دبي، الإمارات العربية المتحدة: ألقى رايان ميتشل، رئيس الجودة والصحة والسلامة والتميز والرفاهية لدى شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والمستدامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة، كلمة أمام الوفود في اليوم الافتتاحي لمنتدى الصحة والسلامة والبيئة الذي يستمر على مدار يومين في دبي اليوم (الأربعاء 13 نوفمبر).

ويهدف منتدى الصحة والسلامة والبيئة، الذي يقام في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان بدبي، إلى تحديد نقاط الاتصال الرئيسية للصحة والسلامة والبيئة في قطاعات النفط والغاز والبناء والبنية التحتية الحيوية بشكل أكثر وضوحًا والتي يمكن أن تعزز الامتثال والحماية وتخفيف المخاطر، حيث تمت مناقشة هذه القضايا على مدار خمس جلسات، وناقشت آخر تطورات الصناعة والتقدم التكنولوجي وثقافة الشركات وتنمية المهارات والاستدامة.

وخلال كلمته التي حملت عنوان "تسريع التكنولوجيا من خلال إحداث ثورة في السلامة والكفاءة"، أكد ميتشل على كيفية تحسين الكفاءة والسلامة في مكان العمل من خلال التنفيذ العملي للذكاء الاصطناعي والأدوات التنبؤية، كما شدد على فوائد التحول الرقمي والمجالات الأساسية التي يمكن تطبيق العقلية الرقمية فيها لتحسين الصحة والسلامة والبيئة.

وقد صرح ميتشل قائلاً: "إن دمج حلول الصحة والسلامة والبيئة الرقمية يوفر طريقًا إلى مكان عمل أكثر أمانًا، وامتثالًا معززًا، وحوادث أقل، وكفاءة تشغيلية متزايدة. ومع ذلك، فإن التخطيط والتنفيذ الحكيمين، القائمين على فهم عميق لمتطلبات وتحديات المنظمة، يشكلان شرطًا أساسيًا للنجاح".

أحد هذه الحلول هو حل SAFETEK، الذي تم تطويره داخليًا بواسطة شركة هاي تك التابعة لمجموعة فارنك، وهو أداة إدارة السلامة الرقمية بقوة الأتمتة، والتي تدعم المؤسسات التي تحاول الانتقال من النهج التفاعلي إلى نهج أكثر تنبؤًا.

وفي هذا الإطار قال ميتشل: "تم تصميم حلنا القائم على السحابة والتنقل خصيصًا لرقمنة التقارير، للعمل نحو مكان عمل أكثر أمانًا، حيث يعمل حل SAFETEK على تحسين أوقات إعداد التقارير وتحليل البيانات لتوفير رؤى للإجراءات الوقائية".

تتضمن ميزات حل SAFETEK لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية للسلامة، والتي تسمح للمستخدمين بالتقاط التقارير في الميدان، وتتبع إجراءات المتابعة، ويمكنها التحقق من الحالة الصحية للموظفين، واستيعاب النماذج وقوائم المراجعة المخصصة، وجدولة عمليات التفتيش والتدقيق مع الإشعارات، بالإضافة إلى خيارات العلامة البيضاء والتكامل مع جهات خارجية.

وأضاف ميتشل قائلاً: "هذا يقلل من وقت التوقف ويضمن استمرارية الأعمال، مما قد يؤدي إلى خفض التكاليف للشركات من خلال تقليل الحوادث وتخصيص الموارد بشكل أفضل وتحسين الكفاءة وبالتالي الحصول على بيئة عمل أكثر أمانًا".

وشملت قائمة الخبراء الآخرين الذين سيتحدثون في المنتدى رفيع المستوى كلاً من: سلطان كراني، مهندس أول الصحة والسلامة والبيئة في أدنوك، وهشام حسني أبو عاصي، مفتش أول متخصص في حاضنة الابتكار في قطاع الصحة في وزارة الصحة، وصالح البلوشي، نائب رئيس مجموعة الصحة والسلامة والبيئة في موانئ دبي العالمية والأحواض الجافة العالمية، وعزام سكر، مدير مجموعة الصحة والسلامة والبيئة في دبي القابضة للعقارات، والدكتورة مريم بن عيسى، مدير قسم الدراسات والأنظمة في بلدية دبي.

نبذة عن شركة هاي تيك:

تعتبر شركة هايتك للخدمات (HITEK Services) جزءاً من مجموعة فارنك التي يوجد مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبرة في مجالات إدارة المرافق والضيافة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

تعمل مجموعتنا الواسعة من التطبيقات الذكية على تمكين عملائنا في مجال التحول الرقمي والتجاري والتكنولوجي. وتهدف حلولنا إلى دعم العمليات التشغيلية الأقل حجماً والأكثر استدامة التي تزيد من الإنتاجية وتقلل من استهلاك الطاقة.

ويمكن لشركات إدارة المرافق التي ترغب في تطوير قدراتها الرقمية الاستفادة من خدمات شركة "هايتك" والتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: info@hitekservices.com

.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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