المالية المستدامة في المملكة العربية السعودية."

من خلال استخدام مجموعة الاستدامة الشاملة المدعومة بواجهة برمجة للتطبيقات ـ API من فلس، يمكن الآن لعملاء مدخول الوصول إلى مجموعة متنوعة من مشاريع أرصدة الكربون، مما يتيح تقارير شفافة ويضمن توافق الاستثمارات مع الأهداف البيئية. يدعم هذا التكامل السلس أيضًا أهداف رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

أحسن سعيد، الشريك – مسئول الاستراتيجية والدعاية في فلس Fils، علق قائلاً:"في فلس Fils، نؤمن بأن مستقبل التمويل لا يتعلق فقط بالعوائد، بل بالاستثمارات المسؤولة والتي لها تأثير إيجابي. شراكتنا مع مدخول هي دليل على هذه الرؤية، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والالتزام العميق بالاستدامة. من خلال دمج استثمارات الكربون في القرارات المالية اليومية، نمكّن المستثمرين من اتخاذ خطوات فعالة نحو مستقبل أكثر اخضراراً. يمثل هذا التعاون فصلاً جديداً في التمويل المستدام، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للمناخ في المملكة العربية السعودية والحركة العالمية الأوسع نحو النمو المدفوع بالحوكمة البيئية والاجتماعية."

نبذة عن فلس:

فلس هي منصة بنية تحتية رقمية من الدرجة الأولى حائزة على جوائز، مكرسة لدمج الاستدامة في كل معاملة. تم الاعتراف بها من قبل شركتي PwC و Deloitte، وقد تعاونت فلس مع بعض الأسماء الرائدة في المنطقة. حاليًا، تدعم شبكة فلس أكثر من ١٠٥ بنك و١.٥مليون تاجر و ٤ ملايين محفظة استثمارية. باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية وتقنية البلوكشين المبتكرة، توفر فلس للشركات الأدوات اللازمة لدمج الحلول الإيجابية للمناخ عبر الصناعات. تقف فلس في طليعة تحويل المشهد المالي لتعزيز الاستدامة وبناء الثقة من خلال الشفافية والنزاهة.

نبذة عن مدخول:

مدخول هي منصة تقنية سعودية تقدم خدمات الاستثمار الاستشاري الروبوتي، مما يمكّن العملاء من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ومتنوعة. تركز مدخول على استخدام التكنولوجيا لتحقيق نتائج مالية أذكى، وهي الآن في طليعة دمج الاستدامة ضمن الأسواق المالية.

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