الشارقة، الامارات العربية المتحدة، 01 مارس 2024: أعلنت "فلاي جناح"، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، عن إطلاق رحلات دولية جديدة تربط بين مدينتي الشارقة ولاهور الباكستانية. وتمثل إضافة الخدمة الجديدة إلى شبكة وجهات "فلاي جناح" المتنامية على التزام الشركة بتوفير خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة للمسافرين. وستربط الخدمة الجديدة المدينتين بمعدل رحلة يومية مباشرة ابتداء من 27 مارس 2024.

جدول الرحلات من وإلى الشارقة، 01 مارس 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):

اليوم الطائرة التوقيت الوصول التوقيت المغادرة الرحلة يوميا إيرباص A320 19:30 لاهور 15:40 الشارقة 9P 501 يوميا إيرباص A320 15:00 الشارقة 12:25 لاهور 9P 500

وبهذه المناسبة قال المتحدث باسم "فلاي جناح":" يسعدنا إطلاق أحدث إضافة إلى شبكة وجهات الشركة المتنامية، مما يؤكد من جديد التزام فلاي جناح بتوفير خيارات سفر واسعة بأسعار معقولة فضلا عن تقديم خدمات القيمة المضافة لعملائنا المدعومة بالموثوقية والراحة. ونتطلع قدما إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا الجديدة".

وبعد أن أطلقت "فلاي جناح" مؤخرا رحلاتها الدولية الأولى التي تربط بين الشارقة والعاصمة الباكستانية إسلام آباد، تعمل الشركة على توسيع نطاق خدماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاق الرحلات الجديدة من مدينة باكستانية أخرى، لاهور. حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز التواصل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، فضلا عن تقديم المزيد من فرص السفر للمسافرين بغرض الترفيه أو العمل.

وتواصل "فلاي جناح" تقديم أفضل خدمات القيمة المضافة وبأسعار معقولة للمسافرين. حيث تشغل الشركة أسطول حديث مكون من خمس طائرات من طراز إيرباص A320 وتقدم الشركة رحلات مباشرة انطلاقاً من كراتشي ولاهور وإسلام آباد وبيشاور وكويتا بالإضافة إلى الوجهة الدولية الجديدة الشارقة من مدينين مختلفتين في باكستان.

وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة. في أي مقصورة اقتصادية. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة والاستمتاع بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "فلاي جناح" على www.flyjinnah.com أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم (600508004) أو عبر وكلاء السفر.

حول فلاي جناح:

فلاي جناح، هي شركة طيران إقتصادي ومشروع مشترك بين مجموعة "لاكسون جروب" و"مجموعة العربية للطيران" الشركة كراتشي مركز لعملياتها التشغيلية. وتتبع فلاي جناح نموذج الأعمال الناجح منخفض التكلفة الذي تديره العربية للطيران والذي يركز على توفير خدمات سفر جوي مريحة وموثوقة ومنخفضة التكلفة.

#بياناتشركات

-انتهى-