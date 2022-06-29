دبي: أعلنت "فاشنزا" Fashinza، منصة إدارة عمليات سلسلة الإمداد العالمية للعلامات التجارية وشركات التجزئة ضمن قطاع الأزياء، ومقرها دبي، اليوم، عن تعيين "سوميت ساكسينا" كأول رئيس للايرادات والاستراتيجية في الشركة. ويأتي هذا التعيين بعد جولة استثمارية من السلسلة "ب" تم خلالها جمع 100 مليون دولار من مستثمرين غالبيتهم من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند والولايات المتحدة، وتسجيل الشركة نمو في أعمالها بواقع 10 أضعاف ليصل إلى 150 مليون دولار.

وسيتولى "ساكسينا" قيادة نمو أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية في السوق الأوروبية. وقبيل انضمامه إلى الشركة، تولى إدارة الأعمال الدولية لشركة "فار آي" FarEye حيث لعب دوراً رئيسياً في مساعدة الشركة على تحقيق نمو ملحوظ في مختلف جوانب أعمالها، بما يشمل الايرادات وبناء الفريق وتحسين العمليات، مما عزز من ربحية الشركة.

وساهم "ساكسينا" أيضاً في تأسيس أعمال "فار آي" في دول مجلس التعاون الخليجي والهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومع تمتعه بأكثر من 14 عاماً من الخبرة، سيعمل "ساكسينا" على توسيع قاعدة عملاء "فاشنزا" عبر أسواق أوروبية رئيسية، وقيادة كافة جوانب عمليات الأعمال الدولية ودعم النمو المتواصل لإيرادات الشركة.

وقال "باوان جوبتا"، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة "فاشنزا": "يسعدنا الترحيب بانضمام سوميت ساكسينا للشركة كرئيس للإيرادات والاستراتيجية. حيث ينضم إلينا في مرحلة مناسبة من نمونا جالباً معه مزيج من المهارات القيادية والقدرات الاستثنائية في المحافظة على العملاء والخبرة العملية في مجال التوسع بالأسواق. ويشكل نجاح سوميت في قطاع الشركات الناشئة قيمة عالية ويعد عاملاً رئيسياً لدعم نمونا في الأسواق العالمية مثل دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمريكيتين".

وبدوره، قال "أبهيشك شارما"، المؤسس المشارك في "فاشنزا": "من شأن انضمام سوميت إلينا أن يمكننا من مواصلة تعزيز تكنولوجيا سلسلة الإمداد لدينا والنمو إلى أسواق جديدة، إلى جانب نمو أعمالنا الملحوظ في دولة الإمارات، محافظين بذلك على التزامنا بخارطة الطريق التي وضعناها مؤخراً للاستفادة من الأموال التي جمعناها"، وأضاف: "نحن ندرك أن التجربة الحالية لقطاع تصنيع الألبسة لقطاع لأعمال B2B تتسم بأنها مجزأة ولذا نحن عازمون على تقديم حلول مدعومة بالتكنولوجيا توفر الشفافية والقدرة على التحكم ... وهنا يكمن دور سوميت في مواصلة قيادتنا لتحقيق هذه الأهداف".

وبدوره، قال "ساكسينا": "يقدر حجم صناعة الأزياء بتريليون دولار مع نطاق واسع لاستخدام التكنولوجيا من أجل أتمتة الطريقة التي تعمل بها العلامات التجارية اليوم. ستسهم التكنولوجيا في تعزيز كفاءة هذه العلامات بما يؤدي إلى تحسين الإدارة والرؤية. ومثلما غيرت أوبر طريقة التنقل وإيرباص الطريقة التي نقضي بها العطلة، تحاول فاشنزا إحداث ثورة في

الطريقة التي تورّد بها العلامات منتجاتها. إنها فرصة هائلة لنا جميعاً للمساهمة، في ظل الوضع الحالي لسلسلة الإمداد قبل وما بعد أيام كوفيد 19. وأنا متحمس جداً للعب دور أساسي في هذه الرحلة والعمل مع بعض من ألمع العقول على مستوى الصناعة لإعادة صياغة قطاع الأزياء".

وتضم قائمة "فاشنزا" أكثر من 250 مُصنّعاً يخدمون حالياً ما يزيد على 300 علامة تجارية عبر 6 بلدان، بما يشمل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.fashinza.com

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نبذة عن "فاشنزا":

"فاشنزا" هي منصة للشركات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي متخصصة في دعم سلسلة توريد الأزياء العالمية. يتمثل هدف المنصة في خلق سلسلة توريد مستدامة بحلول العام 2030 وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول الثورة الصناعية الرابعة 4.0. وتساعد منصة "فاشنزا" العلامات التجارية للأزياء في كل شيء بدءاً من التصميم والانتاج ووصولاً إلى فحص الجودة والتسليم والحصول على التمويل، بما يتيح تحكماً كاملاً بمختلف جوانب العمليات. وتتضمن قاعدة عملاء "فاشنزا" الحالية علامات تجارية راقية مثل "فوريفر 21" و"بيواكوف" و"فيرست كراي". ولا تزال المنصة متلهفة للعمل مع شركات من مختلف الأحجام، خاصة الشركات الصغيرة والعلامات التجارية المستدامة. لمزيد من المعلومات، www.fashinza.com