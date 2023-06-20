ستقوم منى النهدي بتوجيه استراتيجية الاستدامة للشركة الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، بما في ذلك إدارة الكربون وطاقة المياه والنفايات بالإضافة إلى مبادرات صافي الصفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن تعيين منى النهدي كرئيسة جديدة للاستشارات والاستدامة لتوجيه استراتيجية فارنك للاستدامة وخطط الوصول نحو صافي الصفر.

تملك النهدي خبرة كبيرة تصل لأكثر من 14 عامًا في الإمارات العربية المتحدة، حيث ستقود فريقًا حائزًا على العديد من الجوائز من مهندسي كفاءة الطاقة ومدققي الحسابات ومستشاري أداء الاستدامة، الذين يعملون حاليًا في عدد من القطاعات الصناعية في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك كلاً من: الفنادق والضيافة وتجارة التجزئة والمكاتب التجارية والعقارات السكنية.

وبهذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: "تتمتع منى بخبرة تقنية واسعة، حيث نجحت في تقديم مجموعة متنوعة من حلول الاستدامة، لا سيما مشاريع التعديل التحديثي الموفرة للطاقة، وستكون خبرتها التجارية لا تقدر بثمن أيضًا، حيث تتمثل مسؤولياتها من خلال منصبها الجديد في تقديم فوائد حلولنا التكنولوجية المبتكرة التي تدعم مديري المباني ومالكيها لتصبح أكثر فاعلية من الناحية التشغيلية والتكلفة، وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون".

وأضاف أوبرلين قائلاً: "ستقوم منى بموجب منصبها الجديد بتوجيه وإدارة برنامج صافي الانبعاثات الصفرية الخاص بنا، إذ حددنا بالفعل النطاق والحدود لقياس بصمتنا الكربونية بدقة وتحديد أهداف الانبعاثات، حيث نهدف بحلول عام 2026 إلى تقليل استهلاك الكهرباء والماء والمبردات والوقود بنسبة 30٪ وتقليل انبعاثاتنا في هذه الفئات بنسبة 50٪ بحلول عام 2031".

شغلت النهدي قبل تعيينها عدة مناصب فنية في مركز دبي المتميز لضبط الكربون والفطيم للتقنيات وكوانتوم يوروستار، كما كانت ترأس قسم إدارة الطاقة في شركة ساوث إنيرجي، وهي منظمة تم إنشاؤها لتكون بمثابة محرك رئيسي للتنمية المستدامة، وتتمثل مهمتها الرئيسية في توفير مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بالطاقة إلى دبي الجنوب وعملائها.

تمكنت النهدي خلال فترة عملها من تحقيق خفض بنسبة 25٪ في توفير الطاقة من خلال تعديل المباني وإنارة الشوارع ومحطات تبريد المناطق على مدى ثلاث سنوات، كما استطاعت تحقيق 25 مليون درهم إماراتي من رسوم المشروع.

وتعليقًا على تعيينها، قالت النهدي: "تتمتع فارنك بسمعة قوية لا مثيل لها في سوق إدارة المرافق عندما يتعلق الأمر بالاستدامة، وهو أحد أهم الأسباب الذي شجعني للانضمام إلى فريق الاستشارات الخاص بهم".

وأضافت النهدي قائلة: "لقد أثار إعجابي كثيراً المجموعة الواسعة من الحلول الرقمية المبتكرة التي طوروها داخليًا من خلال الشركة الشقيقة هاي تك، والتي يمكنها قياس أداء الطاقة في المبنى ومراقبته وتسجيله وقياسه، بالإضافة إلى حساب انبعاثات الكربون، وهو أمر بالغ الأهمية للتخفيف من درجة حرارة المناخ".

واختتمت النهدي حديثها قائلة: "ما أثار إعجابي أيضًا هو خطط فارنك الخاصة لتحقيق صافي الصفر، وهي شركة رائدة في مجال إدارة المرافق، وأنا فخورة جداً بالانضمام إليها".

الجدير بالذكر بأن النهدي حاصلة على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية وماجستير في الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة والاستدامة، وهي حاصلة على شهادة مدير الطاقة (CEM)، وخبيرة القياس والتحقق المعتمدة (CMVP)، وحاصلة على شهادة نظام تقييم الأبنية الخضراء "ليد"، كما حصلت النهدي كطالبة في عام 2015 على جائزة الدكتور صادق عويناتي الخاصة للطلاب من معهد روتشستر للتكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

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الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com