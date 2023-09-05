فريد المُلّا يتسلم منصبه الجديد في 5 سبتمبر 2023 خلفاً لصلاح أمين الذي سيتقاعد من العمل لدى المجموعة

المصرف ينوه بالقيادة المتميزة لصلاح أمين مع نجاح مصرف الإمارات الإسلامي بتحقيق أعلى صافي أرباح نصف سنوية له على الإطلاق في عام 2023

دبي: أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعيين فريد المُلّا بمنصب الرئيس التنفيذي خلفاً لصلاح أمين الذي سيتقاعد من العمل لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بعد مسيرة مهنية متميزة امتدت لنحو 35 عاماً.

وبهذه المناسبة، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي: "يسرنا بالنيابة عن مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني أن نرحب بتعيين فريد المُلّا رئيساً تنفيذياً جديداً لمصرف الإمارات الإسلامي. ونظراً لمسيرته المهنية الحافلة الممتدة على مدار 32 عاماً في القطاع، بما في ذلك منصبه الحالي كرئيس للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي، وسمعته المرموقة في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن اختيار فريد المُلّا يعتبر مثالياً لدعم الإمارات الإسلامي خلال المرحلة التالية من النمو".

وأضاف هشام عبدالله القاسم: "نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد صلاح أمين على قيادته المتميزة منذ تقلّده منصب الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي في عام 2018، وعلى مدار 35 عاماً تقريباً من العمل في خدمة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. ويختتم صلاح فترة عمله بإرث مميز في ضوء النتائج القياسية التي حققها مصرف الإمارات الإسلامي في النصف الأول من هذا العام. ونتمنى له كل التوفيق في حياته بعد التقاعد".

من جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وعضو مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي: "يمتلك فريد المُلّا سجلاً حافلاً بالنجاحات ولا سيما في مصرف الإمارات الإسلامي، عدا عن سمعته الطيبة في قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يؤهله لقيادة مسيرة نمو مصرف الإمارات الإسلامي. وسيتولى فريد المُلّا تنفيذ استراتيجيتنا مع التركيز على مواصلة التوسع عبر قطاعات الأعمال المهمة مثل الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وابتكار المنتجات الجديدة كما في إصدار مصرف الإمارات الإسلامي مؤخراً لأول صكوك مقومة بالدرهم الإماراتي في الدولة".

وانطلاقاً من منصبه الحالي كرئيس للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مصرف الإمارات الإسلامي، فقد لعب فريد المُلّا دوراً محورياً في تحقيق المصرف أداءً متميزاً انعكس في النتائج المالية الاستثنائية خلال النصف الأول من عام 2023، فضلاً عن تعزيز القنوات الرقمية للمصرف ودعم مسيرة التحول الرقمية لديه، ما أدى إلى زيادة ملحوظة بنسبة 21% في عمليات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة على مدار عام 2022. كما قاد فريد المُلّا سلسلة من حملات التوطين التي حققت تأثيراً إيجابياً ملموساً، وأشرف على إطلاق حلول مصرفية مبتكرة مصممة خصيصاً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك حساب إماراتي للتوفير العائلي، وحساب إماراتي للأعمال، وحساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير.

ويأتي تعيين فريد المُلّا بمنصب الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي ليؤكد التزام مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الثابت بالتوطين كاستراتيجية رئيسية لها، حيث تواصل الاستثمار في تأهيل المواطنين الإماراتيين لشغل المناصب التنفيذية العليا وتخطيط تعاقبهم الوظيفي.

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نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مؤسسة مالية إسلامية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 42 فرعاً و211جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف

المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. الأمر الذي تواصل خلال عام 2023 أيضاً؛ فقد حصد المصرف جائزة "الصكوك الأكثر ابتكاراً" ضمن جوائز مجلة "ذا بانكر" الشهرية الصادرة عن "فايننشال تايمز"، والتي جاءت عن أول إصداراته من الصكوك المقومة بالدرهم والبالغ قيمتها مليار درهم. كما فاز البنك بجائزة "أفضل صفقة عقارية إسلامية" خلال حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2023" لدوره في قيادة صفقة تمويل عقاري لمجموعة رائدة مقرها دبي.

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

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أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

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البريد الإلكتروني: Akshata.Datar@bcw-global.com