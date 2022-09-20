خطوة التوسّع تنسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في إنشاء قطاعات جديدة لإرساء اقتصاد أكثر استدامة وتنوع

فلاش للترفيه تنوي استغلال خبرتها في تنظيم أكثر من 400 فعالية مهمة لإثراء قطاع الفعاليات الحية فى المملكة

الشركة الرائدة بالشرق الأوسط تعتزم تقديم محتوى متميز يلبي تطلعات سكان المملكة وتوجهات السوق

الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت فلاش للترفيه، الشركة الرائدة في مجال إقامة فعاليات الترفيه الحية في الشرق الأوسط، عن افتتاح مكتب دائم لها رسمياً في العاصمة السعودية الرياض انسجاماً مع استراتيجية النمو التي تعتمدها لتحقيق تحول سريع عبر قطاع الترفيه المحلي ودعم أهداف التوطين في المملكة.

وتستعد الشركة من خلال مكتبها الجديد لتوظيف إرثها الرائد على مدار 15 عاماً نجحت خلالها في تنظيم 400 فعالية كبرى بالتعاون مع علامات وهيئات عالمية، مما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها في إنشاء قطاعات جديدة لإرساء اقتصاد أكثر استدامة وتنوع ويسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للترفيه والسياحة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون ليكرش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: "تشهد المملكة حالياً تحولات كبيرة في ضوء رؤية السعودية 2030 وأهداف التوطين. ويسجل قطاع الترفيه تحديداً نمواً لافتاً وسريع الوتيرة، لذلك حرصنا على افتتاح مكتبنا الدائم في الرياض لنساهم بدور رئيسي في تحقيق أولويات تطوير القطاع وتنويع الاقتصاد وأهداف التوطين".

وأضاف ليكرش: "سنوظف خبرتنا المرموقة في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى طوال 15 عاماً لتلبية احتياجات السوق، فيما نسعى في الوقت ذاته لتوفير فرص قيّمة للمواطنين السعوديين للمساهمة في صياغة ملامح قطاع الترفيه في المملكة. لا سيما مع التوجه والاهتمام اللافت نحو مجموعة واسعة من مفاهيم الترفيه الجديدة. ويشرّفنا أن نكون حاضرين في المملكة على أمل النجاح بتحقيق علامة فارقة من خلال استثمار شبكتنا الرائدة من شركاء الملكية الفكرية العالميين والمواهب الاستثنائية".

وتحفل مسيرة فلاش للترفيه منذ تأسيسها عام 2008 بشراكات متتميزة مع علامات عالمية، بدءاً من ديزني والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة السلة ووصولاً إلى يو إف سي ودبليو دبليو إي ونخبة من نجوم الموسيقى والغناء. كما نظّمت الشركة فعاليات وطنية مثل الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومهرجانات ثقافية مثل مهرجان أم الإمارات، فضلاً عن مئات المعارض المجتمعية التي استقطبت أكثر من 10 مليون مشاهد على امتداد منطقة الشرق الأوسط، من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى قطر والأردن ولبنان.

وتعود فلاش للترفيه إلى السوق السعودية بعد أن نظمت منافسات دبليو دبليو إي لايف في الرياض وجدة في عامي 2014 و2015، حيث سيساهم المكتب الدائم في الرياض على تحقيق نقلة نوعية في السوق ويثري أجندة الفعاليات المتنوعة على مدار العام للجمهور المحلي والإقليمي والدولي.

وكانت الشركة قد وسّعت العام الماضي نطاق عروضها لتشمل الرياضات الإلكترونية من خلال فعاليات مثل كأس دوتا 2 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ابتكرت مبادرة أكتيف باركس الرامية لتعزيز اللياقة البدنية في جميع أنحاء أبوظبي. وأطلقت الشركة برنامج Regional Artist Spotlight، الذي يوفر للموسيقيين المحليين منصةً لاستعراض مواهبهم.

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