توفير بيئة نظيفة وصحية لأكثر من 100 مليون زائر سنوياً لمحفظة مجموعة ماجد الفطيم من مراكز التسوق ودور السينما والوجهات الترفيهية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تمكنت فاين للحلول المتكاملة، والتي تعد جزءاً من مجموعة فاين الصحية القابضة، والمنتجة لأفضل حلول التعقيم والمنتجات الورقية الصحية، من ترسيخ ريادتها في القطاع والحصول من جديد على جائزة "أفضل شراكة بين مستخدم نهائي ومورد" المرموقة تقديراً لممارساتها ومنتجاتها وخدماتها الرائدة التي تزود الشركات ببيئة نظيفة وصحية، والتي تجسدت عبر شراكتها مع مجموعة ماجد الفطيم ومحفظتها من المراكز التجارية والوجهات الاجتماعية والترفيهية ومتاجر التجزئة.

وحصلت المجموعة على الجائزة خلال الدورة الرابعة من جوائز الشرق الأوسط للتنظيف والنظافة والمرافق 2022 تقديراً للعمل الذي قامت به في مجال سلامة المستهلك وحماية المجتمع في جميع العقارات والشركات التابعة لمجموعة ماجد الفطيم في دولة الإمارات، بما في ذلك 16 مركز تسوق و11 دار سينما و4 منتزهات ترفيهية، تشمل سكي دبي وماجيك بلانيت.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة: "يسرنا الفوز بهذه الجائزة تقديراً للجهود التي نبذلها لمساعدة الشركات في مجموعةٍ واسعة من القطاعات على تلبية متطلبات العصر الجديد، حيث نزودها بحلول كاملة لحماية عملائها، إضافةً إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين عوامل الاستدامة".

وأضاف: "حققت دولة الإمارات نجاحاتٍ كبيرة في العام الماضي، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها بفضل التدابير الصارمة وبرنامج اللقاحات الحكومي والجهود التي بذلها شركاؤنا، على رأسهم مجموعة ماجد الفطيم، لتزويد عملائها بحلول تتميز بأعلى معايير السلامة والنظافة من خلال اعتمادهم لمنتجات فاين".

واستطاعت الشركات التابعة لمجموعة ماجد الفطيم بفضل هذا التعاون من فتح أبوابها أمام العملاء والعودة للعمل بأمان خلال الأزمة الصحية العالمية، حيث وفرت لها فاين للحلول المتكاملة بيئةً نظيفة وصحية ساعدت على حماية أكثر من 100 مليون زائر وعميل سنوياً.

ووقع الطرفان الاتفاقية التي تستمر لثلاث سنوات في عام 2020، حيث قدمت فاين للحلول المتكاملة بموجبها أحدث المعدات والحلول، فضلاً عن المنتجات والخدمات الصحية على مدار الساعة لضمان أفضل مستويات النظافة والسلامة لعملاء مجموعة ماجد الفطيم خلال الأزمة الصحية العالمية.

كما زودت فاين للحلول المتكاملة موظفي خدمات التنظيف في مجموعة ماجد الفطيم بتدريب مكثف حول الاستخدام الصحيح للمنتجات والعبوات التي تنتجها فاين، إضافة إلى توفير فريق متخصص لتلبية جميع متطلبات هذا التعاون، بدءاً من خدمة العملاء وصولاً إلى الدعم الفني والتسليم.

وتعد الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة ماجد الفطيم واحدةً من الشراكات العديدة التي وقعتها فاين للحلول المتكاملة في قطاع الأعمال، حيث تقوم بتوريد المنتجات الصحية إلى كوكا كولا أرينا في دبي لتوفر الحماية الصحية الكاملة لزوار الصالة المغلقة متعددة الأغراض، والتي تتسع لـ 17 ألف شخص، بالإضافة إلى عدد من أبرز الفنادق من فئة الخمس نجوم في دولة الإمارات، بما في ذلك مجموعة ماريوت وهيلتون وإعمار وأكور وغيرها.

وتضاف هذه الجائزة إلى قائمة طويلة من الجوائز التي حصلت عليها مجموعة فاين الصحية القابضة في هذا القطاع، حيث فازت في العام الماضي بجائزة أفضل مزود إدارة مرافق 2021 من مجلة فاسيليتي مانجمنت ميدل إيست، وأفضل مزودي مواد التنظيف 2021 من مجلة كلين ميدل إيست.

وحصلت أيضا على جائزة العلامة التجارية الأفضل للعقد المرموقة عن فئة المنتجات الأكثر تعقيماً من قبل معهد العناية بالصحة والنظافة الأسرية، مما يؤكد الجهود التي تبذلها الشركة لضمان بيئة إنتاج وحلول صحية ومعقمة بالكامل من خلال استعمالها لتكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع.

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