دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت فراغومين، الشركة العالمية الرائدة لخدمات الهجرة، عن إطلاق خدمة "نومادِك" في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستشرف هذه الخدمة المتميزة الحائزة على مجموعة من الجوائز العالمية المرموقة حقبة جديدة من حلول السفر السلسة والفعالة لرجال الأعمال وتأتي كشاهد على الانتعاش الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

وفقاً لتقرير الرابطة العالمية لسفر الأعمال، شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انتعاشاً وازدهاراً كبيراً في مجال السفر للعمل، لتتخطى بذلك أكبر وأبرز مناطق ووجهات الأعمال مثل الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، حيث يشير التقرير أن الإنفاق على سفر الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد بلغ 23 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.5٪ من إجمالي الإنفاق في هذا القطاع. تجدر الإشارة إلى أن الإمارات شهدت زيادة كبيرة في أعداد الزائرين خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تضاعفت الأرقام ثلاث مرات تقريباً عن نفس الفترة في عام 2021. تؤكد هذه الزيادة الحاجة الملحة لبرامج هجرة قصيرة الأجل تتسم بالكفاءة والشمول، بما في ذلك تأشيرات العمل والتصاريح التنظيمية وغيرها من حلول السفر الأخرى التي تقدمها خدمة "نومادِك".

أدى تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على النمو الاقتصادي والتنويع إلى فتح فرص جديدة في قطاعات متعددة مما ساهم بتحفيز نمو الأعمال والسياحة المهنية. وفقاً لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقبلت دبي 4.67 مليون زائراً دولياً في الربع الأول من عام 2023، أي بزيادة 17٪ على أساس سنوي مقابل 3.97 مليون في نفس الفترة من العام السابق. تدعم خدمة "نومادِك" احتياجات التنقل للأفراد وكذلك مؤسسات الصناعات المزدهرة والمتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسهيل دخول المهنيين المهرة والمستثمرين ورجال الأعمال إلى البلاد، وبالتالي المساهمة بنشاط في التوسع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق أهداف التنويع.

وبهذه المناسبة، صرح لانس كابلان، الرئيس المشارك في فراغومين، قائلاً: "لقد لعبت منطقة الشرق الأوسط دوراً أساسياً في استراتيجية نمو فراغومين. سيساهم تقديم تقنية نومادك العالمية المتميزة إلى هذا السوق من تعزيز إمكاناتنا وقدرتنا على عرض خدماتنا وتوفيرها بشكل أكبر."

تشمل الميزات الرئيسية لتقنية نومادك ما يلي وأكثر:

تقديم تقييم شامل لامتثال كل طلب لقوانين تأشيرات الهجرة قبل السفر وفقاً لبيانات فراغومين التي تشمل أكثر من 170 دولة.

عمليات روبوتية مؤتمتة (RPA) تحتفظ بطلبات المتقدّمين للسفر آلياً أونلاين، مما يضمن الدقة والسرعة.

ملف تعريف فريد وحصري يحتفظ ببيانات كل مسافر وتاريخ سفره بشكل آمن، مما يلغي الحاجة إلى إدخال أي معلومات زائدة عن الحاجة.

خيار خدمة تحديد المواقع (GPS) لمراقبة موقع المسافر في الوقت الفعلي وتنبيهه بشأن صلاحية التأشيرة.

واجهة برمجة تطبيقات متكاملة تدمج البيانات ذات العلاقة في أنظمة العميل وأدوات إعداد التقارير.

تحديثات مستمرة لدمج متطلبات السفر الجديدة بعد الوباء مع انتهاء الأزمة الصحية العالمية.

تحديثات مستقبلية لموافاة متطلبات المناطق المختلفة والامتثال للقانون المحلي، كما في حالة العمال المبعوثين إلى أوروبا.

ومن جهته، علّق بريندان رايان، الرئيس التنفيذي لنومادِك، قائلاً: "لقد عادت حركة السفر للعمل بصورة قوية ونشطة، وبدأ المسافرون في البحث عن أدوات فعالة ومبتكرة لمساعدتهم على التحرك في جميع أنحاء العالم بشكل أسرع. نظراً لأن غالبية رجال الأعمال الذين يؤسسون شركاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة يدخلون إلى البلاد في البداية كزوار، فإن القدرة على الوصول إلى منصة عالمية وإلى تقنية متطورة للحوكمة بشكل عام ولقوانين الهجرة بشكل خاص تُعتبر بلا شك ميزة هائلة لعملائنا الجدد والحاليين في المنطقة."

وأضاف مرتضى خان، الشريك الإداري الإقليمي لشركة فراغومين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "مع استمرار الإمارات العربية المتحدة وغيرها من مراكز العمل الإقليمية المهمة في ترسيخ مكانتها كوجهات رائدة للمواهب العالمية ورواد الأعمال والعاملين عن بُعد، يسعدنا تقديم حل مخصص للعملاء والراغبين في السفر من الشركات والأفراد."

#بياناتشركات

- انتهى -