دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فايزر اليوم عن تعيين الدكتورة بارمجوت باينز في منصب المدير الإقليمي في منطقة الخليج، ضمن وحدة أعمال الأسواق الناشئة. وتتمتع الدكتورة باينز بأكثر من 18 عاماً من الخبرة في مختلف المجالات، فضلاً عن توليها على مدى 7 سنوات العديد من الأدوار والمسؤوليات العالمية في شركة فايزر. وشغلت الدكتورة باينز سابقاً منصب الرئيس التجاري الإقليمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأعمال مستشفيات فايزر، حيث عملت مع فرق فايزر العالمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لتقديم حلول رائدة ومبتكرة، ومنتجات من شأنها إحداث تغييرات إيجابية في حالات ونتائج المرضى.

وستشرف الدكتورة باينز، في إطار منصبها الجديد، على أعمال فايزر في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعُمان وقطر واليمن.

وقالت الدكتورة باينز، في معرض تعليقها على هذا التعيين: "أنا متحمسة لتولي هذا المنصب الجديد، ومتابعة مسيرتنا في منطقة الخليج، حيث تتواجد شركة فايزر وتوفر الخدمات التي تلبي احتياجات المرضى منذ أكثر من 40 عاماً".

وأضافت "أتطلع إلى توسيع نطاق أعمال شركة فايزر وقيادة الكثير من المشاريع القائمة وإقامة شراكات وتحالفات أوثق مع متخصصي الرعاية الصحية، والموزعين المعتمدين من قبلنا، والمجتمعات، والحكومات التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي على حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء دول الخليج. وتحتضن شركة فايزر فرق عمل مميزة في كل سوق تتواجد وتعمل فيه، وسنواصل معاً مواجهة التحديات الصحية الحرجة واحتياجات المرضى التي لم تتم تلبيتها، بالإضافة إلى قيادة برامج توعية جديدة عبر مجالاتنا العلاجية الاستراتيجية".

الدكتورة باينز هي مديرة تنفيذية عالمية في مجال الرعاية الصحية ومدربة في الطب السريري، ولديها خبرة في مجال الإستراتيجية مع شركة "ماكينزي وشركائه". كما عملت في تطوير الأدوية كمديرة تنفيذية للتكنولوجيا الحيوية، وغيرها من الأدوار التجارية العالمية في شركة فايزر. وقد حصلت الدكتورة باينز على جائزة Rising Star من جمعية الرعاية الصحية ومقرها الولايات المتحدة في العام 2022، تقديراً لدورها الرائد في قطاع الرعاية الصحية وهي خريجة المعهد الأسترالي لمديري الشركات.

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