تلتزم فارنك بقياس وتقليل وتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مطبعة أورينتال برس لدعم التزام دولة الإمارات بالوصول نحو صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت شركة "فارنك" الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا تقييم البصمة الكربونية لمطبعة أورينتال برس التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

كان قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرحلة الأولى من المشروع الذي تضمن رسم خرائط شاملة للبيانات وتصنيفها لجميع عمليات الطباعة الحالية، وقد شملت هذه المرحلة استهلاك الطاقة والوقود والمواد المشتراة مثل الركائز وألواح الطباعة والحبر والبطانية المطاطية ومواد التعبئة والتغليف والمواد المساعدة ونقل المنبع والمصب وفئات سلسلة التوريد الأخرى.

وقد استطاعت فارنك من خلال أحدث البرامج المقدمة من طرف ثالث مستقل من حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أورينتال برس باستخدام بيانات الاستهلاك وقواعد البيانات العلمية المعترف بها لقياس عوامل الانبعاث وذلك وفقًا لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري وسلسلة قيمة الشركة (النطاق 3) ومعايير ISO 14064.

قامت شركة فارنك عبر استخدام نهج التحكم التشغيلي بحساب البصمة الكربونية لجميع أنشطة الأعمال الشرقية في دبي للعام بأكمله من شهر يناير 2021 إلى شهر ديسمبر 2021، حيث نتج عن ذلك إجمالي 18،864 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، مع حساب Scope 1 (الانبعاثات المباشرة) بنسبة 5.3٪ من الإجمالي، والنطاق 2 (الانبعاثات غير المباشرة) بنسبة 12.2٪ والنطاق 3 (جميع الانبعاثات الأخرى) بنسبة 82.5٪.

وبهذه المناسبة علقت نادية إبراهيم، المدير المساعد لقسم الاستشارات والاستدامة لدى شركة فارنك قائلة:

"لقد كان أعلى مصدر لانبعاثات مطبعة أورينتال برس من المواد الخام وركائز الورق التي نتج عنها 51.9٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين شكل استهلاك الكهرباء 12.2٪ فقط من إجمالي انبعاثات الكربون، حيث شكلت عمليات النقل الأولية والنهائية للسلع المشتراة وتسليم المنتجات لعملائها 8.73٪ من إجمالي انبعاثات الكربون، في حين شكلت تسرب غازات التبريد 4.95٪ من إجمالي انبعاثات الكربون".

وأضافت إبراهيم قائلة: "كانت مطبعة أورينتال برس ملتزمة بتقليل النفايات التي تولدها وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، ويتم الآن إعادة تدوير أكثر من 92٪ من هذه النفايات".

تستخدم مطبعة أورينتال برس كجزء من التزامات الاستدامة المستمرة بالفعل أوراقًا معتمدة من مجلس الإشراف على الغابات وبرنامج المصادقة على شهادة الغابات من بين العديد من شهادات أخرى وألواح رمادية معاد تدويرها بنسبة 100٪ وحبر نباتي وغراء مائي وحلول نافورة خالية من الكحول.

يُعد الانتهاء من تقييم البصمة الكربونية الخطوة الأولى نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ومن خلال هذا التقييم الشامل، تم تحديد النقاط الساخنة للانبعاثات الرئيسية حيث ستقود برس أورينتال الآن جهود إزالة الكربون.

من جهته قال محمد الزيرة، المدير الإداري لمطبعة أورينتال برس: "إن الحد من الانبعاثات الكربونية من مواردنا الحالية هو أحد أول وأهم أولوياتنا لخريطة الطريق نحو تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية".

خططت شركة أورينتال برس من أجل تقليل انبعاثات الكربون المرتبطة باستهلاك الكهرباء لإجراء تدقيق متعمق للطاقة في منشأة الإنتاج الخاصة بها لتحديد الأصول الرئيسية المستهلكة للطاقة وتنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة لزيادة تقليل استهلاك الطاقة، تليها الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف الزيرة قائلاً: "ستكون خطتنا لإزالة الكربون عملية مستمرة وستظل جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية شركتنا، كما أوصت فارنك أيضًا بوضع أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يمكن تنفيذ بعض الإجراءات بسرعة في حين أن البعض الآخر قد يستغرق وقتًا ويتطلب استثمارًا رأسماليًا كبيرًا، الأمر الذي سيتعين علينا التخطيط له ووضع ميزانية خاصة به".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com