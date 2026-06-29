دبي، الإمارات العربية المتحدة: – أعلنت شركة "فارين كابيتال بارتنرز" (Varenne Capital Partners) عن افتتاح مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك مع تأسيس شركة "فارين كابيتال المحدودة"، (Varenne) التابعة والمملوكة بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة وتخضع لتنظيم وإشراف سلطة هيئة دبي للخدمات المالية.

يأتي توسع Varenne في دولة الإمارات بعد نجاحها في تطوير أعمالها في جميع أنحاء أوروبا، ليُمثّل مرحلة جديدة في تطورها الدولي ويُضيف حضوراً جديداً في أحد أكثر المراكز المالية ديناميكية واستشرافاً للمستقبل في العالم.

وبهذه المناسبة، قال جوزيبي بيروني، المؤسس المشارك ورئيس شركةVarenne Capital Markets: "يسرنا الإعلان عن افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد أحد المراكز المالية العالمية الرائدة، والذي يوفر الطاقة والكفاءات وشبكات التواصل التي تحتاجها شركة مثل شركتنا لتحقيق النمو. وسيتولى جياكومو دي ناردس، أحد كبار مديري الشركة، قيادة المكتب الجديد. فخبرته الطويلة التي تزيد عن 15 عاماً في Varenne، ومشاركته الفعّالة في عملياتنا الاستثمارية، تجعل منه الشخص الأمثل لتمثيل الشركة في هذه المرحلة الجديدة".

من جانبه، قال جياكومو دي ناردس، كبير المسؤولين التنفيذيين ومدير شركةVarenne Capital Markets: "رسخت دبي مكانتها كواحدة من أكثر المنظومات المالية ديناميكية وابتكاراً في العالم، إذ تجمع بين المواهب الاستثنائية والعمق التكنولوجي وروح الطموح التي تميزها عن غيرها. وهذا ما يجعلها بيئة استثنائية للانضمام إليها والعمل فيها، ويسعدني أن أقوم بتمثيل’Varenne Capital ‘ في المنطقة".

يأتي توسع الشركة في إطار سعي دبي المستمر لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، حيث يمثل مركز دبي المالي العالمي محور هذا النمو، كونه المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات. ويضم المركز أكثر من 8،800 شركة مسجلة نشطة وأكثر من 550 شركة لإدارة الثروات والأصول، ويوفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً متيناً يحظى بالاعتراف الدولي، إلى جانب سهولة الوصول إلى تدفقات رأس المال الإقليمية والعالمية.

وبدوره، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "نرحب بانضمام شركة ’Varenne Capital Partners ‘ إلى مركز دبي المالي العالمي مع تأسيس عملياتها في المنطقة. ويؤكد قرارها بافتتاح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي على قوة المركز ومكانته الراسخة كخيار مفضل للشركات المالية الخاضعة للتنظيم الدولي. كما أن سجل الشركة الحافل واستثماراتها الدقيقة يضفي مزيداً من المصداقية والخبرة على مجتمع إدارة الأصول في المركز".

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "متحف الفن الرقمي"، أول متحف في المنطقة متخصّص بالفنون الرقمية والتقنيات الحديثة.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

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رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

مديرة علاقات عامة – التسويق والاتصال المؤسسي

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