· جمع المنتدى نخبة من خبراء إدارة المرافق من جميع أنحاء الشرق الأوسط

· حل هايتك يلخص الطريقة التي سيتم بها تقديم خدمات صيانة المرافق في المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: خاطبت جافييرا إيجاز، المدير العام لشركة هايتك للحلول التكنولوجية الذكية المبتكرة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، المندوبين اليوم (الجمعة 10 يونيو) خلال "منتدى الابتكار في إدارة المرافق - قمة مستقبل إدارة المرافق"، الذي يُعقد في فندق سوفيتيل دبي النخلة.

جمع المنتدى نخبة من خبراء إدارة المرافق من جميع أنحاء الشرق الأوسط لمناقشة مستقبل قطاع إدارة المرافق وكيف أن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأتمتة والطائرات بدون طيار تعب دوراً هاماً في أن تصبح صناعة إدارة المرافق أكثر ابتكارًا وكفاءة.

سلطت جلسة النقاش، التي ضمت كلاً من: برابهو راماشاندران، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاسيليو وداستين ستانلي، مدير شركة نيتيكس، الضوء بشكل خاص على كيفية تعزيز البائعين للتجربة التكنولوجية للمستخدمين من خلال شرح الميزات والفوائد المعقدة لمنتجاتهم على حد سواء وتسريع العملية المتطلبة لاعتماد التقنيات الجديدة، مما يجعل الشركات أكثر ذكاءً.

وبهذه المناسبة علقت إيجاز قائلة: إن حل هايتك يلخص الطريقة التي سيتم بها تقديم خدمات صيانة المرافق في المستقبل، حيث يقوم برقمنة وربط وأتمتة إدارة المرافق من خلال استخدام التقنيات المبتكرة التي تدمج الأشخاص والمعالجة والأصول والمرافق بطريقة منطقية وسلسة".

وأضافت إيجاز قائلة: "من الضروري أن يواكب المتخصصون في إدارة المرافق في جميع أنحاء المنطقة التطورات التكنولوجية لتحسين الكفاءة والبقاء في المنافسة، ولتحقيق ذلك يجب أن يتحمل بائعي التكنولوجيا جزءًا من مسؤولية التخفيف من التحول الرقمي وتسريع مساره حيثما أمكن ذلك".

يربط حل هايتك الرقمي من مجموعة فارنك الأشخاص والأصول والمساحات من عدة مواقع بعيدة باستخدام منصات تحليلية ذكية من أجل القيام بعمليات التنظيف والأمن والصيانة تتم إدارتها ومراقبتها مركزيًا من خلال استخدام تقنيات إنترنت الأشياء وأنظمة إدارة المباني والسحابة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

تدعم الحلول الكفاءات التشغيلية ورفاهية الموظفين والاستدامة مع توفير مبالغ كبيرة للعملاء من خلال تقليل تكاليف القوى العاملة بنسبة تصل إلى 17٪ عن طريق التحويل من الإدارة التشغيلية التقليدية لإدارة المرافق إلى الإدارة الذكية لـ هايتك.

وفي هذا السياق علقت جافييرا إيجاز قائلة: "تقع غرفة القيادة والتحكم الجديدة التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في قرية فارنك، وهي مركز سكن الموظفين الجديد للشركة في منطقة جبل علي، بحيث ستكون فارنك من خلال مركز القيادة التشغيلي المزود بتقنية الجيل الخامس وتقنية واي فاي 6، قادرة على الاستفادة من عرض النطاق الترددي المتزايد وزمن الانتقال المنخفض للغاية والأمن المحسن لربط الأصول من مواقع متعددة بحيث يمكن مراقبتها وإدارتها مركزيًا".

وأضافت إيجاز قائلة: "سيسمح ذلك لـشركة فارنك بإطلاق التطبيقات المتصلة والتحويلية للتكنولوجيا التي لا تدعم عملية التحول الرقمي لإدارة المرافق فحسب، بل توفر أيضًا كفاءة محسّنة، إذ يتم تحقيق ذلك من خلال مفهوم القوى العاملة والعملاء المتصلين رقميًا، إلى التدفق الداخلي للحلول المتقدمة تقنيًا والفعالة من حيث التكلفة من خلال استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والسحابة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي من بين العديد من التقنيات الأخرى".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

#بياناتشركات

- انتهى -

.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: omwww.farnek.c

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

Shamal-Communication

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: comcomms.l@shamaosaid.kalo

الموقع الإلكتروني: malcomms.comwww.sha