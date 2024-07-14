(المنامة، مملكة البحرين): إدراكاً منها بمدى أهمية تعزيز شراكتها مع كل عملائها، قامت شركة رينرز الشرق الأوسط، المكتب الإقليمي في البحرين لشركة رينرز ألمنيوم، المزود الأوروبي الرائد لحلول الألمنيوم المتواجدة في أكثر من 70 دولة حول العالم، مؤخراً بزيارة المقر الرئيسي لشركة أطلس للألمنيوم وذلك ضمن أجواء عمل ودية.

وقد رحب موظفو شركة أطلس للألمنيوم ترحيبًا حارًا بفريق رينرز الشرق الأوسط، مُثمنين هذه الفرصة الرائعة والزيارة التي هدفت لترسيخ سبل التواصل وأوجه التعاون التي من خلالها تمت مناقشة المشاريع المشتركة بين الجانبين تعزيزاً لروح التعاون الجماعي فيما بينهم.

وتعليقاً على هذه الزيارة، صرح المهندس عيسى الوادي، مدير المبيعات الاقليمي في شركة رينرز الشرق الأوسط، بالقول: "نحن سعداء للغاية بشراكتنا الناجحة مع شركة أطلس للألمنيوم، ونسعى من خلال زيارتنا هذه إلى أن نعكس مدى التزام شركة رينرز الشرق الأوسط بأهمية تعزيز علاقاتها مع كل عملائها في المنطقة، حيث أن شراكتنا مع شركة أطلس للألمنيوم تعني لنا الكثير كونهم أكثر من مجرد عميل. كما أننا نتطلع ونطمح لبناء وعقد المزيد من الشراكات المستقبلية الناجحة معهم."

من الجدير بالذكر أن شركة رينرز الشرق الأوسط هي شركة تابعة لشركة رينرز للألمنيوم الأوروبية الرائدة والمتخصصة في تطوير وتسويق حلول الألمنيوم المبتكرة والمستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة رينرز الشرق الأوسط في مملكة البحرين وتقدم خدماتها إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى لبنان ومصر والأردن والعراق.

للمزيد من المعلومات حول رينرز الشرق الأوسط، الرجاء الاتصال على 17877266 973+ أو زيارة www.reynaers.bh. قم بمتابعة Reynaers Middle East على فيسبوك ولينكدإن، وreynaers_me على إنستغرام و Reynaers Aluminium على يوتيوب للاطلاع على أحدث المنتجات وآخر الأخبار.

نبذة عن رينرز الشرق الأوسط:

رينرز الشرق الأوسط هي شركة تابعة لشركة رينرز للألمنيوم الأوروبية المتخصصة، وهي شركة رائدة في السوق في بلجيكا ولديها عمليات في جميع أنحاء العالم، ومتخصصة في تطوير وتسويق حلول الألمنيوم المبتكرة والمستدامة للنوافذ والأبواب والجدران الستائرية والأنظمة المنزلقة والحواجز الشمسية. إضافة إلى تقديمها مجموعة واسعة من الحلول القياسية، تقوم الشركة أيضًا بتطوير حلول مصممة خصيصًا لجميع قطاعات السوق، لتشمل المشاريع السكنية والتجارية والصناعية. تلبي أنظمة رينرز عالية الجودة متطلبات الراحة والأمان والتصميم المعماري وكفاءة الطاقة. كما كما تقدم الشركة الدعم للمهندسين المعماريين والمصنعين ومركبي ألواح الطاقة الشمسية ومطوري المشاريع والمستثمرين والمستخدمين النهائيين. تأسست رينرز في عام 1965، ويعمل بها حاليًا أكثر من 1770 موظفًا في 40 دولة حول العالم وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة في 5 قارات.

يقع المقر الرئيسي لشركة رينرز الشرق الأوسط في مملكة البحرين منذ عام 2004، وهو يخدم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن ولبنان ومؤخراً العراق. كما أن لدى الشركة مكاتب فرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.reynaers.bh.

نبذة عن شركة ميديا سين للعلاقات العامة والترجمة ذ.م.م:

شركة ميديا سين للعلاقات العامة والترجمة ذ.م.م متخصصة في تقديم خدمات العلاقات العامة، والتسويق الإلكتروني والترجمة ومقرها مملكة البحرين. وقد أسست الشركة من قبل صحافيين تتجاوز مجموع خبرتهم 50 عاماً، وهو ما يضمن للعملاء قيمة مضافة لخدماتها.

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