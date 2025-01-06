دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والمستدامة في الإمارات العربية المتحدة شركة تريندز إيفينتس، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات إدارة المرافق، وتقدم حلول إدارة مرافق شاملة للأحداث واسعة النطاق، بهدف الاستفادة من قطاع الفعاليات والمعارض المتنامي في الإمارات العربية المتحدة.

وتقدر قيمة سوق إدارة الفعاليات في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 12 مليار دولار أمريكي، وفقًا لشركة الأبحاث موردر إنتليجنس، مع نمو متوقع بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 12% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تقدم شركة تريندز مجموعة شاملة من خدمات إدارة الفعاليات، بما في ذلك الإدارة الكاملة من البداية إلى النهاية، من التخطيط الأولي إلى التنفيذ النهائي، مما يضمن تجربة حدث سلسة، كما توفر الشركة موظفين مدربين تدريبًا عاليًا ومكرسين للقيام بكفاءة بمجموعة متنوعة من الأدوار مثل الأمن والتنظيف والصيانة والاستضافة وفنيي الصوت والفيديو وحتى فناني الأداء عند الحاجة.

وبهذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: "قررت شركة فارنك إطلاق شركة متخصصة في حلول الفعاليات لتقديم خدمة شاملة، من التخطيط الأولي والإعداد، إلى التنظيف النهائي. بالطبع، لا يوجد حدثان متماثلان، لذلك تقوم تريندز بتصميم خدماتها لتلبية المتطلبات الفريدة لكل منظم حدث وفعالية، حيث لا تحتاج الفعاليات الناجحة إلى أن تكون نظيفة وآمنة فحسب، بل إن المشكلات الفنية قد تعطل حتى أفضل الخطط الموضوعة. لذا، من خلال وجود خبراء الصيانة في الموقع، يمكن للشركة إدارة أي مشكلات كهربائية أو إصلاحات طارئة بكفاءة".

علاوة على ذلك، وكجزء من التزام تريندز بتقديم حلول إدارة النفايات الشاملة للفعاليات، بالتعاون مع فريق الاستدامة في فارنك، قامت الشركة أيضًا بتطوير برامج مصممة خصيصًا للمتطلبات المحددة لكل حدث على حدة.

ويشمل البرنامج عمليات تدقيق النفايات وخطط إدارة النفايات المتوافقة مع الاستدامة، وتوجيه وتدريب الموظفين والبائعين على ممارسات الحد من النفايات وإعادة التدوير والتسميد، فضلاً عن تقديم إرشادات واضحة لضمان فصل النفايات وجمعها بشكل صحيح مع فرق متخصصة في الموقع. وعلاوة على ذلك، تستخدم تريندز أداة جمع البيانات والإبلاغ المتقدمة WASTEK من فارنك لتتبع أداء النفايات.

وفي معرض تعليقها على هذا النهج الشامل، قالت منى النهدي، رئيس قسم الاستدامة والاستشارات في فارنك: "يدمج هذا النهج الشامل الاستدامة والكفاءة التشغيلية والتعامل السلس مع النفايات لضمان فعالية ناجحة ومسؤولة بيئيًا".

وقد أكدت شركة تريندز حصولها على أول عقد تنظيف رئيسي لها مع قرية ليوا، بالشراكة مع شركة إدارة الفعاليات المرموقة LINKVIVA، حيث تقع قرية ليوا على بعد 240 كيلومترًا جنوب أبوظبي، في منطقة الظفرة الخلابة والنائية، وهي وجهة ثقافية تشتهر بمناظرها الصحراوية المذهلة والتراث الإماراتي الغني والمهرجانات الفريدة.

وينص العقد الممتد لثلاثة أشهر، والذي تقدر قيمته بنحو مليون درهم إماراتي، على أن تقوم شركة تريندز بتوفير موظفي تنظيف مدربين للفعاليات، ومسؤولين عن الحفاظ على معايير النظافة والنظافة في جميع أنحاء المكان الواسع، وضمان تجربة استثنائية لجميع الزوار.

بدوره علق كارثيك فيجاياماني، المدير الإداري لشركة تريندز إيفينتس قائلاً: "من الواضح أن تأمين هذا العقد لقرية ليوا يمثل إنجازًا استثنائياً، ونظرًا لموقعها والخدمات اللوجستية المتضمنة فيها، فمن الطبيعي أن تكون بمثابة منصة مثالية للشركة لعرض خبرتها وتفانيها في خلق بيئات آمنة ومستدامة وترحيبية للأحداث والفعاليات".

نبذة عن شركة فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 9,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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