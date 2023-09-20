

الشركة تتطلع إلى جمع 75 مليون دولار أمريكي لصندوق الأسهم المعتمد على تقنية البلوك تشين

التوقعات تشير إلى أن سوق إدارة الأصول الرقمية في منطقة الخليج العربي سيحقق نمواً سنوياً بنسبة 12.9% حتى عام 2028

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فاريس كابيتال عزمها دخول سوق دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمكّن المؤسسات الاستثمارية المؤهلة من الاستثمار في مشاريع الأصول الرقمية الحديثة والاستفادة من خبرة الشركة الواسعة في التداول الكمي.

وتتطلع الشركة إلى جمع 75 مليون دولار أمريكي لصندوق المشاريع الذي يركز على الأسهم والمعتمد على تقنية البلوك تشين المبتكرة، حيث يهدف إلى تحقيق نمو طويل الأجل من خلال محفظة مميزة من الشركات الناشئة وعالية الجودة التي تستخدم تقنية البلوك تشين لتلبية الاحتياجات المختلفة في قطاعات البرمجيات والألعاب والتمويل. وتلقت الشركة استفسارات عديدة من مؤسسات محلية ومستثمرين بارزين، كما يمتلك الصندوق 12 التزاماً قيد التنفيذ في مجالات التمويل اللامركزي والمركزي، وتمويل ألعاب الفيديو ضمن شبكة الجيل الثالث من الويب، والبنية التحتية والتقنيات الناشئة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال داريوس أسكاريبور، الشريك الإداري في فاريس كابيتال: "نتطلع إلى دخول السوق في دولة الإمارات بتشجيع من التوجيهات الحكومية الداعمة، بالإضافة إلى ما تتميز به الدولة من مستويات الابتكار العالية والبنية التحتية القوية وعقلية التفكير المستقبلي، كما نخطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العديد من الصفقات التي وصلت إلى المراحل النهائية من الدراسة".

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توقعات مجموعة من أبحاث واستشارات تحليلات السوق الدولية أن تبلغ قيمة سوق إدارة الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي 222 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، لتسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.9% على مدى السنوات الخمس القادمة.

وأدارت فاريس كابيتال منذ عام 2018 صندوق مشاريع يركز على الأسهم وصندوق تداول كمي متميز، كما يتميز صندوق مشاريع البلوك تشين الخاص بها بقيمة إجمالية لعوائد رأس المال المدفوعة بنسبة 440% ومعدل عائد داخلي يزيد على ثلاثة أرقام منذ توفير رأس المال في مارس من هذا العام.

وقام الصندوق بتنفيذ خمسة استثمارات في مشاريع البلوك تشين البارزة والتكنولوجيا السحابية ومشاريع الألعاب، مثل موفمنت لابس، مطور شبكة بلوك تشين المعياري؛ واستوديو الألعاب صن سبير جيمز؛ وبلوكستل، معزز البلوك تشين لمشغلي الهاتف المحمول؛ وشرابنيل، منتج الألعاب التنافسية متعددة اللاعبين؛ ونيرفانا لابس، مطور الأجهزة والبرامج السحابية، حيث حقق اثنان من هذه المشاريع عائدات مميزة.

كما تدير الشركة صندوقاً قوياً ومحايداً للسوق للتداول الكمي يركز على استراتيجيات دلتا المحايدة التي تفوقت في الأداء على المؤشرات التقليدية، وتساعد بشكل فريد على تعزيز عوائد صندوق المشروع. ويبرز الصندوق كمؤثر بارز في السوق يدعم المشاريع الناشئة والراسخة بصورة مميزة.

وحازت فاريس كابيتال على خدمات محلية مرموقة بهدف تنظيم عملية دخولها إلى دولة الإمارات، بما يشمل التعاقد مع شركة التميمي، إحدى أبرز شركات المحاماة في منطقة الخليج العربي، لتكون مستشاراً رئيسياً لها.

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