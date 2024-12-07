دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة طيران "فلاي جناح"، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، عن زيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث وجهات رئيسية في المملكة العربية السعودية؛ الدمام والرياض وجدة، اعتبارًا من 6 ديسمبر 2024.

وتؤكد إضافة الخدمة الجديدة إلى شبكة وجهات "فلاي جناح" المتنامية التزام الشركة بتوفير خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة للمسافرين بين باكستان والمملكة العربية السعودية. وبموجب ذلك ستزداد رحلات الدمام من رحلتين إلى ثلاث رحلات أسبوعيًا، بينما ستصبح رحلات جدة يومية بدلاً من أربع رحلات أسبوعيًا، وستزيد رحلات الرياض من رحلتين إلى ثلاث رحلات أسبوعيًا.

وبهذه المناسبة قال المتحدث باسم "فلاي جناح": "تعكس زيادة عدد رحلاتنا من لاهور إلى الدمام والرياض وجدة التزامنا الراسخ بتعزيز روابط الاتصال بين باكستان والمملكة العربية السعودية. ومن خلال توفير المزيد من خيارات السفر السلسة، فإننا نسعى جاهدين لخدمة قاعدة عملائنا المتنامية مع تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين".

وتواصل "فلاي جناح" تقديم أفضل خدمات القيمة المضافة وبأسعار معقولة للمسافرين. حيث تشغل الشركة أسطولًا مكون من خمس طائرات من طراز "إيرباص A320 " وتخدم خمس مدن رئيسية في باكستان، تشمل: كراتشي ولاهور وإسلام آباد وبيشاور وكويتا. وتلتزم الشركة بتقديم خدمات استثنائية تُلبي احتياجات العملاء المتزايدة، مع الاستمرار في توسيع شبكة وجهاتها لتغطية المزيد من الأسواق الواعدة وتقديم حلول سفر مبتكرة ومريحة.

وتتميز مقصورة طائرات "فلاي جناح" بمستوى عالٍ من الراحة، حيث توفر أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة في أي مقصورة اقتصادية. ويمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة غنية من الأطباق الشهية من خلال قائمة "SkyCafe" المتوفرة على متن الطائرة، والتي تضم تشكيلة متنوعة من الوجبات الخفيفة والسندويشات والوجبات الرئيسية بأسعار تناسب الجميع. كما يمكن للركاب الاستمتاع بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "فلاي جناح" على www.flyjinnah.com، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم (600508004)، أو عبر وكلاء السفر.

حول فلاي جناح:

فلاي جناح، هي شركة طيران إقتصادي ومشروع مشترك بين مجموعة "لاكسون جروب" و"مجموعة العربية للطيران". وتتخذ الشركة كراتشي مركز لعملياتها التشغيلية. وتتبع فلاي جناح نموذج الأعمال الناجح منخفض التكلفة الذي تديره العربية للطيران والذي يركز على توفير خدمات سفر جوي مريحة وموثوقة ومنخفضة التكلفة.

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