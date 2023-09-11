يتنبأ نموذج "سوكرنت" بنتائج مباريات كرة القدم بدقة 80% من خلال تحليل أداء الفِرَق على أرض الملعب

الدوحة: قام جاسم محمد الملا، طالب دكتوراه قطري في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، ومشرفه الدكتور تنوير علم، الأستاذ المساعد بالكلية، بتطوير نموذج "سوكرنت"، وهو الأول من نوعه الذي يستند إلى تقنية التعلم العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يمكنه التنبؤ بنتائج مباريات كرة القدم الاحترافية بدقةٍ عالية.

وفي مقال نُشر بعنوان "سوكرنت: نموذج قائم على الوحدات التكرارية المبوبة لتوقع الفائزين في مباريات كرة القدم" في المجلة الأكاديمية المرموقة "بلوس ون"، يشرح الثنائي كيف قاما باختبار "سوكرنت" باستخدام بيانات من مباريات دوري نجوم قطر في الفترة من عام 2011 إلى عام 2022، حيث قام النموذج، الذي يعتمد على تقنية الوحدات التكرارية المبوبة، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء اللاعبين خلال مباريات كرة القدم في وقتها الفعلي ثم تقديم تفاصيل دقيقة حول تأثير كل لاعب على أرض الملعب.

وحقق "سوكرنت" نسبة دقة تصل إلى 80% في توقع الفائزين بالمباريات فقط من خلال تحليل بيانات اللاعبين، كما كشف عن التأثير الجماعي للاعبي الهجوم والوسط والدفاع على نتيجة أي مباراة، وأشار النموذج أيضًا إلى أن آخر 15-30 دقيقة من زمن المباريات كانت الأكثر تأثيرًا على نتائجها.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور منير حمدي، العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة: "نحن ملتزمون بشكل كامل بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم تقدّم قطر في المجالات المختلفة، بما في ذلك الرياضة، فهذا الجهد البحثي، مثلًا، يهدف إلى مساعدة فرق كرة القدم في وضع الاستراتيجيات وتحسين جوانب محورية من شأنها أن تُسهم في زيادة فرص الفوز في المباريات الاحترافية".

وأشار الدكتور تنوير علم والطالب جاسم الملا، أنه على الرغم من وجود أساليب حاسوبية مشابهة متاحة بالفعل، إلا أنها صّممت بالأساس لتتناسب مع دوريات كرة القدم الأجنبية. وبدعم من الاتحاد القطري لكرة القدم والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، يهدف الثنائي إلى جلب هذه التكنولوجيا إلى الدولة لدعم لاعبي دوري نجوم قطر وطواقم التدريب ومساعدتهم في تطوير مستواهم بشكل عام.

وعبر السيد الملا عن شكره قائلًا: "ممتنون للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لدعمهم المتواصل لهذه الدراسة الهامة والقيّمة؛ فبفضل دعمهم ودعم الاتحاد القطري لكرة القدم استطعنا تقديم خبرتنا لتعزيز كرة القدم الاحترافية في قطر".

وقال الدكتور علم في تعليقه على هذا النموذج: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تركز على أداء اللاعبين للتنبؤ بالفريق الفائز بناءً على تقنيات التعلم العميق في دوري كرة قدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيدعم نموذج التعلم الآلي المقترَح اللاعبين وطاقم التدريب والإدارة للتركيز على مقاييس أداء محددة يمكن أن تساعدهم على الفوز بالمباريات".

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