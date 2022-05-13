دبي: أعلنت "فاشنزا" Fashinza، منصة إدارة عمليات تطوير وإنتاج المنتجات العصرية للعلامات التجارية والمصنّعين في قطاع الأزياء، عن تعاونها مع "سترايد ون" Stride One و"سارالون" SaraLoan وعدد من الجهات المقرضة لشركات التكنولوجيا المالية "الفنيتك"، بهدف تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في صناعة الملابس في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال برنامج "تمويل الموردين" الذي تصل قيمته إلى 15 مليون دولار (55.1 مليون درهم).

وسوف يساعد برنامج "تمويل الموردين" من "فاشنزا"، وبالتعاون مع الجهات المقرضة لشركات الفينتك، المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالدولة على تلقي مدفوعاتهم في المواعيد المحددة وتوفير إمكانية السداد المبكر لهم، مما يعزز من قدرة هذه المشاريع على توسيع أعمالها دون أي قيود على رأس المال.

وبهذه المناسبة، قال "أبهيشك شارما"، المؤسس المشارك ورئيس العمليات لدى "فاشنزا": "في حين أن هناك مجالاً كبيراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو، فإن توافر رأس المال العامل لا يزال يشكل تحدياً. ومن هنا، يعتبر برنامجنا التمويلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد العوامل المُمكنة والداعمة للمصنّعين الصغار. نحن نعمل عن كثب مع الموردين وقد وجدنا أنه عندما يتم أخذ رأس المال العامل في الاعتبار، فإن هؤلاء الموردين سيكونون قادرين على العمل في مشاريع أكبر مع علامات تجارية معروفة وتوسيع نطاق أعمالهم التجارية".

وأضاف: "من شأن برنامج تمويل الموردين، المقدم من "فاشنزا"، بالشراكة مع "سترايد ون" و"سارالون"، التابعة لشركة "بلاك سويل" Blacksoil، إلى جانب جهات مقرضة أخرى، أن يساعد المصنّعين في التركيز على عمليات الانتاج من دون مواجهة ضغوط مالية، وتوجيه الاهتمام على العمليات التشغيلية والمبيعات. وتتمثل الفوائد طويلة الأجل بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدرة على زيادة الطاقة الانتاجية والحصول على فرص جديدة لتنمية أعمالها بوتيرة أسرع".

ولفت "شارما" إلى أن الافتقار إلى رأس المال العامل الضروري يشكل تحدياً كبيراً وعائقاً أمام الموردين والمصنّعين من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية الطلبيات الكبيرة من علامات الأزياء الشهيرة.

وبدوره قال "جميل أحمد"، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الأعمال لشركة "فاشنزا": "من خلال التعاون مع الجهات المقرضة الشريكة مثل "سترايد" و"سارالون"، نسعى إلى تقديم تمويل لمصنّعي الملابس لحل مشكلة التدفقات النقدية طويلة الأمد التي تواجههم، ومن هذا المنطلق، يعد برنامج تمويل الموردين حلاً مربحاً لجميع الأطراف، بما في ذلك شركة فاشنزا. حيث سيكون بمقدور المصنّعين تقديم طلبات للسداد المبكر من خلال دفع الفائدة على المبالغ الفعلية المستخدمة فقط، مما يعني أنهم سيتقاضون موفوعاتهم في الموعد المحدد من دون التأثير على التدفقات النقدية لفاشنزا. إن برنامج تمويل الموردين الخاص بنا يعتبر بمثابة محفز رئيسي للنمو المتسارع في صناعة التوريد".

ومن جانبه، قال "سمير ماهاجان"، مدير في شركة "سترايد ون": "نسعى إلى توفير حلول تمويلية مخصصة، حيث عملنا على تصميم برامج مالية قوية ومرنة لشركة فاشنزا تلبي احتياجاتها لرأس المال التشغيلي. ومن خلال هذه الشراكة، تواصل سترايد تركيزها على خلق حلول تمويلية مبتكرة لسلسة التوريد للشركات العصرية، إلى جانب رقمنة عملية انضمام البائعين".

وبدوره، قال "أشوتوش كومار"، كبير مسؤولي الأعمال لشركة "سارالون": "نحن متحمسون للعمل مع فاشنزا في إطار جهودها لدعم شركات صناعة الألبسة غير المهيكلة عبر تزويدها بحل تكنولوجي فعّال يساعدها على تعزيز أعمالها. ومن خلال العمل مع فاشنزا، تمكنت "سارالون" من توفير رأس المال التشغيلي لهؤلاء المصنّعين لمساعدتهم على الوفاء بالطلبيات المولّدة على منصة فاشنزا. ويتميز الحل الذي توفره "سارالون" بمرونته حيث يتيح للمصنّعين الاستفادة منه حسب الطلب وسداد الفائدة على المبالغ المستخدمة فحسب".

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نبذة عن "فاشنزا":

"فاشنزا" هي منصة للشركات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي متخصصة في دعم سلسلة توريد الأزياء العالمية. يتمثل هدف المنصة في خلق سلسلة توريد مستدامة بحلول العام 2030 وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول الثورة الصناعية الرابعة 4.0. وتساعد منصة "فاشنزا" العلامات التجارية للأزياء في كل شيء بدءاً من التصميم والانتاج ووصولاً إلى فحص الجودة والتسليم والحصول على التمويل، بما يتيح تحكماً كاملاً بمختلف جوانب العمليات. وتتضمن قاعدة عملاء "فاشنزا" الحالية علامات تجارية راقية مثل "فوريفر 21" و"بيواكوف" و"فيرست كراي". ولا تزال المنصة متلهفة للعمل مع شركات من مختلف الأحجام، خاصة الشركات الصغيرة والعلامات التجارية المستدامة. لمزيد من المعلومات، www.fashinza.com

نبذة عن شركة "سترايد":

أصبحت شركة "سترايد فينتشرز Stride Ventures، صندوق ديون المشاريع الرائد، مرادفة لشركات تمويل المشاريع الناشئة المبتكرة في الهند. ولطالما ميزت الشركة نفسها كصندوق يتمتع بالقدرة على التكيّف والتطور باستمرار وطرح حلول جديدة ضمن المنظومة الايكولوجية للمشاريع. وتوفر "سترايد" حلول شاملة لتمويل الدين وسلسلة التوريد، عبر قطاعات متنوعة، للتصدي للتحديات المميزة التي تواجهها الشركات القوية ذات النمو العالي، المدعومة بشركات استثمار مخاطر VCs رائدة.

نبذة عن "سارالون":

توفر "سارالون" حلولاً للشركات لإدارة مدفوعاتها للعملاء والبائعين لديها بشكل أفضل. ومن خلال توفير منصة تتكامل مع حلولهم المحاسبية الحالية، ستتمكن الشركات من الاطلاع عن كثب على المدفوعات والمقبوضات الخاصة بها.