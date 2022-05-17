بالشراكة مع "Communi5"

الكويت- نجحت شركة فاست للإتصالات “FASTtelco”، الشركة المملوكة لـ Ooredoo الكويت، بإستبدال شبكها الهاتفيه التي

كانت تعمل بتقنية "ISDN" بتقنيات الجيل الجديد بحلول شركة "Communi5"القائمة على بروتوكول الإنترنت ,لتنقل بعملائها في

قطاع الشركات والاعمال "B2B" إلى مرحلة جديدة من التطور والتقدم على صعيد عمليات الاتصالات الصوتيه.

ومن خلال تقديم خادم التطبيق الصوتي "Communi5 Voice Application Server"، تفتح فاست للإتصالات الأبواب أمام مجموعة كاملة من إمكانيات الخدمة المتطوره لعملائها من الشركات والمؤسسات، حيث تتوفر حاليًا أحدث خدمات الاتصالات الموحدة لهم وسوف يتمكن عملاء الأعمال الآن بترقية بدالتهم الهاتفيه إلى شبكه - "Cloud PBX" والتي تشمل جميع الخدمات الهاتفيه الموحدة أو تحسين نظام شبكتهم الهاتفيه المعتمدة لديهم حالياً.

بالنسبة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم استبدال منصة PBX القديمة بحلول Communi5، نظرًا لسهولة إعداده وتشغيله لأنه يحتوي على كافة الوظائف في مكان واحد، وكان في ما مضى يتعين تكوين الخدمات ودمجها بصورة فردية، إلا أنه الآن يتم ذلك ببساطة عن طريق التشغيل أو إيقاف التشغيل.

ولضمان سرعة وسهولة إنجاز خدمات الشركات عن بعد أو من المقر حيث يكن بمقدورنا الآن توفير الوظائف عن طريق تطبيقات الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية، ولنتدبر ما فرضته علينا جائحة COVID-19 من إمكانية العمل من المنزل أو من أي مكان يمكن ممارسة العمل منه، حيث توفر منصة Communi5 أفضل دعم ممكن لهذه السيناريوهات.

وتعليقا على ذلك، قال مدير اول مبيعات Communi5 Technologies GmbH في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيرنر شيميك "إن حلول Communi5 توحّد شبكات الهاتف الجوال والثابتة ويحول الأجهزة المحمولة إلى امتدادات اتصالات موحدة".

ويقدم الحل التقني الذي بين أيدينا لشريحة عملاء الأعمال في Ooredoo الكويت فرصة توسعات مربحة - على سبيل المثال، تكامل مع برنامج Microsoft Teams، والتكامل المحلي الكامل لشبكات الهاتف الجوال،

ومن جهتها، قالت شيرين سلطان، مدير اول لخدمات الاتصالات الصوتيه في شركة فاست للإتصالات : “نحن سعداء للغاية لأننا وجدنا شريك جدير بالثقة مثل Communi5 وهي شركة يمكننا الوثوق في تقنيتها التي تضع المستقبل نصب أعينها، حيث يتيح لنا هذا الحل الوفاء باحتياجات شريحة عملاء الأعمال لدينا صورة مثالية".

وأضافت أن شركة Communi5 مقدمي خدمات الهاتف في جميع أنحاء العالم ساعدت على تحويل الفرص إلى مكاسب، حيث تقدم نظامًا أساسيًا لخدمات اتصالات الشركات بدءًا من خطوط الربط القائمة على شبكة الهاتف العامة المحولة ونظام ال PBX ، مرورًا بتوفير الكابلات السحابية لبرنامج Microsoft Teams وتقديم خدمة اتصالات موحدة متقاربة تمامًا. تم تصميم هذا النظام على التعامل مع عدة عملاء فضلًا عن قابلتيه للتطوير بدرجة كبيرة

وتابعت سلطان أن عمليات التنفيذ يتم دعمها من خلال فريق على درجة عالية من التأهيل مع خبرة تقترب من عشرين عامًا في هذا المجال، مما يعني أنهم ليسوا فقط على دراية من الناحية الفنية ولكن على دراية جيدة باتجاهات السوق وحركاته.

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عن Ooredoo الكويت:

تأسست شركة Ooredoo الكويت في شهر ديسمبر من عام 1999. ومنذ ذلك الحين تقدم Ooredoo أحدث تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي وباقات الاتصال والتجوال والانترنت وغيرها لمشتركي الأفراد والشركات. كما وتملك Ooredoo الكويت – والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية - مشغلي اتصالات في عدد من الدول في المنطقة وهي Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، وOoredoo في فلسطين. كما وتعتبر Ooredoo الكويت إحدى الشركات التابعة لـمجموعة Ooredoo العالمية.

تواصل معنا:

· خدمة العملاء 121 على مدار الساعة طوال ايام الإسبوع

· الموقع الإلكتروني www.ooredoo.com.kw

· تطبيق MyOoredoo متوفر على Android و Apple Store

· حسابات الشركة الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي: @ooredookuwait

لإستفسارات وسائل الإعلام:

ناظم يوسف الغبرا، مدير أول- مدير أول، العلاقات العامة والإتصالات الداخلية والرعايات والمسؤولية الاجتماعية

صندوق بريد 613، الصفاة 13007، الكويت

البريد الإلكتروني: nghabra@ooredoo.com.kw