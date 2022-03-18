القاهرة : أطلقت الشركة الأوروبية المصرية للصناعات الدوائية-إحدى شركات مجموعة فاركو للأدوية- عقار مولنوبرافا، وهو أحدث مضادات الفيروسات والمخصص لعلاج حالات كورونا، لتصبح "فاركو" من أوائل الشركات الوطنية التي بدأت تصنيع الدواء في السوق المحلي وتوريده للمستشفيات المُعالجة لمرضى كورونا. وبدأت الشركة التحضير لهذا الدواء منذ 4 شهور عندما حصلت على رخصة تصنيع الدواء من الخارج، والذي يستخدم في إنتاجه المادة الفعالة "مولنوبيرافير"، وذلك بعد تصديق منظمة الغذاء والدواء الأمريكية على فاعلية المادة في زيادة معدلات الشفاء من فيروس كورونا خاصة للإصابات الخفيفة والمتوسطة ويقتصر بيع الدواء خلال الفترة الحالية على المستشفيات المعالجة لمرضى كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس 17 مارس، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور نخبة من أعمدة الطب في مصر وشخصيات عامة عديدة أبرزهم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور طارق صفوت رئيس الجمعية المصرية للشعب الهوائية، والدكتوره جيهان العسال ،أستاذ الامراض الصدرية، بالإضافة إلى مسئولي مجموعة فاركو للأدوية على رأسهم الدكتور شيرين حلمي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة والدكتور ياسر فايد،رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الاوروبية.

من جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مجموعة شركات فاركو بذلت مجهودًا ضخمًا خلال جائحة كوفيد 19 في توفير أدوية وأمصال لعلاج مرضى كورونا، بما تمتلكه من قدرات تصنيعية ضخمة ومصانع عديدة ساهموا في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الرعاية الصحية في مصر خلال العامين الماضيين، مما أثمر عن عدم وجود نقص في أدوية من المستخدمة في علاج المرضى أو مضاعفات فيروس كورونا المستجد، في المقابل واجهت دولًا كبرى ومتقدمة أزمة في توفير الأدوية للمرضى خلال الجائحة

أشاد عوض تاج الدين، بدور مجموعة فاركو في تصنيع دواء مولنوبرافا محليًا بما يسهم في التخفيف من حدة الأعراض لمرضى كورونا، ويساعد المستحضر الأشخاص المصابين بكوفيد-19 على الشعور بالتحسن الملحوظ وعدم الاحتياج للعلاج بالمستشفى، مما يؤكد على دور الشركات الوطنية في توفير الأدوية بأسعار معقولة للسوق المحلي، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية بتوفير الأدوية والأمصال لعلاج كورونا لمواجهة الجائحة، هذا بجانب استمرار العمل على مبادرة 100 مليون صحة للحفاظ على صحة المصريين.

قال الدكتور شيرين حلمي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فاركو للأدوية، أن الشركة لا تدخر جهدا فى مساندة مجهودات الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، ووفق تلك الرؤية سخرت "فاركو" كافة قدراتها التصنيعية لسرعة إنتاج الدواء وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية والتعقيم، وذلك لاهتمام "فاركو" البالغ بإنتاج وتوفير كل الأدوية والأمصال العالمية وتلبية كل إحتياجات السوق المحلي من الأدوية المستخدمة لمواجهة الجائحة .

في نفس السياق قال الدكتور طارق صفوت، رئيس الجمعية المصرية للشعب الهوائية، إن مجموعة شركات فاركو وفرت أدوية فعالة وبأسعار مناسبة لعلاج مرضى كورونا، وآخرها دواء مولنوبرافا، وهو أحدث مضادات الفيروسات والمخصص لعلاج حالات كورونا ، مشيرًا إلى تجربة مصر في التعامل مع جائحة كورونا المستجد خلال العامين الماضيين، أظهرت قوة الأطقم الطبية والمؤسسات في مصر في مواجهة الجائحة، من خلال توفير إمكانيات ضخمة سواء غرف رعاية مركزة على أحدث مستوى وأدوية والمستلزمات الطبية.

ويستخدم دواء مولنوبرافا في علاج الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرضى الكورونا من البالغين فوق 18 سنة، وكذلك المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، ويساعد هذا المستحضر الأشخاص المصابين بكوفيد-19 على الشعور بالتحسن الملحوظ وعدم الاحتياج للعلاج بالمستشفى، وتحتوي عبوة دواء مولنوبرافا على 40 كبسولة بسعر 624 جنيه. حيث أن هيئة الدواء المصرية، قد وافقت على استخدام مستحضر المولونبيرافير، والذي يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أنه يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط، وقررت حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط، لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقًا للمعايير التي تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة شركات فاركو الدوائية دائماً تلعب دوراً هاماً في مواجهه أي جائحة، وبالفعل قد حققت نجاحاً كبيراً في مواجهه وباء فيروس سي على مدار العامين الماضيين، والذي يعد المرض الاكثر شراسة و انتشار في كل دول العالم . وستظل مجموعة شركات فاركو على اتم استعداد لاطلاق اي عقار جديد لمواجهه الأمراض الشائعه والاكثر انتشاراً.

#بياناتشركات

- انتهى -