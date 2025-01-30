دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فرانكورب الشرق الأوسط، أكبر شركة استشارية في مجال الامتياز التجاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن ابرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع ديستك، الشركة الرائدة في مجال خدمات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الامتياز التجاري، بما يضمن للعلامات التجارية ورواد الأعمال تحقيق الازدهار بطرق آمنة ومبتكرة.

تركّز الشراكة الجديدة على تزويد الشركات العاملة في مجال الامتياز التجاري بحلول الملكية الفكرية الشاملة لضمان حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من الأصول الفكرية طوال مرحلة الامتياز التجاري. وسوف يوفر هذا التعاون طريقة أكثر فعالية وسهولة لتمكين الشركات من حماية ملكيتها الفكرية أثناء توسعها في عمليات الامتياز التجاري.

وقال عماد شرف الدين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فرانكورب الشرق الأوسط: "إننا في فرانكورب الشرق الأوسط ندرك جيداً أهمية تأمين الملكية الفكرية في نظام الامتياز التجاري. ومن خلال تعاوننا مع ديستك، سنتمكن من تقديم حماية شاملة لعملائنا بما يضمن تأمين علاماتهم التجارية وابتكاراتهم بشكل كامل في سوقٍ متسارع النمو."

تأسست فرانكورب عام 1976، وتُعد واحدة من أكبر وأقدم شركات استشارات الامتياز التجاري في العالم عبر تواجدها في أكثر من 45 دولة. ومنذ انطلاقها، ساعدت فرانكورب في وضع الخطط التوسعية لأكثر من 16,000 شركة، ونجحت في تطوير أكثر من 6,000 برنامج امتياز تجاري شامل.

من جانبها، أعربت ديستك عن تحمسها لهذا التعاون والقيمة التي سيضيفها إلى قطاع الامتياز التجاري، وقال فاروق يامانكارادينيز، رئيس مجلس إدارة ديستك: "يمثل تعاوننا مع فرانكورب الشرق الأوسط فرصة كبيرة لجلب خبراتنا في مجال الملكية الفكرية إلى عالم الامتياز التجاري. نحن متحمسون للعمل عن كثب مع فرانكورب الشرق الأوسط لتقديم حلول مخصّصة للملكية الفكرية تضمن حماية حقوق مانحي الامتياز وأصحاب التراخيص".

تعتزم فرانكورب الشرق الأوسط وديستك التركيز على إنشاء استراتيجيات الملكية الفكرية المخصّصة للشركات العاملة في مجال الامتياز التجاري لضمان حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع والأصول الفكرية بدءاً من مرحلة التأسيس وانتهاءً بمراحل التوسع والنمو.

نبذة عن فرانكورب الشرق الأوسط

تُعد فرانكورب الشرق الأوسط شركة رائدة في مجال الامتياز التجاري وتختص بمساعدة الشركات على التوسع والنمو من خلال الامتياز التجاري. تمتاز الشركة بفهمها العميق للسوق المحلي والتوجهات الدولية، وتوفر حلولاً مبتكرة لعملائها تساعدهم في التغلب على تعقيدات الامتياز التجاري في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن ديستك

تُعد ديستك شركة رائدة في تقديم خدمات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتوفر للشركات حلول حماية شاملة لابتكاراتها. تضم ديستك فريق من الخبراء في قانون واستراتيجيات الملكية الفكرية لمساعدة العملاء في حماية أصولهم الفكرية بما يضمن لهم تحقيق النمو والنجاح على المدى الطويل.

-انتهى-

#بياناتشركات