شركة بتلكو تخصص زاوية رقمية للخدمات الذاتية في جميع فروعها

المنامة، البحرين: قامت شركة بتلكو، وهي جزء من شركةBeyon ، بتحديث جميع فروعها حيث خصصت زاوية رقمية للخدمات الذاتية والتي صُممت للارتقاء بتجربة الزبائن في الفروع. تتماشى هذه الخطوة مع خطط بتلكو المستمرة لرقمنة رحلة الزبائن وذلك من خلال قنوات الاتصال المتعددة كالموقع الإلكتروني وتطبيق بتلكو إلى جانب تقديم الخدمات داخل الفروع.

وبهذا فإن فروع بتلكو الجديدة تتيح للزبائن إمكانية إتمام العديد من المعاملات من خلال تجربة رقمية بسيطة، وذلك من خلال استخدام أجهزة الخدمة الذاتية المتطورة التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، كخدمة تسجيل شرائح الهاتف لباقات الدفع الشهري ومسبق الدفع والحصول عليها بشكل فوري، إلى جانب الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي بخطوات سهلة فقط. إضافة إلى ذلك، يمكن للزبائن ترقية باقاتهم واستبدال شرائح الهاتف والشرائح الإلكترونية (eSIM)، وإعادة تعبئة قسائم الشحن والتحقق من توفر الأجهزة، علاوة على الاطلاع على الفواتير ودفعها.

والجدير بالذكر أن إضافة أجهزة الخدمة الذاتية الرقمية في الفروع ستسهل على الزبائن إتمام أنواع مختلفة من المعاملات وذلك بشكل سريع وسلس، كما انها ستؤدي إلى تقليل وقت الانتظار في الفروع، وبالتالي تحسين مستوى رضا الزبائن بشكل عام.

وقالت أسيل مطر، مدير عام قطاع المستهلكين في شركة بتلكو: "مفهوم الخدمة الذاتية ساد في الآونة الأخيرة كما ازداد اعتماد الزبائن على التكنولوجيا. واستجابة لهذا التوجه وتماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي لفروع بتلكو قمنا برقمنة فروع بتلكو وذلك بتوفير منصة رقمية متكاملة للخدمة الذاتية، تمكن الزبائن من إتمام المعاملات بأنفسهم ".

وتابعت قائلة: " أود أيضًا أن أشير إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية تتوافق مع الخدمات التي يقدمها فريق العمل في الفرع، والذين سيستمرون في تقديم الدعم لزوار الفرع ومساعدتهم في الإجابة عن أي استفسارات."

وأضافت قائلة: "يأتي التركيز على رقمنة تجربة الزبائن على قمة أولوياتنا لعام 2023، وتعد خطوة رقمنة الفروع من الخطوات المهمة لتحقيق ذلك، كما وسيكون هناك المزيد من التطورات في الأشهر المقبلة."

تتواجد فروع بتلكو التسعة في مختلف مناطق البحرين ويمكن للزبائن زيارتها يوميًا خلال ساعات عمل المجمعات التجارية، وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في فرعي المطار والزلاق. كما يمكنهم الاستفادة من العروض الحصرية عند الاشتراك من خلال قنوات بتلكو الرقمية، حيث سيحصل المشتركين الجدد في باقات مسبق الدفع والدفع الشهري على 4GB و20GB بالتوالي، بينما سيحصل مشتركي الموبايل برودباند الجدد ما يصل إلى 500GB.

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صدر هذا البيان الصحفي من قسم التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة Beyon.

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