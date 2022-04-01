اعتبارا من 24 يونيو

شبكة الناقلة تنمو الى ثلاث وجهات في ايطاليا مع رحلات بيزا واستئناف رحلات كاتانيا

دبي ، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت فلاي دبي ، اليوم انها ستبدأ اعتبارا من 24 يونيو رحلات منتظمة الى مدينة بيزا في ايطاليا ، لتصبح أول شركة طيران وطنية تشغل رحلات الى هذه المدينة من دبي. كما ستستأنف الشركة عملياتها إلى كاتانيا في صقلية لترفع من وجهاتها هناك الى ثلاث محطات بما في ذلك نابولي.

تبدأ الرحلات إلى مطار بيزا الدولي (PSA) ومطار كاتانيا الدولي (CTA) اعتبارا من 24 يونيو بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً. وستكون الرحلات ضمن رحلات الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات وستعمل من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB) ، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

وقال حمد عبيد الله ، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: “نتطلع إلى إطلاق رحلاتنا إلى وجهتنا الثالثة في إيطاليا هذا الصيف. ستكون بيزا وجهة شهيرة للمسافرين من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف جمال منطقة توسكانا. لقد شهدنا نموًا جيد في أعداد المسافرين مع توجه المزيد من دول العالم الى تخفيف قيود السفر وعودة الطلب على السفر إلى مستويات ما قبل الوباء. نتطلع إلى صيف استثنائي حيث نواصل إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتنا وزيادة اعداد الرحلات على بعض خطوطنا الحالية ".

وتقع مدينة بيزا في منطقة توسكانا بإيطاليا وتشتهر ببرجها المائل. تعد المنطقة الواقعة في وسط إيطاليا موطنًا لبعض من أشهر فنون العمارة في عصر النهضة في العالم ، بما في ذلك تمثال مايكل أنجلو "ديفيد" وأعمال بوتيتشيلي في معرض أوفيزي وكاتدرائية دومو. تشمل مناظرها الطبيعية المتنوعة جبال الابيناين الوعرة وجزيرة البا على البحر التيراني وبساتين الزيتون وكروم العنب الشهيرة.

وتعليقًا على إطلاق الرحلات ، قال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “توفر رحلات فلاي دبي الجديدة بواقع مرات أسبوعياً إلى بيزا ، بالإضافة إلى عملياتنا إلى كاتانيا ونابولي ، للمسافرين من الإمارات والمنطقة المزيد من الخيارات للسفر إلى أوروبا هذا الصيف. سيتمكن ركابنا من إيطاليا من الاستمتاع برحلات مريحة ومباشرة إلى دبي على مدار العام. سيتم تشغيل رحلاتنا بواسطة أسطولنا من طائرات بوينغ 737 ماكس التي تتميز بمقاعد مسطحة في درجة الأعمال وراحة إضافية في الدرجة السياحية ".

يمكن للمسافرين على متن طائرة بوينغ 737 ماكس الاستمتاع بمزيد من الراحة وتجربة سفر مريحة. تتميز المقصورة الجديدة بوجود سرير مسطح في درجة الأعمال ، بالإضافة إلى المساحة الإضافية والخصوصية ، يمكن للركاب النوم بشكل مريح أثناء رحلتهم. توفر الدرجة السياحية مقاعد جديدة من ريكارو ، تم تصميمها لتحسين المساحة والراحة حتى يتمكن الركاب من الجلوس والاسترخاء والاستمتاع برحلتهم.

كما تتميز طائرة فلاي دبي بوينغ 737 ماكس بترفيه استثنائي على متن الطائرة مع شاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة ، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب باللغات الإنجليزية والعربية والروسية.

يمكن للمسافرين الاستمتاع بالترفيه المجاني على ظهر المقعد في درجة الأعمال أو شراء باقات ترفيه على متن الطائرة بأسعار معقولة عند السفر في الدرجة السياحية.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا Centre IATA Travel و IATA destination tracker لمتابعة حالة الوجهة لرحلتهم بأكملها ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

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حول فلاي دبي

من مقرها في دبي، أنشأت فلاي دبي شبكة تضم أكثر من 95 وجهة يخدمها أسطول مكون من اكثر من 62 طائرة. ومنذ بدء عملياتها في يونيو 2009، التزمت فلاي دبي بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

وصبغت فلاي دبي رحلة انطلاقتها بعدد من الإنجازات:

• شبكة موسعة: إنشاء شبكة تضم أكثر من 90 وجهة في 50 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

• فتح الأسواق غير المخدومة: افتتاح أكثر من 70 وجهة جديدة لم يكن لها سابقًا رحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

• كفاءة الاسطول: تشغل أسطولًا موحدا من 62 طائرة بوينغ 737 ويتضمن: 34 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و 25 بوينغ 737 ماكس 8 و 3 بوينغ 737 ماكس 9.

• تعزيز التواصل: نقلت أكثر من 80 مليون مسافر منذ انطلاقتها في العام 2009.

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