الدوحة – قطر: يرحب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، بشركة "فرانكلين تمبلتون انفستمنتس كيو اف سي ذ.م.م"، التي قامت بتأسيسها شركة فرانكلين تمبلتون العالمية تحت مظلة مركز قطر للمال، وذلك في إطار خططها لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط. وبعد الحصول على الترخيص المبدئي من هيئة تنظيم مركز قطر للمال، ستؤسس الشركة مكتبها المحلي في قطر، مما سيساهم في تعزيز مكانة الدوحة كمقر إقليمي لمديري الأصول العالميين.

وتعد فرانكلين تمبلتون واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول العالمية المستقلة في العالم، حيث بلغت أصولها المُدارة حتى 31 مايو 2026 نحو 1.78 تريليون دولار أمريكي. وتقدم الشركة خدماتها للعملاء من خلال مكاتبها المنتشرة في أكثر من 150 دولة، وهي متواجدة في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عاماً. ويأتي هذا التوسع استكمالاً لشراكتها الاستراتيجية القائمة مع جهاز قطر للاستثمار، التي شملت سابقاً الإعلان عن "صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية"، الذي أطلق كجزء من مبادرة الإدارة النشطة للأصول لدعم الأسواق المالية في قطر.

ومن خلال مكتبها المحلي في مركز قطر للمال، ستوظف فرانكلين تمبلتون منصتها العالمية، وخبراتها المتراكمة في مجال الاستثمارات الدولية وحلولها المالية المبتكرة لدعم منظومة المؤسسات الاستثمارية في قطر، بما يدعم مساعي الدولة في تعزيز قطاع إدارة الأصول لديها، وجذب رؤوس الأموال العالمية وتعزيز موقع الدوحة كمركز مالي إقليمي رائد.

وفي هذا السياق، قال السيد/ منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تشكل فرانكلين تمبلتون إضافة قيّمة لمنظومة الخدمات المالية بمركز قطر للمال، وحضورها يدعم توسُّع وتقدم القطاع المالي في قطر، من خلال القدرات التشغيلية، ومعايير الحوكمة والخبرات المتخصصة التي تمتلكها والتي ستعزز جاذبيتنا لاستقطاب مديري الصناديق الدولية والمؤسسات الاستثمارية".

من جانبها، قالت السيدة/ جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون: "تعد قطر من الأسواق المهمة في قطاع إدارة الأصول العالمية. ويمثل توسع أعمالنا من خلال مكتبنا الجديد في مركز قطر للمال علامة فارقة في مسيرة فرانكلين تمبلتون، والتزامها تجاه قطر ومنطقة الشرق الأوسط عموماً. وانطلاقاً من شراكتنا مع جهاز قطر للاستثمار عبر إطلاق صندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية، فإن افتتاح هذا المكتب يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في السوق القطرية والارتقاء بعلاقاتنا مع عملائنا وشركائنا. كما سيتيح لنا توظيف خبراتنا الاستثمارية العالمية، إلى جانب فهمنا العميق للسوق المحلية وحلولنا الاستثمارية المبتكرة، للإسهام في دعم نمو القطاع المالي في دولة قطر وتطوّره، بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

هذا وقد تم تعيين السيد/ صلاح رئيساً لفرع فرانكلين تمبلتون انفستمنتس كيو اف سي ذ.م.م، بالاضافة إلى مهامه الحالية في الشركة. ويمتلك صلاح خبرة استثمارية واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعرفة عميقة بالأسواق الإقليمية وإدارة المحافظ الاستثمارية. وسيتولى ضمن مهامه الجديدة وضع الاستراتيجية الشاملة لفرع قطر، بما يخدم التزام الشركة بدعم المنظومة المالية للدولة.

ويعكس هذا التوسع الجديد لفرانكلين تمبلتون في قطر من خلال فرعها في مركز قطر للمال التزام الشركة طويل الأمد تجاه الدولة، ويؤكد على جاذبية المنظومة المالية في قطر ونجاح مركز قطر للمال في جذب المؤسسات العالمية التي تدعم نقل التجارب والمعارف والتنويع الاقتصادي طويل الأجل، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

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نبذة عن فرانكلين تمبلتون

فرانكلين تمبلتون هي شريك استثماري موثوق، يقدم حلولاً مخصصة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للعملاء. ومن خلال خبرتنا العميقة في إدارة المحافظ عبر الأسواق العامة والخاصة، فإننا نجمع بين التميز الاستثماري والتقنيات المتطورة. ومنذ تأسيسنا في عام 1947، قمنا بتمكين عملائنا من خلال الشراكات الاستراتيجية، والرؤى المستقبلية، والابتكارات المستمرة - وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لمواكبة التغيير واقتناص الفرصز

شركة فرانكلين تمبلتون ل انفستمنتس كيو إف سي ذ.م.م و هي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لمساهم واحد، ومؤسسة في مركز قطر للمال. وقد حصلت الشركة على موافقة أولية من هيئة تنظيم مركز قطر للمال بموجب رقم مركز قطر للمال 05375، والتي تفوضها بممارسة الأنشطة المنظمة المتمثلة في إدارة الاستثمارات وترتيب الصفقات في الاستثمارات وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات. ويخضع بدء ممارسة الأنشطة المنظمة لاستيفاء متطلبات الترخيص المعمول بها.

للتواصل الإعلامي:

سارة عزيز

رئيسة العلاقات العامة لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

فرانكلين تمبلتون

البريد الإلكتروني: sarah.aziz@franklintempleton.com

للاتصال:

إدارة الاتصال المؤسسي - مركز قطر للمال

رشا كمال الدين r.kamaleddine@qfc.qa

-انتهى-

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