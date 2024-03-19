أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة فارماتريد، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن افتتاح مركز أبوظبي اللوجستي التابع لشركة فارماتريد.

طورت شركة فارماتريد هذا المركز اللوجستي الجديد ضمن خطتها لتأمين مخزون كافٍ من الأدوية والأجهزة الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسهولة توزيعها لخدمة قطاع الرعاية الصحية على مستوى الدولة.

تُعد فارماتريد من أكبر الشركات في قطاع الرعاية الصحية ونجحت على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية في توسيع نشاطها بشكل كبير منذ افتتاح مركزها اللوجستي في مجمع دبي للاستثمار 1، إلى أن توجت الشركة جهودها مؤخراً بافتتاح مركز لوجستي جديد في كيزاد.

يقع مركز فارماتريد اللوجستي ضمن المرحلة الخامسة من مجمع الخدمات اللوجستية في كيزاد، والتي تضم مرافق تخزين ومستودعات جاهزة عالية الجودة مزودة بتقنيات حديثة وأنظمة دقيقة للتحكم بدرجة الحرارة، وتمتاز بتصميمها المرن القابل للتعديل والتوسع لتلبية احتياجات المتعاملين الحالية والمستقبلية وتعزيز الكفاءة اللوجستية.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: "تُعد فارماتريد من أبرز الشركات في مجال توزيع الأدوية والأجهزة الطبية، ونحن في كيزاد نرحب بالشركات الواعدة وندعمها بالعديد من المزايا التنافسية ونوفر لها بنية تحتية متطورة والمناخ الملائم للنمو والتوسع بشكل أكبر في المستقبل ضمن منظومتنا المتكاملة."

وأضاف: "موقع كيزاد الاستراتيجي وارتباطها بميناء خليفة وقربها من مطار أبوظبي الدولي يمنح الشركات العاملة ضمن منظومة القطاع الصحي ميزة استثنائية من حيث سرعة الحصول على المواد الخام من الأسواق الدولية بتكلفة أقل، فضلاً عن سهولة نقل المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية."

وقال كونستانتينوس بيتريديس، الشريك الإداري - فارماتريد ذ.م.م: "هذا المركز اللوجستي في كيزاد سيعزز قدرتنا على تزويد القطاع الصحي في أبوظبي والعين بالمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية؛ ونسعى في المرحلة القادمة إلى المزيد من التوسع وتأمين مخزون كافٍ من المنتجات في موقع قريب من عملائنا لضمان وصولها إليهم في أسرع وقت وبأسعار تنافسية."

وأضاف: "قدمت لنا كيزاد جميع المزايا التي تجعلنا أقرب إلى تحقيق أهدافنا ولذلك أنشأنا هذا المركز اللوجستي في كيزاد. وفرت لنا كيزاد بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة بأسعار تنافسية، فضلاً عن مرونة تصميم المستودعات، بما يعزز تطلعاتنا إلى مزيد من التوسع في المستقبل مع تنامي فرص وصولنا إلى عملاء جدد بفضل موقع كيزاد الاستراتيجي وشبكة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة."

تبحث شركة فارماتريد باستمرار عن فرص استثمارية جديدة ضمن خطتها لتوفير المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية لجميع المرضى في دولة الإمارات، وتزويد القطاع الصحي على مستوى الدولة بإمداد متواصل من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية.

تأسست شركة فارماتريد عام 1977، بالشراكة بين حسين النويس و كونستانتينوس بيتريديس، وهي شركة رائدة في توزيع مجموعة شاملة من المنتجات الطبية والصيدلانية في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 30 شركة رائدة ومتعددة الجنسيات في مجال الرعاية الصحية.

يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي (الإمارات العربية المتحدة)، ولديها العديد من المكاتب ومرافق التخزين في دبي وأبوظبي. وتتألف مجموعة فارماتريد من خمس شركات تابعة وهي "فارماتريد ذ.م.م" و "سيميد ذ.م.م" و "ميديسينال ش.م.ح" و "كوميونيتي هيلث سوليوشنز ذ.م.م"، تعمل جميعها في مجالات مختلفة ضمن قطاع الرعاية الصحية.

نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية (في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 2,000 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.

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