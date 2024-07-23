مصر: حصلت شركة فاوندافر الرائدة عالمياً في مجال تجربة العملاء (CX)، على شهادة أفضل مكان للعمل في مصر (Great Place to Work). وتعتبر هذه الشهادة تكريماً للشركات التي تسعى باستمرار إلى توفير بيئة عمل مثالية وثقافة تنظيمية لموظفيها، وذلك استناداً إلى آراء الموظفين المشاركين في الاستطلاع السرّي.

المديرة العامة للمناطق متعدّدة اللغات في فاوندافر، بينيديتا ميراندا، أعربت عن فخرها بنيل هذا التكريم الرفيع قائلةً: "حصولنا على شهادة أفضل مكان للعمل يؤكد نجاحنا في توفير بيئة لا تقتصر فقط على جذب المواهب والكفاءات المتميزة، لكنها تعمل أيضاً على تعزيز قدراتها وتنميتها. فنحن نؤمن بأن بيئة العمل الداعمة والمحفزة ضرورية لتقديم تجارب استثنائية للعملاء، لذلك نتطلع لمواصلة جهودنا الرامية إلى الارتقاء ببيئة العمل لموظفينا بحيث يشعرون فيها بالتقدير والسعادة. كما تعكس هذه الشهادة التزامنا تجاه موظفينا وقيمنا الأساسية المتمثلة في الالتزام والإبداع والترابط."

مينا وهبة، رئيس فاوندافر في مصر، علّق من جهته بالقول: "هذه الشهادة المرموقة تُعدً إنجازاً مهماً بالنسبة لنا، إذ تعكس تفانينا لتعزيز بيئة العمل وجعلها إيجابية وشاملة بحيث تمكّن موظفينا من التطور وتقديم تجارب استثنائية للعملاء، وهي تأتي بعد شهر واحد فقط من افتتاح مركزنا الثالث في مصر، الكائن في سيتي ستارز، مدينة نصر."

وأضاف وهبة أن المركز الجديد الذي بدأ العمل مؤخراً، يؤكد على التزام فاوندافر بالاستفادة من قاعدة المواهب القوية والمناخ الاستثماري الجاذب في مصر، كما أشار إلى أن الشركة لديها فريق قوي في مصر يبذل قصارى جهده للتأكد من أن مراكز الشركة أكثر من مجرد مكان للعمل، بل تمثل كذلك مساحة للتعلم والتدريب والتطوير."

هذا وصرّحت أولجا ديبلارو، مديرة الموارد البشرية في فاوندافر في اليونان ومصر، بقولها: "يشرّفنا الحصول على شهادة أفضل مكان للعمل، التي تعدّ خير دليل على التزامنا بخلق بيئة عمل داعمة وملهمة، كما تعكس العمل الجاد لفريقنا الذي يسعى كل يوم لتكريس فاوندافر، لا كمجرّد مكان للعمل، بل كمجتمع مزدهر يشعر فيه كل فرد بالتقدير والتمكين."

وفي هذا الإطار، أطلقت فاوندافر مؤسسة Foundever.org في العام 2023 لتعزيز التزامها بالمشاركة المجتمعية الهادفة وتأكيد تركيزها على خلق بيئة عمل رائعة. وتكرّس المؤسسة الخاصة جهودها لتنمية المهارات في المجتمعات المحرومة، إذ عقدت في وقت سابق من هذا العام شراكة استراتيجية مع Careerha، وهي منصّة لتكنولوجيا التعليم مقرّها مصر وتلتزم بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول في مكان العمل. وقد استهدفت هذه المبادرة التركيز على تقديم برنامج لتطوير مهارات 100 امرأة من المجتمعات المحرومة في مصر من حيث اللغة والجاهزية لسوق العمل، حيث تقدم مساراً تعليمياً يتماشى مع احتياجات سوق العمل ويهدف إلى الالتحاق الفوري بالوظائف المتاحة.

وأضافت ديبلارو: "الإنجازات التي نحققها على صعيدي الثقافة التنظيمية في بيئة العمل والمساهمة المجتمعية، تؤكد على التزامنا بإحداث تأثير إيجابي داخل مؤسستنا وخارجها".

هذا ويعمل حالياً في فاوندافر حوالي 1200 موظف عبر مراكزها الثلاثة في مصر، وتتعاون الشركة مع علامات تجارية عالمية في قطاعات التكنولوجيا والسفر والسياحة والتمويل والبيع بالتجزئة والسفر والسياحة والإلكترونيات الاستهلاكية والرعاية الصحية والسيارات والاتصالات، إذ تقدّم كفاءات وتجارب شاملة في خدمة العملاء وحلولاً متعددة القنوات.

حول فاوندافر™

فاوندافر شركة رائدة عالمياً في مجال تجربة العملاء. ويضم فريق فاوندافر 170 ألف موظف حول العالم يعملون على تقديم تجربة استثنائية لأكثر من 800 علامة تجارية عالمية رائدة، وخاصةً العلامات التجارية التي تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا.

وتقدّم فاوندافر حلولاً تضمن تجربة عملاء مبتكرة. وتستند هذه الحلول إلى تقنيات وخبرات فريدة من نوعها وهادفة لدعم الاحتياجات التشغيلية للعملاء وتوفير تجربة سلسة في اللحظات الحاسمة.

وبفضل دعمها لعملائها من خلال إجراء أكثر من تسعة ملايين محادثة يومياً بأكثر من 60 لغة عبر 45 دولة، تجمع فاوندافر بين الكفاءة العالمية والعمليات التشغيلية التي تتبع نهجاً مرناً تجاه جميع الثقافات أرساه مؤسسو الشركة. وهذا النهج يُمكّن الشركات في مختلف القطاعات من تحويل تجربة عملائها إلى تجربة متميزة وفريدة.

ثمة المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.foundever.com كما يمكن التواصل معنا على لينكدإن وفيسبوك وإنستجرام.

لاستفسارات الإعلاميين:

ماريانا فيكتورينو media@foundever.com

آنا لوسا anna.loussa@foundever.com

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